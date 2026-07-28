廣州HOPE & SESAME庙前冰室榮登2026年度ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」NO.1寶座

- 廣州Hope & Sesame庙前冰室排名No.1，榮膺Perrier贊助的2026年度The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」
- 2026年度榜單涵蓋22個城市，迎來14間新入選酒吧及兩間重新上榜酒吧
- 曼谷Lennon's首次進榜即位列No.7，贏得Disaronno Highest New Entry Award「Disaronno最佳新上榜酒吧獎」
- 曼谷Bar Sathorn（No.17）躍升31位，榮獲Nikka Highest Climber Award「Nikka最佳進步獎」
- 三間香港酒吧奪得重要獎項：Coa（No.24）榮獲Rémy Martin Legend of the List Award「Rémy Martin榜單傳奇獎」；Kinsman建民號獲頒Siete Misterios Best Cocktail Menu Award「Siete Misterios最佳雞尾酒單獎」；Mius（No.36）贏下SevenRooms Best Bar Design Award「SevenRooms最佳酒吧設計獎」
- 新加坡Jigger & Pony（No.9）創辦人之一Indra Kantono榮獲Roku Industry Icon Award「Roku業界標誌人物獎」
- 河內Workshop14（No.34）榮膺The Best Bar in Vietnam「越南最佳酒吧」，並取得Three Cents Best New Opening Award「Three Cents最佳新酒吧獎」
- 曼谷Bar Us（No.6）獲得Ketel One Sustainable Bar Award「Ketel One可持續發展酒吧獎」
- 雅加達Hats Bar（No.77）獲頒Campari One To Watch Award「Campari最值得關注獎」
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澳門2026年7月28日 /美通社/ -- 廣州Hope & Sesame庙前冰室於澳門舉行的2026年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」實體頒獎典禮上，包揽Perrier贊助的The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」及The Best Bar in Mainland China「中國內地最佳酒吧」兩大殊榮。作為過去七年穩居第1-50名榜單的中流砥柱，該酒吧憑藉推動中國雞尾酒文化發展的前衛理念，巧妙融合粵式元素與現代調酒技術而備受肯定。
曼谷以8間入選酒吧領跑榜單，香港則以7間上榜酒吧緊隨其後。新加坡佔4個席位，排名最高的是獲封The Best Bar in Singapore「新加坡最佳酒吧」的Jigger & Pony（No.9）。首爾維持強勁表現，高居No.2的Zest連續第三年蟬聯The Best Bar in Korea「韓國最佳酒吧」。
早前率先公布的特別獎項得主亦在頒獎典禮上接受殊榮，包括摘下Michter's Art of Hospitality Award「Michter's待客藝術獎」、位於希里凱蒂亞的The Best Bar in Sri Lanka「斯里蘭卡最佳酒吧」得主Smoke & Bitters（No.29），以及榮膺Altos Bartenders' Bartender Award「Altos同業票選最佳調酒師獎」的Mius創辦人Shelley Tai。
Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」社群總監Faye Huggett表示：「本年度榜單展現出塑造當今亞洲雞尾酒文化的多樣性、創意與抗逆力。不論是業界翹楚還是雄心勃勃的後起之秀，所有上榜酒吧均不斷致力提升整個地區的卓越待客標準。」
媒體新聞中心：https://mediacentre.theworlds50best.com
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SOURCE 50 Best