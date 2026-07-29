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出版：2026-Jul-29 00:31
更新：2026-Jul-29 00:31
PR Newswire

Quantinuum 在 2026 年 8 月 11 日公佈第二季財務業績

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科羅拉多州布魯姆菲爾德2026年7月29日 /美通社/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT)（「Quantinuum」）今天公佈，將在 2026 年 8 月 11 日美股收市後，公佈其截至 2026 年 6 月 30 日止第二季財務業績。

Quantinuum Logo

Quantinuum 將於同日下午 5:00（美國東岸時間）召開電話會議，討論其財務業績。 是次會議將提供網上直播，連結載於此處

網上直播的存檔重播將於會議結束後在 Quantinuum 投資者關係網站上提供，並將保留一年。

關於 Quantinuum

Quantinuum 作為頂尖量子運算公司，提供全面整合的平台，致力讓量子運算技術能在真實環境中實際應用。 公司已將多代量子系統投入商業應用。這些系統建基於成熟的量子電荷耦合裝置 (QCCD) 架構，並透過創新設計及功能加以實現。按截至 2025 年 12 月 31 日的平均雙量子位元閘極保真度計算，其準確度達到業界最高水平。 Quantinuum 與製藥、材料科學、金融服務及政府與工業市場等領域的市場領導者積極合作。 Quantinuum 總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德，並於美國、英國、德國、日本、卡塔爾及新加坡設有其他設施。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/quantinuum--2026--8--11--302836759.html

SOURCE Quantinuum

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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