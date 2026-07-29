ELITE Solar宣佈與皇家馬德里達成全球戰略合作

簽約儀式於西班牙馬德里舉行，ELITE Solar 總經理 Alex Chen 與皇家馬德里機構關係總監埃米利奧•布特拉格諾（Emilio Butragueño）代表雙方簽署協議。本次合作體現了雙方品牌理念的高度契合，將以追求卓越、持續創新與踐行可持續發展為共同價值內核，把頂尖競技體育精神與全球可再生能源轉型深度融合。同時，這也是 ELITE Solar 全球化品牌建設與國際化戰略佈局中具備里程碑意義的重要一步。

皇家馬德里機構關係總監 Emilio Butragueño 表示：

「在皇家馬德里，我們始終致力於尋找與我們擁有共同價值觀和未來願景的合作夥伴。我們非常高興歡迎 ELITE Solar 加入俱樂部的全球合作夥伴網絡。他們對創新、卓越和可持續發展的堅定承諾，與我們在賽場內外持續領跑的抱負不謀而合。我們期待在接下來的合作中共同開啟全新篇章。」

ELITE Solar 總經理 Alex Chen 表示：

「能與皇家馬德里這樣享譽全球、卓越非凡的俱樂部達成戰略合作，我們深感榮幸。這不僅僅是一項體育贊助，更是雙方對追求卓越、創造全球影響力及打造長期價值的共同承諾。依託這一世界級平台，我們將進一步緊密連接全球客戶、行業夥伴與清潔能源倡導者，讓高效可靠的太陽能技術惠及更多地區，共同啟發和推動更可持續的未來。」