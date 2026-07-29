香港大型潮流玩具旗艦展《Amazing Toy Show》首度登陸東南亞

《Amazing Toy Show Jakarta》圓滿舉行

四天錄得逾2萬人次進場 營業額突破500萬港元

多個港產及國際玩具品牌列陣 推動香港原創藝術玩具IP加速開拓國際市場

7月底再次進軍北京、年底首度進駐香港會展 香港2026年7月29日 /美通社/ -- 香港極具代表性的大型潮流玩具旗艦展《Amazing Toy Show》（ATS）於6月在印尼雅加達Gandaria City Mall圓滿舉行。是次為該展覽繼在香港及北京成功舉辦後，首次登陸東南亞，標誌著這個香港原創IP展覽正式踏上亞太巡迴的重要里程碑，進一步推動香港原創藝術玩具IP及創意力量加速開拓國際市場。展覽盛況空前，成功匯聚超過80個來自香港及國際的知名玩具品牌及設計師共同參與，在為期四天的展期內吸引逾20,000人次入場，總銷售額更強勢突破 500萬港元。驕人成績不僅為參展商注入強心針，更充分反映出市場對高品質、具收藏價值玩具的熱烈需求，為業界締造了一個極具分量的國際交流平台。

群「星」拱照：超強品牌陣容與頂尖設計師列陣 今次盛會陣容鼎盛，佔據雅加達大型購物中心Gandaria City Mall四個樓層，充分印證了設計師玩具的普世魅力。雅加達站是Amazing Toy Show帶領一眾香港及國際玩具品牌進軍東南亞蓬勃流行文化及收藏品市場的重要一步。多個香港具指標性的「星級」創意品牌傾巢而出，包括Big Boy Toys、Charmy Chan、China Moe Town、How2Work、Plastic Thing、Soap Studio、Sooya Studio、TOYZEROPLUS以及Unbox Industries等，向當地玩具迷展示了多款首發、限量及聯乘玩物，成為全場焦點。 除了品牌陣容強勁，多位重量級香港本土設計師及藝術家包括香港插畫家與潮流藝術家Pucky（畢奇）、FAT COFFEE WITH品牌創辦人Jackal Ng、Hibiko創作者傅珮嘉、鬼忍（Oniko）藝術家黃惟澤（Louis Wong）及Bigclawx 大爪作的Jeffrey Yau更親身到當地出席為期四天的展覽，一眾設計師的現身引來大批擁躉排隊支持，現場簽名會及交流環節更將展覽氣氛推向高峰，充分展現了香港原創設計在國際市場上的魅力與影響力。

促進跨文化藝術交流 ATS雅加達站不僅帶來商業佳績，更促成了深具意義的跨文化藝術交流。FAT COFFEE WITH品牌創辦人兼樂隊Dear Jane成員之一Jackal Ng亦專程飛到現場，親身感受雅加達當地文化的熱情。他表示：「ATS雅加達讓來自世界各地的藝術家、設計師與收藏家聚首一堂，交流靈感與創意理念，感受到這裡是一個充滿活力的地方。」 展覽亦為印尼本地創作人提供了重要平台，例如《Si Juki》的創作者Faza Meonk表示ATS的舉行是印尼藝術玩具發展的關鍵時刻，因為它讓印尼本土創作者有機會與各種國際知名IP同台展示作品。他說：「訪客的熱情亦表明了市場對本土人才創作的創意產品給予了高度認可。」

雅加達站圓滿舉行 展望未來：北京站七月再度登場 年底首度進駐香港會展 面對雅加達站的驕人成績，Amazing Toy Show創辦人駱嘉樑（Jackie Lok）難掩興奮與感動之情。他表示：「看到這四天來會場人潮絡繹不絕，各大品牌和設計師的作品受到如此熱烈的追捧，我心裡真的非常感動。今次特別感激多位香港設計師不辭勞苦親臨現場，他們的出現和作品，向世界展示了香港原創設計的強大實力。這張逾500萬元的成績單，屬於每一個支持我們的品牌、設計師和粉絲。」 雅加達站的成功，為ATS 於2026年舉行的巡迴展覽注入強心針。駱嘉樑續稱：「這份成功給了我們極大的信心。我們將乘勝追擊，於今年7月31日在北京舉辦第二屆『Amazing Toy Show』，將這股藝術玩具熱潮再次帶到內地；更令人期待的是，今年年底，我們更首度進駐香港會議展覽中心（會展）舉辦大型展覽！有別以往的ATS，這次在規模更大的會展舉行，標誌著團隊發展的重要里程碑。展覽規模及內容將全面升級，期望為香港及全球的玩具迷帶來更震撼的體驗！」

隨著北京站及香港會展站的計劃正式曝光，ATS將會聯同更多本地原創IP，例如聯同FAT COFFEE WITH品牌創辦人Jackal Ng及CATXMAN主理人周柏豪等到各地與各界交流共融，將「Amazing Toy Show」繼續引領潮流，推動香港原創創意走向更廣闊的市場。 關於《Amazing Toy Show》 Amazing Toy Show（ATS）由創辦人駱嘉樑（Jackie Lok）創立，首屆展覽於2024 年底在香港K11 MUSEA正式登場。ATS秉持「透過玩具傳遞正能量，為大眾帶來無限歡樂」的初心，致力於匯聚本地與全球頂尖的玩具品牌及設計師。活動不僅為創作者提供展示最新潮流原創玩具的專屬舞台，更促進他們與廣大潮流玩具愛好者之間的深度交流與近距離互動，現已成為連結創意、設計與收藏社群的重要國際平台