北大匯豐商學院在深圳舉辦碳經濟學學術沙龍

深圳2026年7月28日 /美通社/ -- 氣候與貿易聯動問題已成為亞太地區核心發展難題。6月16日，近百名學者、政策制定者及行業代表齊聚深圳，參加了碳經濟學學術沙龍系列活動。本次活動距亞太經合組織（APEC）林業部長級會議（7月27日至28日）召開僅數周，綠色轉型將是此次部長級會議的主要議題。

北京大學副校長、碳中和研究院院長樸世龍和北京大學理事會副主席、匯豐商學院創院院長海聞在開幕致辭中強調，構建具備包容性的全球碳治理體系已刻不容緩。北京大學博雅特聘教授、匯豐商學院院長王鵬飛提出，應完善碳定價機制，充分運用市場化調控工具。

主旨演講環節邀請到2011年諾貝爾經濟學獎得主、匯豐商學院薩金特數量經濟與金融研究所榮譽主任Thomas J. Sargent出席。他表示，不確定性應推動全球提前佈局綠色研發、減排與森林保護相關投資。香港科技大學（廣州）社會樞紐碳中和與氣候變化學域主任、教授姜克雋指出，依託可再生能源與電動汽車產業高速發展，2030至2035年將是中國能源轉型的關鍵窗口期。深圳大學吳登生教授梳理了碳經濟學研究成果，中國發文規模位居全球第二。