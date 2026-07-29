艾納斯足球會與 HUMAIN 宣佈具里程碑意義的策略性贊助合作

這項全面協議涵蓋頂級球衣贊助、艾納斯足球會新訓練中心冠名權，以及將人工智能應用於精英足球 沙特阿拉伯利雅德2026年7月29日 /美通社/ -- 艾納斯足球會 (NASSR FC Football Club) 與公共投資基金 (PIF) 旗下在全球提供全棧式人工智能能力的企業 HUMAIN 今日共同宣佈，HUMAIN 獲選為球會 2026–2027 球季的官方贊助商。 這項全面協議涵蓋球衣贊助、世界級體育基礎建設及先進的人工智能能力，反映雙方共同致力探索科技如何於球場內外塑造足球的未來。 艾納斯足球會乃球壇極負盛名的球會之一，其國際球迷群增長之速冠絕同儕，此正為 HUMAIN 持續擴展國際布局提供雄厚的合作根基。 HUMAIN 以沙特阿拉伯為總部，致力為世界各地機構建構人工智能基礎建設、雲端平台、模型及應用軟件。

此合作不止於傳統贊助，更為艾納斯足球會及 HUMAIN 創建平台，共同探討人工智能、數據及科技如何推動精英足球會持續發展。 對艾納斯足球會而言，這項贊助體現球會一貫的抱負，就是要於球場內外均走在創新前線。 隨着足球運動透過新技術及數碼體驗不斷演變，與一間致力構建新一代人工智能能力的公司合作，正符合球會持續進步，並為球迷帶來最前沿的全新互動體驗的承諾。 HUMAIN 將於 2026–2027 球季擔任球會的主要球衣贊助商，但雙方合作並不限於球衣之上。 HUMAIN 亦將成為艾納斯足球會全新頂尖訓練中心的冠名合作夥伴，該中心由球會策劃興建及發展，設計力求成為精英足球基礎建設的典範。

這項贊助亦創造機遇，以探索科技如何持續影響體育未來發展。 此舉與 HUMAIN 對其旗下部門 HUMAIN Sport 的宏大願景互相呼應，該部門專門推動人工智能於全球體育生態系統的應用，涵蓋體育參與、運動員發展與表現、球會管理、球迷互動及體育科技創新。 HUMAIN 行政總裁 Tareq Amin 表示：「足球是全球最強大的平台之一，能夠憑藉共同熱忱，將萬眾之心凝聚為一。 在 HUMAIN，我們正致力建構人工智能基礎建設、平台及技術，推動各行各業的下一代創新。 與艾納斯足球會合作，使我們有機會接觸全球規模數一數二的足球社群，並同步探索科技如何提升球迷體驗，以及推動體育運動持續發展。 我們同心協力為球迷締造別具意義的體驗，亦能探索體育與人工智能交匯之境的種種可能。」

艾納斯足球會行政總裁 José Semedo 表示：「艾納斯足球會正致力成為全球極具前瞻精神的足球會之一，這有賴秉持共同願景的贊助夥伴。 我們深感榮幸，歡迎 HUMAIN 成為我們的主要贊助商，並將其願景與全球數百萬艾納斯足球會球迷連成一線。 此贊助之舉，正彰顯我們決心帶領沙特足球走進下一個創新紀元。 我們將會合力，透過超越球賽本身的體驗及計劃，將這次合作付諸實現。」 HUMAIN 作為總部設於沙特阿拉伯的環球全棧式人工智能公司，現正開發新一代人工智能基礎建設、雲端平台、模型及應用方案，協助世界各地機構大規模運用人工智能。 透過與頂尖科技公司及各界機構合作，HUMAIN 正加快人工智能於全球的實際應用及推行。

在整個 2026–2027 球季，球迷將可透過一系列整合推廣活動，親身體驗這項贊助的成果，並以全新方式在球場內外與雙方互動。 關於 HUMAIN HUMAIN 是一間公共投資基金公司，將全棧式人工智能功能融入四大核心領域：新一代數據中心；高性能基礎建設和雲端平台；先進人工智能模型，包括在阿拉伯世界開發的全球頂尖阿拉伯語大型語言模型；以及結合深厚行業知識與實際應用的變革性人工智能解決方案。 HUMAIN 的端到端模型服務公私營機構，致力為各行各業釋放價值、推動數碼轉型，並透過人類智慧與人工智能的合作增強能力。 憑著日益豐富的特定行業人工智能產品組合，以及專注於知識產權開發和匯聚全球領導人才的使命，HUMAIN 致力在國際舞台穩佔競爭力，追求卓越技術。

關於艾納斯足球會 艾納斯足球會是亞洲極負盛名的足球會之一，並擁有全球增長速度數一數二的球迷群。 球會以追求卓越體育成績及持續創新為動力，不斷投資於世界級基礎建設、數碼轉型及國際夥伴關係，鞏固其作為球壇最具前瞻性的機構之一的地位。 前瞻性陳述： 本新聞稿可能載有基於當前預期及假設而作出的前瞻性陳述。 基於多種風險及不明朗因素，實際結果可能與此等陳述存在重大差異。 HUMAIN 並無義務更新此等陳述。 HUMAIN 如欲進一步了解 HUMAIN，請瀏覽 humain.com