LSCM與MG Ship展開策略性合作 攜手推動港口社區系統（PCS）全球應用

PCS全新功能提升供應鏈可視化、航運資訊及貿易融資創新 鞏固香港作為國際物流樞紐之發展
香港 - 2026年7月29日 - 物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）今日宣佈與國際物流科技企業MG Ship簽訂合作備忘錄，正式展開重要的策略性合作。是次合作標誌着LSCM研發的升級版港口社區系統（Port Community System，PCS）正式透過MG Ship的全球業務網絡拓展海外應用，進一步推動香港智慧物流發展新里程，並提升本港創新科技的國際影響力。 PCS為香港本地研發的跨企業互聯訊息平台，以區塊鏈技術支援安全可靠的數據共享，聯通海、陸、空貨運資訊，促進物流、貿易、航運及金融業持份者之間可信及高效的資訊交流。平台可提升端到端物流可視化，支援數據驅動的貿易融資服務，提高營運效率及供應鏈靈活性。
合作備忘錄簽署儀式在位於數碼港的PCS控制中心舉行，標誌着雙方正式展開重要策略性合作。是次合作將結合LSCM研發的智慧物流創新技術，以及MG Ship於全球物流網絡的行業技術優勢，攜手推動PCS智慧物流技術更廣泛應用，促進供應鏈數據互聯互通，並提升全球貿易的透明度、效率及穩健性。
LSCM行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT 表示：「我們與MG Ship的合作，標誌着香港自主研發的物流創新科技邁向國際市場的重要里程。透過升級版PCS之應用，我們將進一步提升國際貿易供應鏈的可視化水平、靈活性及營運效率。是次合作全面支援香港特區政府推動的智慧物流發展策略，亦響應國家『十五五』規劃的發展方向，進一步鞏固香港作爲國際航運、物流及貿易中心的地位。」
是次關鍵性合作適逢 PCS迎來重大升級，推出新一代智能功能，旨在應對業界長期面對的挑戰，並支援全球供應鏈的未來發展。三項重點升級功能包括「離岸貨物追蹤數據」、「船舶自動識別系統（AIS）航運大數據分析」，以及香港科技大學支援研發的「多功能天氣預測」。相關創新功能支援完善的數碼物流生態系統，提升供應鏈透明度、優化決策、促進貿易融資創新，並加強國際貿易網絡的營運靈活性。
MG Ship行政總裁張淑明女士表示：「MG Ship很高興與LSCM攜手合作，共同推動升級版PCS於全球市場的應用。結合MG Ship以人工智能驅動的預測分析技術，以及 LSCM研發的創新科技，升級版 PCS 能夠於單一平台整合可信貿易數據、實時船舶資訊及預測分析見解，為業界創造獨特價值。我們深信，是次合作將為全球企業開拓更多發展機遇，協助其應對瞬息萬變的國際貿易環境、優化跨運輸模式物流運作，並構建更穩健的供應鏈體系。」
升級版PCS已發展成為一個以區塊鏈技術驅動、安全可靠的數碼生態系統，透過單一平台連結航運、物流、貿易及金融業界的主要持份者。平台充分發揮貿易流、數據流、資金流的協同效應，促進可信及高效的資訊互通，提供本地及離岸物流的端到端可視化追蹤，實現無縫數據共享，並促進高效的貿易融資服務。
AIS大數據分析釋放航運資訊價值
為進一步提升貨物層面的可視化，升級後的 PCS 亦整合全球船舶自動識別系統（AIS）實時數據及先進航運分析功能，提供更全面的船舶資訊及前所未有的航運活動可視化。系統同時推出針對香港註冊船舶及針對全球港口聯通性的分析功能，為業界提供具參考價值的數據分析見解，支援更精準的營運規劃、風險管理、航運金融及政策制定等範疇的決策。
多功能天氣預測系統提升供應鏈靈活性
透過與香港科技大學的研究合作，LSCM將天氣預測分析模組引入PCS平台，提供前瞻性的航運及氣象資訊。系統亦提供覆蓋全球主要航運區域的中、長期預測資訊，包括熱帶氣旋活動及海上氣象狀況，協助使用者及早制定應對策略，靈活調整船期、優化資源配置、重新規劃船舶航線，以及預先管理貿易融資風險。
MG Ship專注研發創新物流科技，致力透過人工智能分析、實時可視化及數據驅動創新提升供應鏈效率。MG Ship 憑藉深厚的行業經驗及龐大的物流網絡，開發創新科技解決方案，協助企業提升營運表現、增強供應鏈靈活性，並有效應對日趨複雜的全球貿易環境所帶來的挑戰。
LSCM 與 MG Ship展開重要策略性合作，有望推動業界應用智慧航運技術，促進更高效的跨境貿易、提升數據驅動的貿易融資創新，並支援構建透明度更高、更安全及具靈活性的全球供應鏈。展望未來，雙方將進一步加強合作，推動數碼貿易發展，積極探索新機遇，並共同研發創新解決方案，以應對全球物流業持續發展不斷變化的需求。
附錄
https://www.lscm.hk
有關 LSCM
物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）於 2006 年成立，獲特區政府創新及科技基金撥款資助，並由香港大學、香港中文大學和香港科技大學協辦；旨在提供一站式應用研發及技術轉移服務，鞏固本地物流及相關行業的發展，並加強業界與研發機構在應用研究方面的合作，為業界和社會帶來具意義和影響力的效益。詳情請瀏覽網址：www.lscm.hk。