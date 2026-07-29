澳門瑞吉酒店的瑞吉酒吧榮登2026年「亞洲50最佳酒吧」榜單

澳門2026年7月29日 /美通社/ -- 澳門瑞吉酒店的瑞吉酒吧榮列2026年「亞洲50最佳酒吧」榜單第45位及「澳門最佳酒吧」殊榮。這項肯定不僅彰顯瑞吉酒吧於區內調酒界的領先地位，更印證其在創意表現、調酒藝術及卓越品質上的不懈追求。頒獎典禮已於7月28日在澳門舉行，而瑞吉酒吧亦成為本年度澳門唯一上榜的酒吧，進一步鞏固其於亞洲頂級酒吧版圖中的重要地位。 瑞吉酒吧以其優雅氛圍、標誌性儀式以及創新調酒工藝聞名，始終致力為賓客締造雅緻體驗，並持續提升澳門於全球調酒舞台上的影響力與地位。澳門瑞吉酒店總經理道格拉斯 (Stuart-Wayne Douglas)先生表示：「我們對此成就深感鼓舞，並十分榮幸能躋身亞洲頂尖酒吧之列。這項殊榮充分體現團隊對卓越的熱忱與堅持。我們衷心感謝來自亞洲各地的酒評家、調酒師及業界專家一直以來的支持與肯定，這對我們而言意義重大。」

業界權威肯定 「亞洲50最佳酒吧」為業界最具指標性的年度排名之一，由超過300位來自亞洲各地的專業評審投票選出。評審需於18個月內親身到訪相關酒吧方可投票，並設有嚴格的保密機制及規範，確保評選結果公平、公正且具權威性。 匠心呈獻品味大師特調體驗 瑞吉酒吧一直致力為賓客打造別具一格的品飲體驗，當中「品味大師特調」客席調酒系列邀請國際知名調酒師期間限定登場，呈現特色調酒作品，廣受本地及國際賓客歡迎。 2026年，該系列更全面升級，融合文化元素，帶來更具互動性的體驗。其中包括於1月舉行的「台灣調酒之旅」，邀請來自中國台灣的調酒師與本地團隊合作，透過東方瑪麗 (Maria do Leste) 創作挑戰，走訪澳門地道市集，選用新鮮食材，將經典雞尾酒重新演繹為文化交流載體。

此外，為慶祝國際婦女節，瑞吉酒吧亦於3月邀請來自亞洲頂尖酒吧的女性調酒師參與客席調酒活動，彰顯女性於調酒業界的影響力及卓越貢獻。 作為澳門城中高雅別緻的酒吧之一，瑞吉酒吧提供一系列匠心調製的雞尾酒、特色飲品及精選美饌，帶來極致感官享受。酒吧亮點包括品牌標誌性的特色血腥瑪麗，其中澳門瑞吉酒吧獨創的東方瑪麗 (Maria do Leste)，細膩詮釋澳門東西文化交融之美。另有以三款特色馬天尼演繹日夜交替的標誌性儀式暮靄時光 (The Violet Hour)，以及靈感源自紐約瑞吉酒店的15款經典雞尾酒。同時，由首席調酒師賴祥如 (Kevin Lai) 以澳門與紐約文化為靈感創作的特色調酒，亦為整體體驗增添獨特魅力。