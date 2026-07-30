奧迪聽力於香港揭開聽力科技新篇章：隆重推出榮獲國際設計大獎的 Oticon Zeal 及兒童專屬 Oticon Play SI 助聽器

香港 - 2026年7月30日 - 全球領先的聽力護理品牌丹麥奧迪康（Oticon A/S）香港獨家代理商奧迪聽力中心（OTIC Hearing），上月宣布隆重推出兩款突破性的聽力解決方案：Oticon Zeal™ 及 Oticon Play SI™。這兩大助聽器系列旨在模擬大腦自然的聲音處理機制，為不同年齡層的聽障人士帶來聽力治療上的重大突破，攜手將新一代 BrainHearing™（大腦聆聽）技術引進香港。



是次發佈的焦點產品為一體化隨身隱形助聽器 Oticon Zeal，榮獲 2026 年紅點設計大獎（Red Dot Design Award）, 一項全球最享負盛名的國際設計品質與創新標誌之一。透過引入這兩大助聽器，奧迪聽力完美兼顧了注重外觀的成年人對「隱形美觀」的極致追求，以及成長中兒童對「強大學習支援」的剛性需求。



Oticon Zeal：重新定義隱形聽力科技新標準



對於許多患有輕度至中度聽力受損的成年人而言，傳統耳背式（Behind-the-ear）助聽器帶來的社會標籤效應（Stigma），往往是他們抗拒尋求改善聽力的主要障礙。Oticon Zeal 憑藉其全新的 NXT 耳內式（In-the-Ear, ITE）設計，徹底打破了這一傳統觀念。



Oticon Zeal 一體式迷你機身設計，能深藏於耳道內。從正面看時，助聽器能達到「完全隱形」的效果；只有從正側面看時，才會顯露其極致細小的面。這全賴於品牌採用先進的 3D 建模和鐳射雕刻技術，將複雜的電子元件整合到極其微小的外殼中，同時絕不犧牲任何強大功能。



此外，Oticon Zeal解決了傳統隱形助聽器的一大痛點，就是需要頻繁更換微小的一次性電池。新機引入了內置式鋰離子充電池，單次充電即可提供高達 20 小時的連續續航力。每部助聽器均配備一個智能充電座（SmartCharger），兼具流動充電功能。面對緊急情況，其快速充電模式只需短暫充電 15 分鐘，即可提供 4 小時的運作電力。



搭載第二代深度神經網絡（DNN 2.0）處理器



Oticon Zeal 的核心處理器搭載了第二代晶片級人工智能（AI）引擎。在全新升級的深度神經網絡（DNN 2.0）與突發聲音穩定器（SuddenSound Stabilizer）驅動下，處理器每秒可對周圍聲學環境進行數百次掃描與平衡。



傳統的數碼助聽器系統往往依賴單向性麥克風，僅聚焦並放大單一說話者的聲音，同時削弱周邊環境音。這種人為的聲音阻隔會剝奪大腦獲取必要環境聲音細節的機會，從而加重大腦的認知負荷並導致精神疲勞。



相反，Oticon Zeal 的人工智能技術能保留自然、360 度的開放式聲音（Open Soundscape）。系統能將突發的背景噪音降低高達 12 分貝，同時主動提升語音清晰度達 6 分貝。這項技術讓大腦能夠在商務會議或嘈雜餐廳等高音量環境中，自然地選擇想要專注聆聽的聲音來源。



Oticon Play SI：專為學童成長設計的專業聽力支援



除了針對成年人需求的 Oticon Zeal，奧迪聽力亦同步推出 Oticon Play SI，為發育中兒童的獨特成長需求提供專屬的聽力照護。Oticon Play SI 系列經過深度優化，能提供豐富、高保真的音訊流，這對於兒童的語言學習、學術表現以及社交自信建立至關重要。



兒童的生活多姿多彩，時常在安靜的家中、嘈雜的課室以及遊樂場之間快速切換。為應對這種多變的環境，Oticon Play SI 成為行業首款將第二代 AI 處理核心與內置 4D感應器相結合的兒童助聽器系列。



4D感應器能即時追蹤學童的頭部動作、身體活動量以及周圍的聲學變化。系統會自動實時調整處理參數，確保孩子不論在聽取老師授課、家長指引還是與同儕互動時，都能保持清晰的語音連接。



為了適應孩子活潑好動的天性，Oticon Play SI 採用了 IP68 級防塵防水的堅固外殼，為內部精密的零件提供保護，防止汗水、雨水或意外濺水造成的損壞。此系列提供時尚的 miniRITE R（耳道接收器式）及 miniBTE R（耳背式）兩種款式，並備有 12 種繽紛機身顏色、7 種彩色耳鉤選擇以及個性化裝飾貼紙，讓孩子能滿懷自信與自豪地配戴助聽器。



先進的數碼連接功能



為了無縫融入現代數碼生活，Oticon Zeal 和 Oticon Play SI 均配備了頂尖的音訊串流技術。透過先進的藍牙低功耗音訊（Bluetooth® LE Audio）技術，兩大產品系列均支援與智能手機、平板電腦、手提電腦及智能電視進行低功耗直接音訊串流，讓用家时刻保持與世界互聯，且無需擔心耗電過快。



