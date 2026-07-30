Mitrade與Bloomberg.com達成合作，助力亞洲交易者應對可信洞察與網絡影響力邊界模糊問題

台北2026年7月30日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的全球差價合約經紀商Mitrade今日宣佈與Bloomberg.com達成合作。當前，機構報告、社交媒體評論以及各路金融網紅的觀點競相爭奪交易者的注意力，而此次合作正是在這一背景下達成的。
在亞洲，網絡影響力的傳播速度往往快於信息的核實速度。格林威治聯營公司（Greenwich Associates）發現，該地區投資者使用各類社交信息來源的頻率均持續高於北美和歐洲的同行——這種習慣使得區分信息傳播範圍與可信度變得尤為重要。
這一區別正是此次合作的基礎。隨著金融市場日益受到多方信息的影響，Mitrade 認識到，可信的商業與金融報道對於幫助市場參與者理解各類事件背後的宏觀脈絡至關重要。
Mitrade集團副總裁Kevin Lai表示：「我們在亞洲各地看到，將可信報道與網絡影響力區分開來已成為金融素養的基本要求。在Mitrade，我們堅信任何金融市場動態都不是孤立存在的。理解更廣泛的背景有助於將事件與其更廣泛的市場影響聯繫起來。我們將通過一項Bloomberg.com訂閱計劃，在澳大利亞開啟此次合作，而我們的全球業務佈局使我們能夠在未來逐步探索其更廣泛的潛力。」
此次合作標誌著Mitrade作為金融科技品牌的又一重要發展里程碑。該經紀商已累計獲得65項行業獎項，包括近期在監管標準、交易者教育及差價合約經紀服務等方面的榮譽，這些認可進一步鞏固了支撐其業務增長的標準。
關於Mitrade集團
Mitrade是一家享譽全球、屢獲殊榮的差價合約交易平台，持有以下監管機構頒發的金融牌照：開曼群島金融管理局（CIMA，牌照編號：SIB1612446）、毛里求斯金融服務委員會（FSC，牌照編號：GB20025791）、澳大利亞證券和投資委員會（ASIC，AFSL 398528）、南非金融部門行為監管局（FSCA，牌照編號：FSP 54842）、阿聯酋資本市場管理局（CMA，牌照編號：20200000397）和塞浦路斯證券交易委員會（CySEC，CIF438/23）。
該集團致力於降低全球市場准入門坎，目前已連接超過700萬名交易者，可交易1,000多種場外衍生品，包括指數、外匯、大宗商品、ETF和股票等。
該平台提供毫秒級交易執行、極具競爭力的點差、先進的風險管理機制以及多終端兼容性，確保為每位交易者量身打造直觀的交易體驗。
交易存在風險。本文僅供參考，不構成任何金融建議、投資要約或招攬。
欲瞭解更多信息，請訪問https://www.mitrade.com。
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SOURCE Mitrade Group