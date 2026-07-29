U Lifestyle《社群》親子同樂大激賞激送主題樂園門票/人氣自助餐/CHIIKAWA特展景品/嬰兒用品等好禮｜召集Foodie率先試食星級酒店自助餐

香港2026年7月29日 /美通社/ -- U Lifestyle《社群》人氣「Chill賞」企劃盛大回歸。想為子女安排更充實又難忘的暑假活動？由U Community社群成為一眾新手爸媽的最強後盾。今個盛夏，為各位家長重磅送出一連串暑期放電指南及狂賞福利，有齊主題樂園門票、星級酒店自助餐、大熱CHIIKAWA特展景品、多款實用嬰兒用品等熱門好禮及親子獨家玩樂情報。與此同時，《社群》亦提供試題資源庫，供家長免費下載幼稚園至小學練習工作紙，陪小朋友「寓學習於玩樂」，輕鬆玩轉精彩暑假。

緊貼「Chill賞親子放電祭」最新活動詳情 社群親子同樂大激賞 | 精彩活動內容及預告 【進行中】Chill賞去大熊貓生日派對—— 1. 送出100張主題樂園門票

8月正值大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」、媽媽「盈盈」及爸爸「樂樂」的生日月，香港海洋公園將特別化身為「大熊貓生日嘉年華」。想免費同熊貓BB慶祝生日，現時只需於《社群》簡單登記，就有機會免費贏走香港海洋公園門票兩張，除了可以打卡超萌Panda Friends，更能盡情投入消暑玩水設施，度過圓滿暑假。

活動日期：即日起至2026年8月4日 免費贏走海洋公園門票 【進行中】Chill賞打卡Cafe —— 2. 請您食LUNA Cafe雙層芝士蛋糕

人氣芝士蛋糕品牌「Luna Cake」近年與菲林相機店「Panda Camera」合作，於銅鑼灣開設首個主題聯乘店。現場除了可以品嚐招牌北海道雙層芝士蛋糕及特飲外，更設有 Fujifilm經典黑綠色巨型相機打卡位，展現極簡美學。現時只需簡單登記，即有機會免費食到招牌新品「白桃烏龍雙層芝士蛋糕」，更有機會贏走LUNA x Panda Camera限定菲林相機，相機迷及蛋糕迷不容錯過。

活動日期：即日起至2026年8月5日 免費食北海道雙層芝士蛋糕 【進行中】Chill賞安心育兒 —— 3. 免費送出Poled HK奶樽消毒機+智能涼感墊

炎炎夏日帶BB外出充滿挑戰，最怕猛烈陽光令BB汗流浹背。想確保BB時刻保持衛生及舒適，《社群》現時送出韓國品牌Poled HK兩款皇牌育兒好物，包括專利風扇設計能快速降溫的「智能手推車涼感墊」，及採用LED UV殺菌專利技術的「奶樽消毒機」。現時只需完成簡單任務，即有機會免費贏走，隨時隨地守護BB健康。 活動日期：即日起至2026年8月11日

贏走嬰兒升級用品 【進行中】Chill賞清爽無蚊 —— 4. 送您Parakito驅蚊噴霧

暑假帶小朋友去戶外放電，最擔心蚊叮蟲咬。U Community社群今次聯同法國天然防蚊品牌PARAKITO，分別送出專為敏感肌同12個月大以上幼童而設的「7小時敏感肌驅蚊噴霧」及戶外運動或水上活動必備的「8小時防水驅蚊噴霧」，兩款均主打無化學避蚊胺及零酒精，成分溫和親膚不刺激。現時只需於《社群》簡單登記，就有機會免費得到，同子女享受無蚊假期。 活動日期：即日起至2026年8月17日 免費贏走天然驅蚊噴霧

【敬請期待】Chill賞親子出行 —— 5. 送您Stokke全新嬰兒車 想零負擔帶BB外出散步，每位新手父母都需要一部輕巧而且有避震功能的嬰兒車。《社群》於今次「Chill賞」企劃邀請大家試用Stokke®全新推出的「YOYO5嬰兒手推車 6+月齡模式」，車身輕巧而且可單手摺疊，配備優異避震及睡籃、坐立等多種模式，讓BB坐得安穩，爸媽都推得安心。 活動日期：2026年8月11日至2026年9月1日 *密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情 【敬請期待】Chill賞健康守護 —— 6. 免費送出AQUA PRO+TECH嬰幼兒出遊消毒套裝

夏天出遊必備低敏消毒法寶。新手爸媽必備一套AQUA PRO+TECH「嬰幼兒出遊消毒套裝」有齊「嬰兒親膚濕紙巾」及「全效防疫消毒滅菌噴霧」，成分無酒精不傷皮膚，隨時為手部及用品殺菌，時刻呵護BB幼嫩肌膚。

活動日期：2026年8月20日至2026年9月9日 *密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情 【敬請期待】Chill賞寶寶安坐 —— 7. 送出Cybex Lemo嬰兒成長椅

初生BB的成長階段中，一張實用又靈活的成長椅除了能方便家長照顧子女之外，更能訓練嬰兒坐姿及培養用餐專注力。《社群》將會送出Cybex Lemo嬰兒成長椅，具備後腳防翻安全設計及單手靈活高度調節功能，精準配合孩子快速成長，維持最舒適的坐姿。 活動日期：2026年8月25日至2026年9月15日 *密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

親子繽紛Buffet祭 | 免費試食星級酒店自助餐 【敬請期待】Chill賞任食狂歡 —— 8. 請您食五星級酒店自助餐

想今個假期過得更加充實，不如帶同一家大細一同去酒店食自助餐，任食海鮮輕鬆回本。《社群》即將送出尖沙咀人氣酒店自助餐體驗，全新推出關西主題自助晚宴，輕鬆任食松板和牛鲜貝皇帝蟹腳清酒鍋、蠔肉海老大阪燒、各款海鮮。各種自助餐禮遇將持續為大家送上，敬請期待。 活動日期：2026年8月13日至2026年9月2日 *密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

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