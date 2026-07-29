ELITE Solar宣佈與皇家馬德里達成全球戰略合作

西班牙馬德里 2026年7月29日 /美通社/ -- 全球領先的一體化光伏系統服務商 ELITE Solar 宣佈，與全球頂級足球俱樂部皇家馬德里（Real Madrid C.F.）達成全球戰略合作。依託本次簽約，ELITE Solar 將正式成為皇家馬德里男、女足一線隊的全球官方合作夥伴。
簽約儀式於西班牙馬德里舉行，ELITE Solar 總經理 Alex Chen 與皇家馬德里機構關係總監埃米利奧•布特拉格諾（Emilio Butragueño）代表雙方簽署協議。本次合作體現了雙方品牌理念的高度契合，將以追求卓越、持續創新與踐行可持續發展為共同價值內核，把頂尖競技體育精神與全球可再生能源轉型深度融合。同時，這也是 ELITE Solar 全球化品牌建設與國際化戰略佈局中具備里程碑意義的重要一步。
皇家馬德里機構關係總監 Emilio Butragueño 表示：
「在皇家馬德里，我們始終致力於尋找與我們擁有共同價值觀和未來願景的合作夥伴。我們非常高興歡迎 ELITE Solar 加入俱樂部的全球合作夥伴網絡。他們對創新、卓越和可持續發展的堅定承諾，與我們在賽場內外持續領跑的抱負不謀而合。我們期待在接下來的合作中共同開啟全新篇章。」
ELITE Solar 總經理 Alex Chen 表示：
「能與皇家馬德里這樣享譽全球、卓越非凡的俱樂部達成戰略合作，我們深感榮幸。這不僅僅是一項體育贊助，更是雙方對追求卓越、創造全球影響力及打造長期價值的共同承諾。依託這一世界級平台，我們將進一步緊密連接全球客戶、行業夥伴與清潔能源倡導者，讓高效可靠的太陽能技術惠及更多地區，共同啟發和推動更可持續的未來。」
面向未來，雙方將通過全球品牌傳播、重點區域市場活動、沉浸式球迷互動體驗以及可持續發展公益倡議等多元化舉措，將綠茵賽場上精益求精的競技精神與光伏產業的技術創新實踐緊密相連，向全球傳遞面向未來的綠色可持續價值。
關於 ELITE Solar
ELITE Solar 品牌成立於 2005 年，致力於成為以價值創造為核心的全球光伏合作夥伴。公司始終堅持以客戶為中心，持續推動綠色能源發展，助力全球能源結構轉型。依託在越南、印尼、埃及、美國等地的全球化製造佈局，公司構建了涵蓋硅片、電池片及組件的一體化智能產能，打造透明、可追溯、可持續的綠色供應鏈。堅持「全球化製造 + 本地化服務 + 全流程售後支持」的運營模式，持續為客戶提供穩定可靠的產品保障與高品質服務體驗。
官方網站：www.elite-solar.com
關於 皇家馬德里（Real Madrid C.F.）
皇家馬德里足球俱樂部成立於1902年，是全球極具影響力與輝煌歷史的體育機構之一。俱樂部在足球和籃球領域均保持著頂尖競技水平，曾數十次問鼎西班牙足球甲級聯賽冠軍及歐洲冠軍聯賽冠軍，被國際足聯（FIFA）評為「20世紀最佳俱樂部」。皇家馬德里擁有覆蓋全球的億萬球迷群體，始終致力於在追求體育競技極限的同時，通過教育、社會公益與可持續發展項目創造深遠而積極的社會影響。
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SOURCE ELITE Solar