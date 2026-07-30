首座！徐工海外新能源工廠正式投產，打造中印尼合作新標桿

印度尼西亞緯達2026年7月30日 /美通社/ -- 7月27日，徐工印尼新能源製造基地落成儀式在印尼緯達貝工業園區（IWIP）舉行。隨著首批新能源設備正式下線並交付戰略合作夥伴青山實業印尼緯達貝園區，徐工首座海外新能源工廠正式投產。徐工機械副總裁宋之克，緯達貝園區管理層及客戶、產業合作夥伴等近百名嘉賓出席活動。

從單點突破到全鏈扎根

本次首批新能源設備下線交付是徐工與青山實業印尼緯達貝園區「技術+場景」「製造+市場」雙向賦能的標桿範例。徐工深耕工程機械新能源智造，緯達貝園區擁有成熟產業生態與廣闊應用場景，雙方自簽約起用最短時間完成建廠到投產，以跨界協同重塑中企攜手出海模式，實現「1+1>2」的協同效應。

客戶負責人表示：「現在新能源設備實現本地製造，不僅更貼合我們的低碳作業需求，服務響應也更快，實實在在幫我們實現了經營降本。」