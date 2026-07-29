Nobu 宣佈於葡萄牙東阿爾加維 Monte Rei 開設酒店、餐廳、別墅及住宅項目

是次發展項目標誌著 Nobu 品牌在葡萄牙的第二個目的地，為該國南部海岸帶來全新度假生活體驗 紐約2026年7月29日 /美通社/ -- Nobu 欣然宣佈，計劃於葡萄牙東阿爾加維的屢獲殊榮度假勝地 Monte Rei 開發全新奢華目的地。是次 Nobu 發展項目將成為由 Norfin 主導的大型投資計劃的核心項目，涵蓋酒店住宿、住宅生活、休閒設施及未來擴展計劃，包括海灘會所。項目預計於 2027 年動工，Nobu Hotel 料於 2029 年正式迎賓。 項目坐落於葡萄牙東阿爾加維逾 1,000 英畝的原始自然環境之中，以備受推崇的 Jack Nicklaus 簽名高爾夫球場為核心，將 Nobu 標誌性的奢華酒店體驗、獨樹一幟的餐飲文化、雋永設計與貼心服務融為一體。隨著 Nobu 持續深耕葡萄牙市場，是次項目為品牌日益壯大的歐洲業務版圖再添重要一員，將 Nobu 獨特的生活方式引入東阿爾加維，以全年度假生活為主軸，與當地如畫的自然風光及綿延海岸線緊密相連。

Nobu Hotel 將設有 100 間客房及套房、一家旗艦 Nobu 餐廳，並配備精心策劃的賓客設施。項目亦涵蓋 21,000 平方米的 Nobu 別墅及品牌住宅，讓業主與賓客均可在 Monte Rei 卓越的私密環境中盡享 Nobu 生活方式。 近二十年來，Monte Rei 憑藉屢獲殊榮的高爾夫球場、卓越服務水準、成熟住宅社區，以及身處葡萄牙最具特色度假勝地之一的優越位置，在國際間建立起響亮聲譽。項目下一發展階段將在此基礎上精益求精，為住戶、會員及賓客打造更完善的全年度假目的地，同時保留長久以來定義這片勝地的私密感與純正格調。

項目已委任頂尖國際設計團隊主理，成員包括 DSA Architects，以及享譽國際的建築及設計公司、Nobu 長期合作夥伴 Rockwell Group。設計團隊將共同構建統一的建築及室內設計概念，將 Nobu 低調內斂的設計美學與 Monte Rei 的自然地貌及東阿爾加維的獨特風情融會貫通。 Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示：「Monte Rei 兼具天然美景、私密環境，以及在卓越高爾夫體驗及住宅生活方面深厚的品牌聲望，實屬難得一見。我們與 Norfin 攜手合作，有機會共同打造一個極具特色的 Nobu 目的地——既與東阿爾加維的風土人情深度融合，亦能充分呈現 Nobu 品牌享譽全球的酒店體驗、餐飲、設計與服務。」

Norfin 行政總裁 Miguel Mateus 表示：「是次合作對 Monte Rei 而言是重要里程碑。度假村長期以高爾夫、服務及住宅環境的卓越品質著稱。我們如今在這份傳承的基礎上，懷抱更宏大的發展願景——將世界級酒店體驗、卓越住宅生活與精心設計的休閒體驗融為一體。 與 Nobu 的策略合作是實現這一願景的核心所在。是次合作將全球最具知名度的奢華酒店品牌之一引入東阿爾加維，旗下 Nobu Hotel、旗艦 Nobu 餐廳及品牌住宅將進一步鞏固 Monte Rei 的國際吸引力，並與度假村整體投資計劃相輔相成。」