廣州HOPE & SESAME庙前冰室榮登2026年度ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」NO.1寶座

查閱第1-50名完整榜單，請點擊此處。

澳門2026年7月28日 /美通社/ -- 廣州Hope & Sesame庙前冰室於澳門舉行的2026年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」實體頒獎典禮上，包揽Perrier贊助的The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」及The Best Bar in Mainland China「中國內地最佳酒吧」兩大殊榮。作為過去七年穩居第1-50名榜單的中流砥柱，該酒吧憑藉推動中國雞尾酒文化發展的前衛理念，巧妙融合粵式元素與現代調酒技術而備受肯定。

曼谷以8間入選酒吧領跑榜單，香港則以7間上榜酒吧緊隨其後。新加坡佔4個席位，排名最高的是獲封The Best Bar in Singapore「新加坡最佳酒吧」的Jigger & Pony（No.9）。首爾維持強勁表現，高居No.2的Zest連續第三年蟬聯The Best Bar in Korea「韓國最佳酒吧」。