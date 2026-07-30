Mitrade與Bloomberg.com達成合作，助力亞洲交易者應對可信洞察與網絡影響力邊界模糊問題

台北2026年7月30日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的全球差價合約經紀商Mitrade今日宣佈與Bloomberg.com達成合作。當前，機構報告、社交媒體評論以及各路金融網紅的觀點競相爭奪交易者的注意力，而此次合作正是在這一背景下達成的。

在亞洲，網絡影響力的傳播速度往往快於信息的核實速度。格林威治聯營公司（Greenwich Associates）發現，該地區投資者使用各類社交信息來源的頻率均持續高於北美和歐洲的同行——這種習慣使得區分信息傳播範圍與可信度變得尤為重要。

這一區別正是此次合作的基礎。隨著金融市場日益受到多方信息的影響，Mitrade 認識到，可信的商業與金融報道對於幫助市場參與者理解各類事件背後的宏觀脈絡至關重要。