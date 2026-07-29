《財富》公佈 2026 年《財富》世界 500 強榜單

Amazon 登頂，終結 Walmart 長達 12 年的霸主地位 美國企業數目創 18 年新高，以 141 家公司領跑全球 登榜《財富》世界 500 強的女性行政總裁人數創歷史新高，達 34 位，佔比升至 6.8% 「科技七雄」2025 年合計收入 2.3 萬億美元、利潤 6,080 億美元，雙雙刷新紀錄 Amazon 創辦人 Jeff Bezos 榮登《財富》封面，獨家深度專訪同步刊出 紐約2026年7月29日 /美通社/ -- 《財富》今日正式發佈 2026 年《財富》世界 500 強榜單（2026 Fortune Global 500™）。這份全球最具權威的企業排名按 2025 財政年度收入，對全球最大型企業進行排序。

Amazon 今年強勢登頂，終結 Walmart 長達 12 年的霸主地位，緊隨其後的依次為 State Grid、UnitedHealth Group 及 Saudi Aramco。Amazon 於 2025 年收入按年勁升 12%，突破 7,000 億美元大關，榮膺「全球收入最高企業」。 今年《財富》世界 500 強榜單迎來第 37 個年頭，總收入及利潤均創歷史新高（未作通脹調整）。500 強企業合計收入達 43.1 萬億美元（按年增長 3%），利潤達 3.4 萬億美元（按年增長 14%），在全球合共僱用 7,020 萬名員工，合計收入相當於全球 GDP 的三分之二。前 50 強企業佔總收入的 33%、總利潤的 39%；前 100 強則分別佔 47% 及 53%，充分印證全球企業實力高度集中於頭部企業的格局。

2026 年《財富》世界 500 強前十名： Amazon.com（美國） Walmart（美國） State Grid（中國） UnitedHealth Group（美國） Saudi Aramco（沙特阿拉伯） Apple（美國） McKesson（美國） Alphabet（美國） CVS Health（美國） China National Petroleum（中國） 美國企業在今年《財富》世界 500 強榜單的佔比升至 2008 年以來最高水平，共有 141 家企業上榜（較去年增加 3 家），位居全球各國之首。美國企業合計收入達 15.5 萬億美元，按年增長 6%。大中華區（涵蓋中國內地、香港、澳門及台灣）以 122 家企業位居第二，較去年減少 8 家，創 2018 年以來新低。 500 強企業遍佈全球 36 個國家及地區、242 個城市。北京、東京、紐約、倫敦及巴黎五大城市合計坐擁近四分之一的 500 強企業總部。巴黎自 2021 年以來首次重返前五之列。捷克 EP Group 首度躋身《財富》世界 500 強榜單，成為該國史上首家入選企業。包括奧地利、捷克、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯及泰國在內，共有 14 個國家及地區各僅有一家企業上榜。

500 強女性行政總裁人數創歷史新高，達 34 位，佔比 6.8%，較去年增加 1 位。知名女性領導人包括《財富》2026 年最具影響力女性、Citigroup 的 Jane Fraser、Elevance Health 的 Gail K. Boudreaux、Centene 的 Sarah M. London、BP 的 Meg O'Neill、General Motors 的 Mary Barra，以及 JD.com 的Sandy Ran Xu。美國以 16 家女性行政總裁企業領跑，其次為法國（6 家）、中國（3 家），以及巴西、德國和英國（各 2 家）。 科技行業表現最為亮眼：上榜企業達 38 家（較去年增加 4 家），收入增幅逾 20%，約達 4 萬億美元，利潤更勁升 36%，約達 8,350 億美元。Alphabet 躍升為全球最賺錢企業，淨利潤高達 1,320 億美元，為《財富》世界 500 強榜單歷史上第二高的利潤紀錄。四家總部均設於美國的 500 強企業（Alphabet、Nvidia、Apple 及 Microsoft）各自於 2025 年錄得逾 1,000 億美元利潤，盡顯美國科技業的強大實力。Alphabet（第 8 位）、Apple（第 6 位）、Microsoft（第 18 位）、Nvidia（第 28 位）及 Meta（第 30 位）合計淨利潤達 5,270 億美元。

金融業繼續穩坐規模最大行業之位，共有 123 家企業上榜，其後依次為能源（77 家）、科技（38 家）、汽車及零部件（35 家）及醫療健康（31 家）。合計佔上榜企業總數的 61%，貢獻總收入的 66%。 「科技七雄」去年合計收入（2.3 萬億美元）及利潤（6,080 億美元）均刷新歷史紀錄。Amazon（第 1 位）、Apple（第 6 位）、Alphabet（第 8 位）、Microsoft（第 18 位）、Nvidia（第 28 位）、Meta Platforms（第 30 位）及 Tesla（第 116 位）合計淨利潤達 6,080 億美元。 今年共有 24 家新晉企業加入《財富》世界 500 強榜單，其中 13 家為首次上榜，另有 11 家在缺席至少一年後重返榜單。首次上榜企業包括 EP Group（第 179 位）、Galaxy Digital（第 244 位）、WT Microelectronics（第 431 位）、Advanced Micro Devices（第 478 位）及 Coupang（第 479 位）。

完整榜單現已於網上公佈，印刷版將於 8 月 18 日在各大報攤同步發售。 《財富》總編輯兼首席內容官 Alyson Shontell 在 2026 年 8 月╱9 月號的前言中寫道：「縱觀全球商業格局，我們一再見證，能夠勝出的領導者，正是那些勇於擁抱變革的人。」她補充：「Amazon 登頂《財富》世界 500 強，將 Walmart 拉下神壇。這家公司不斷開拓新業務、勇於大膽押注。單在今年，資本承諾投入已達 2,000 億美元，主要用於提升人工智能及雲端運算能力。」 Amazon 執行主席 Jeff Bezos 榮登《財富》2026 年 8 月╱9 月號封面，雜誌並刊載《財富》記者 Kristin Stoller 撰寫的獨家深度專題，詳述 Bezos 及其於 1995 年創立的公司的傳奇歷程。