美高梅中國公佈2026年中期業績

香港2026年7月30日 /美通社/ -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」；香港聯交所股份代號：2282）今天公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2026年6月30日止六個月（「本期間」）的未經審核節選財務數據。

於本期間，本集團持續優化其資產組合，以提升競爭力並推動未來增長。美獅美高梅於本期間完成套房升級工程，推出近60間全新天瑞套房。這些新套房廣受賓客好評，足證本集團緊貼賓客轉變中的喜好及康體潮流。

本集團亦慶祝於澳門美高梅的新加坡著名餐飲品牌「話匣子」（Chatterbox Café）正式開幕。「話匣子」擁有超過五十年的悠久歷史，以正宗新加坡美食享譽盛名，並已成為亞洲廣受認可的餐飲品牌。

於本期間，美高梅中國榮膺《福布斯旅遊指南》七項五星殊榮，充分體現團隊堅定為賓客營造非凡體驗的承諾。澳門美高梅更迎來第十一年蟬聯五星評級的里程碑，而澳門美高梅與美獅美高梅的「禪潺」水療品牌則連續第七年獲得五星殊榮。此外，美獅美高梅的「美藝」、「天樂閣」及「蜀道」，以及澳門美高梅的「金殿堂」，均連續第五年維持獲頒五星評級，印證本集團持續於住宿、康體及餐飲服務各方面精益求精。