16年環球金融品牌百利好深化在地承諾，多維落實ESG藍圖

台北2026年7月29日 /美通社/ -- 對一家金融機構而言，十六年意味著什麼？對百利好（Plotio）來說，答案不僅是版圖的擴張，更是與每一個所在市場一同成長的十六年。 在迎來十六週年之際，百利好持續將環境、社會與公司治理（ESG）願景，深植於長期發展策略之中。多年來，集團始終相信，一家企業對所在市場最大的貢獻，不僅止於營運本身，更在於它如何看待自己與這地區、這群體的關係。從環境保護、人才培育到社區關懷，百利好以持續而務實的行動，讓企業成長的成果，實在地留在每一個服務的市場。

「我們希望被記得的，不只是一個金融品牌，而是一個對社會有貢獻的企業公民。」這份信念，貫穿了百利好十六年來的每一步。 以負責任營運回饋市場 讓成長的果實留在當地 百利好深信，金融機構對市場最基本、也最重要的貢獻，來自於負責任、透明的營運本身。在各營運地區，集團以穩健的營運文化參與並支持產業秩序的良性發展，這是百利好在地價值的根基。在此基礎之上，百利好將「回饋」落實為三個具體層面： 人才與就業 ：在服務地區，集團持續創造在地工作機會，投入專業培訓與職涯發展資源，培育熟悉國際金融實務的在地人才。集團相信，最好的在地貢獻，是讓當地擁有自己的專業人才，讓企業成長的動能，轉化為社區長遠的競爭力。





：在服務地區，集團持續創造在地工作機會，投入專業培訓與職涯發展資源，培育熟悉國際金融實務的在地人才。集團相信，最好的在地貢獻，是讓當地擁有自己的專業人才，讓企業成長的動能，轉化為社區長遠的競爭力。 財經知識與素養 ：延續多年推動金融教育的經驗，百利好作為專業的教育與資訊提供者，持續投入一般性財經知識的普及。集團透過公開講座、線上教材等形式，協助大眾建立正確的金融觀念與風險意識。集團強調，百利好應用程式（APP）僅提供市場資訊，所有決策均由客戶基於其學習成果獨立做出。集團期望以此讓大眾更懂得以知識保障自身資產安全。





：延續多年推動金融教育的經驗，百利好作為專業的教育與資訊提供者，持續投入一般性財經知識的普及。集團透過公開講座、線上教材等形式，協助大眾建立正確的金融觀念與風險意識。集團強調，百利好應用程式（APP）僅提供市場資訊，所有決策均由客戶基於其學習成果獨立做出。集團期望以此讓大眾更懂得以知識保障自身資產安全。 社區與在地經濟：從義工服務、公益捐贈到在地採購，百利好持續將營運資源回流社區，支持在地供應鏈與弱勢族群，讓企業發展與社區繁榮形成正向循環。

落實綠色營運 並帶動市場一同前行 環境責任是百利好 ESG 架構的核心支柱。集團在永續發展上的長期投入獲得業界肯定，近期榮獲「傑出可持續企業獎」。為加強與不同企業在環保方面的交流，百利好已正式成為「商界環保協會」（Business Environment Council, 簡稱 BEC）一般會員。透過與專業環保組織的攜手合作，百利好持續支持聚焦於低碳發展與負責任環保實踐的各項倡議。 深耕社區傳遞關懷 實踐社會責任倡議 除了在環保領域的耕耘，百利好亦高度重視社會責任與社區參與。可持續發展亦與公眾健康及社區福祉息息相關。今年6月，集團積極跨界響應「世界無煙草日」，向社會大眾推廣健康、無煙的綠色生活型態，展現對公眾身心健康的重視。

在社區基層，百利好義工團隊持續走入社群，參與關懷長者、物資捐贈等公益行動，為弱勢族群提供務實支持。百利好期盼透過這些持續的付出，實踐「共融同行、共創可能」的溫暖理念，凝聚社區向心力，促進更多元、共融的社會。集團長期投入社區服務，因長期貢獻而蟬聯獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」（Caring Company）嘉許，肯定其作為負責任企業公民的長遠承諾。 凝聚長遠願景：攜手共創永續未來 回顧十六年，百利好在每一個服務的市場，都留下了超越商業的足跡。展望未來，集團將持續在各營運市場推進 ESG 倡議，聚焦環境永續、社會責任及穩健的公司治理。集團深信，企業的長遠營運與社會的繁榮息息相關。百利好將秉持誠信、責任與長遠視野，與各地夥伴攜手，讓下一個十六年，成為與更多市場共同成長、共創價值的十六年。