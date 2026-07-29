盈科大衍地產發展有限公司 截至2026年6月30日止六個月中期業績公告

香港 - 2026年7月29日



2026年中期業績 － 財務摘要



（括號內為2025年同期的數字）





綜合收入：港幣5.93億元（港幣6.36億元）

本公司股東應佔綜合淨虧損：港幣1.89億元（港幣2.49億元）

每股基本虧損：港幣9.28分（港幣12.23分）

無中期股息（無中期股息）

盈科大衍地產發展有限公司（「盈大地產」，香港聯交所股份代號：00432）謹此宣佈截至2026年6月30日止六個月的中期業績。盈大地產及其附屬公司（統稱為「本集團」）的綜合收入為港幣5.93億元，而2025年同期為港幣6.36億元。於2026年首六個月，本公司股東應佔本集團綜合虧損合共為港幣1.89億元，而去年同期則為淨虧損港幣2.49億元。截至2026年6月30日止六個月，每股基本虧損為港幣9.28分，而2025年同期則為每股虧損港幣12.23分。董事會並無宣派2026年上半年的中期股息。受惠於本集團各營運市場的穩健需求，於2026年上半年取得令人鼓舞的成績。回顧期內，我們積極落實重整集團資產組合，包括出售兩個投資項目。此舉將鞏固集團的財務基礎，為長遠發展提供更有利條件。日本的旅遊業因海外觀光客源結構改變及旅客需求波動而有所放緩，但集團的日本業務仍錄得理想成績。位於北海道的二世古花園柏悅酒店表現穩定，入住率及收入均維持良好水平。我們的滑雪場業務繼續為本集團業績提供重要的貢獻。從二世古度假村的各項康樂設施錄得的收入繼續按年增長，設施包括滑雪吊車、滑雪裝備租賃、「Hanazono EDGE」 （餐廳及娛樂設施），以及新雪谷國際滑雪學校(「NISS」)。我們會致力把Hanazono塑造成世界級的四季皆宜豪華度假勝地，並有信心此業務為集團創造長遠價值。本集團於2026年3月16日宣佈出售PCP Jakarta之全部權益。該項交易作價4億美元，並已於2026年6月8完成。PCP Jakarta出售後，本集團仍保留對該物業的日常管理權。本集團於2026年2月13日宣佈出售Midtown Niseko之全部權益。該項交易作價8,000萬美元，並已於2026年5月31日完成。本集團與新加坡的Hotel Properties Limited開展策略性協作，為攀牙府的大型綜合度假村Aquella引入四季酒店度假村及品牌住宅項目。此舉是盈大地產實現其長遠願景的重要一步，將會推動Aquella躍升為綜合度假勝地，融合尊貴生活、愜意享受與至臻服務於一體。香港豪華住宅項目雅盈峰於2026年1月正式推出市場，截至6月底已售出百分之90.9的可供發售單位。項目將於今年下半年落成。盈大地產副主席及集團董事總經理林裕兒表示：「2026年上半年，全球經濟環境面對多重挑戰。地緣政治緊張，包括中東的衝突；通脹持續，貿易前景不明，市場亦憂慮貨幣政策的走向。儘管市場存在不利因素，全球經濟仍展現出韌性，而亞洲多個地區的旅遊業亦維持穩步發展。回顧期內，本集團位於亞洲主要市場的業務整體保持穩健。前往日本及泰國的國際旅客數量雖略為回落，但旅遊需求持續向好，帶動兩地市場平穩發展。此外，香港樓市氣氛轉好，亦為集團的優質住宅物業項目營造更有利環境。展望下半年，我們將致力提升現有資產價值，積極把握新機遇，以配合集團的長遠發展策略，並為持份者創造價值。」