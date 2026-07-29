復星國際發佈盈喜：預計2026上半年歸母淨利潤約人民幣15億至人民幣18億元

香港2026年7月29日 /美通社/ -- 7月29日，復星國際（00656.HK）發佈正面盈利預告，2026年上半年復星國際歸屬於母公司股東的利潤預計約為人民幣15億元至人民幣18億元，較去年同期增長約127%至172%。董事會認為該增長主要由於2026年上半年核心產業展現強勁韌性，運營質量穩步提升，產業運營利潤較去年同期有較大增長。 此前公開信息顯示，2026年以來，復星國際基本面保持穩健，醫藥健康、保險金融、文旅消費等核心產業持續展現出良好發展態勢。 其中，旗下健康板塊核心子公司復星醫藥，2026年一季度實現營業收入人民幣100.73億元，同比增長6.93%，歸母淨利潤人民幣8.71億元，同比增長13.87%；若扣除非經常性損益，歸母淨利潤同比增幅達21.96%。

富足板塊核心子公司復星葡萄牙保險，2026上半年保費增長勢頭強勁，葡萄牙本土及海外業務均實現兩位數增長；復星保德信人壽2026年上半年實現淨利潤人民幣7.86億元，超過2025年全年淨利潤水平。 快樂板塊核心子公司豫園股份，預計2026年半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤區間為人民幣1.20億元至人民幣1.70億元，同比增幅達91.04%至170.64%。此外，智造板塊子公司海南礦業預計2026年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣4.7億元至人民幣5.5億元，較去年上半年增長68%至96%，上半年盈利已超2025年全年。