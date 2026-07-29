星路科技 FUIDL於Bybit上架，亞洲首個RWA全流程閉環生態落地

阿聯酋杜拜和香港2026年7月29日 /美通社/ -- AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）宣布與全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit達成新合作。星路美元即時數字流動性代幣Finloop USD Instant Digital Liquidity（FUIDL）正式在 Bybit 上架，為機構及專業投資者提供於鏈上投資國際AAA 評級美元流動基金的渠道，助力投資者更便捷地在鏈上獲取優質美元流動性敞口。通過本次合作，Bybit允許用戶把FUIDL的份額用作平臺交易的抵押品。 此次合作是星路科技構建亞洲首個 RWA（現實世界資產）全流程閉環生態的關鍵節點。該生態已實現從 RWA 技術支持、資產發行到市場分銷的全流程閉環，標誌著香港及亞洲合規數字資產基礎設施建設取得又一創新突破。

FUIDL由星路科技作為代幣化代理人提供代幣化技術解決方案及代理服務，其底層資產錨定AAA 評級美元貨幣市場基金，並支持小時級認購與贖回以及T+0*（同日）起計息。該底層美元流動基金已獲得國際主流評級機構的最高評級，包括標準普爾（S&P）的AAAm、穆迪（Moody's）的Aaa-mf以及惠譽（Fitch）的AAAmmf。AAA評級是貨幣市場基金（MMF）所能獲得的最高評級。依托星路科技領先RWA技術與現金管理能力，以及機構級托管及數字資產管理平臺ByCustody，Bybit用戶可以在特定代幣化與數字化金融工具上實現同日結算。本次合作將傳統金融的穩定性與操作標準，同區塊鏈結算的速度與透明度深度結合。

此前，FUIDL已在復星財富控股旗下星財富APP、多個香港及新加坡合規虛擬資產交易平臺和數字財富管理平臺上架。此次FUIDL登陸Bybit，進一步擴大了 FUIDL 的全球機構覆蓋面，標誌著星路科技在完善合規RWA生態、推動香港Web3.0合規發展進程中的又一重要裏程碑。 Bybit 傳統金融(TradFi)與現實世界資產(RWA)全球負責人Yoyee Wang 表示：「與星路科技的合作是Bybit邁向全新金融平臺願景的關鍵一步。這一合作將機構級信任與Bybit數字基礎設施的高效性相結合，通過支持同日結算並強化托管標準，我們不僅提升了交易速度，也在重新定義金融互操作性的未來圖景。」

星路科技CEO蔡華表示：「本次合作充分展現了財富科技平臺與領先數字交易所如何協同，實現兼顧高標準運營與合規要求的即時結算。我們非常榮幸與Bybit攜手邁出這一裏程碑，為數字資產領域樹立效率與信任的新標桿。」 未來，星路科技將持續擴大FUIDL的應用場景與機構覆蓋面，積極構建開放、創新、合規的 RWA 全流程生態，築牢傳統金融（Web2）與數字資產（Web3）之間的橋梁，為全球投資者提供安全、創新、高效的財富科技解決方案。 如欲了解 FUIDL 更多信息，請訪問：

關於Bybit Bybit是全新金融平臺。我們相信,每個人都應該擁有獲得全球金融機遇的權利。正因如此,我們正在打造首個智能平臺,將全球任何地方的每一個人與世界金融連接起來。Bybit獲得全球超過8000萬用戶的信賴,將投資、交易、支付與財富增值整合於一個安全智能的生態系統之中。通過AI驅動技術、深度全球流動性、穩健安全保障與透明運營的結合,Bybit讓全球金融變得更加普惠、高效,並為每個人賦能。 為所有人而建。以智能為驅動。向世界開放。 Bybit尚未獲得香港證券及期貨事務監察委員會的牌照、批準或監管,並不向香港居民提供服務。

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