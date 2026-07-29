LSCM與MG Ship展開策略性合作 攜手推動港口社區系統（PCS）全球應用

PCS全新功能提升供應鏈可視化、航運資訊及貿易融資創新 鞏固香港作為國際物流樞紐之發展

香港 - 2026年7月29日 - 物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）今日宣佈與國際物流科技企業MG Ship簽訂合作備忘錄，正式展開重要的策略性合作。是次合作標誌着LSCM研發的升級版港口社區系統（Port Community System，PCS）正式透過MG Ship的全球業務網絡拓展海外應用，進一步推動香港智慧物流發展新里程，並提升本港創新科技的國際影響力。 PCS為香港本地研發的跨企業互聯訊息平台，以區塊鏈技術支援安全可靠的數據共享，聯通海、陸、空貨運資訊，促進物流、貿易、航運及金融業持份者之間可信及高效的資訊交流。平台可提升端到端物流可視化，支援數據驅動的貿易融資服務，提高營運效率及供應鏈靈活性。



LSCM行政總裁黃廣揚先生與MG Ship行政總裁張淑明女士簽訂合作備忘錄，加快PCS在全球應用，推動新一代智慧物流技術普及化。

合作備忘錄簽署儀式在位於數碼港的PCS控制中心舉行，標誌着雙方正式展開重要策略性合作。是次合作將結合LSCM研發的智慧物流創新技術，以及MG Ship於全球物流網絡的行業技術優勢，攜手推動PCS智慧物流技術更廣泛應用，促進供應鏈數據互聯互通，並提升全球貿易的透明度、效率及穩健性。



LSCM行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT 表示：「我們與MG Ship的合作，標誌着香港自主研發的物流創新科技邁向國際市場的重要里程。透過升級版PCS之應用，我們將進一步提升國際貿易供應鏈的可視化水平、靈活性及營運效率。是次合作全面支援香港特區政府推動的智慧物流發展策略，亦響應國家『十五五』規劃的發展方向，進一步鞏固香港作爲國際航運、物流及貿易中心的地位。」



是次關鍵性合作適逢 PCS迎來重大升級，推出新一代智能功能，旨在應對業界長期面對的挑戰，並支援全球供應鏈的未來發展。三項重點升級功能包括「離岸貨物追蹤數據」、「船舶自動識別系統（AIS）航運大數據分析」，以及香港科技大學支援研發的「多功能天氣預測」。相關創新功能支援完善的數碼物流生態系統，提升供應鏈透明度、優化決策、促進貿易融資創新，並加強國際貿易網絡的營運靈活性。



MG Ship行政總裁張淑明女士表示：「MG Ship很高興與LSCM攜手合作，共同推動升級版PCS於全球市場的應用。結合MG Ship以人工智能驅動的預測分析技術，以及 LSCM研發的創新科技，升級版 PCS 能夠於單一平台整合可信貿易數據、實時船舶資訊及預測分析見解，為業界創造獨特價值。我們深信，是次合作將為全球企業開拓更多發展機遇，協助其應對瞬息萬變的國際貿易環境、優化跨運輸模式物流運作，並構建更穩健的供應鏈體系。」









附錄

資料概覽

PCS重點升級功能





港口社區系統（PCS）憑藉最新推出的重點升級功能，提高供應鏈可視化水平、促進可信數據互通，並推動數據驅動的貿易融資創新，進一步強化香港智慧航運生態圈發展。平台結合貨物資訊、航運數據分析及預測性風險管理等先進功能，將有助建立更智能化、更互聯互通及更具靈活性的全球供應鏈。





1. 離岸貨物追蹤數據

升級版PCS已發展成為一個開放、安全及以區塊鏈技術驅動的數碼生態系統，連結航運、物流、貿易及金融業界的主要持份者，包括進出口商、貨運代理、航運公司、碼頭營運商、海關部門、物流服務供應商及金融機構。





升級版系統的核心在於整合「貿易流 (Trade Flow)」、「數據流 (Data Flow)」及「資金流 (Money Flow)」三大關鍵元素。透過將貨物流向資訊、商業數據及貿易融資流程全面數碼化及互聯互通，PCS有效減少資訊不對稱情況，提升供應鏈透明度，並促進更高效、安全及可信的貿易交易。





系統同時支援本地及離岸貿易活動，提供覆蓋全球航運路線的端到端貨物可視化追蹤功能，進一步鞏固香港作為國際貿易數碼資訊樞紐的地位。





2. 船舶自動識別系統（AIS）航運大數據分析

PCS現已整合全球船舶自動識別系統（AIS）實時數據，提供船舶層面的智能資訊及航運數據分析功能。使用者可透過統一平台獲取船舶定位資訊，優化物流規劃，並改善營運決策。





重點新增功能包括：

* 香港註冊船舶分析 – 提供香港註冊船舶全球航行模式及營運足跡的可視化展示及分析

* 全球港口聯通性分析 – 分析香港與國際航運網絡及全球主要港口的聯通程度

* 營運智能分析工具 – 提供包括實時船舶及貨物追蹤、航線監測，以及營運表現基準分析等功能





以上分析功能支援營運規劃、政策制定、航運金融及行業發展。

3. 與香港科技大學研發的多功能天氣預測系統

全新天氣預測組件由LSCM及香港科技大學（HKUST）專責團隊合作研發，將前瞻性的航運氣象智能分析功能引入PCS平台。





有別於傳統聚焦短期天氣變化的預警系統，該模組提供涵蓋全球主要航運區域的中、長期天氣預測資訊，包括熱帶氣旋活動及海事氣象狀況。





主要效益包括：

* 支援貿易商及貨運代理優化貨物規劃及船期安排

* 協助碼頭營運商優化資源配置及制定應變計劃

* 協助船公司優化航線規劃及減低天氣風險所帶來的影響

* 為貿易融資機構提供額外風險評估分析及決策支援





配合離岸貨物追蹤數據及AIS實時船舶資訊，預測天氣分析模組構建全面的風險管理框架，涵蓋貨物流動、船舶運作及未來天氣相關潛在影響。

升級版PCS已發展成為一個以區塊鏈技術驅動、安全可靠的數碼生態系統，透過單一平台連結航運、物流、貿易及金融業界的主要持份者。平台充分發揮貿易流、數據流、資金流的協同效應，促進可信及高效的資訊互通，提供本地及離岸物流的端到端可視化追蹤，實現無縫數據共享，並促進高效的貿易融資服務。為進一步提升貨物層面的可視化，升級後的 PCS 亦整合全球船舶自動識別系統（AIS）實時數據及先進航運分析功能，提供更全面的船舶資訊及前所未有的航運活動可視化。系統同時推出針對香港註冊船舶及針對全球港口聯通性的分析功能，為業界提供具參考價值的數據分析見解，支援更精準的營運規劃、風險管理、航運金融及政策制定等範疇的決策。透過與香港科技大學的研究合作，LSCM將天氣預測分析模組引入PCS平台，提供前瞻性的航運及氣象資訊。系統亦提供覆蓋全球主要航運區域的中、長期預測資訊，包括熱帶氣旋活動及海上氣象狀況，協助使用者及早制定應對策略，靈活調整船期、優化資源配置、重新規劃船舶航線，以及預先管理貿易融資風險。MG Ship專注研發創新物流科技，致力透過人工智能分析、實時可視化及數據驅動創新提升供應鏈效率。MG Ship 憑藉深厚的行業經驗及龐大的物流網絡，開發創新科技解決方案，協助企業提升營運表現、增強供應鏈靈活性，並有效應對日趨複雜的全球貿易環境所帶來的挑戰。LSCM 與 MG Ship展開重要策略性合作，有望推動業界應用智慧航運技術，促進更高效的跨境貿易、提升數據驅動的貿易融資創新，並支援構建透明度更高、更安全及具靈活性的全球供應鏈。展望未來，雙方將進一步加強合作，推動數碼貿易發展，積極探索新機遇，並共同研發創新解決方案，以應對全球物流業持續發展不斷變化的需求。