首座！徐工海外新能源工廠正式投產，打造中印尼合作新標桿

印度尼西亞緯達2026年7月30日 /美通社/ -- 7月27日，徐工印尼新能源製造基地落成儀式在印尼緯達貝工業園區（IWIP）舉行。隨著首批新能源設備正式下線並交付戰略合作夥伴青山實業印尼緯達貝園區，徐工首座海外新能源工廠正式投產。徐工機械副總裁宋之克，緯達貝園區管理層及客戶、產業合作夥伴等近百名嘉賓出席活動。
首座海外新能源工廠正式投產
2026年是「十五五」開局之年，徐工加速推進「高端化、智能化、綠色化、全球化、服務化」五化轉型，將全球化經營與綠色化產業作為兩大轉型主攻方向。徐工首座海外新能源工廠正是兩大轉型深度融合的關鍵落子。
徐工印尼新能源製造基地集整機製造、工況適配研發、屬地化服務為一體，顯著壓縮交付週期，精準對接印尼礦山、基建、園區物流等多元場景。
本次下線的XC968-EV純電動裝載機，搭載集成雙電機驅動系統，較同噸位燃油設備使用成本下降約78%、保養成本降低約60%，單台年減排二氧化碳約150噸，全面適配印尼綠色礦山與低碳園區建設需求。
立足綠色發展，徐工印尼新能源製造基地聚焦新能源裝備替代、循環經濟發展兩大方向。依托屬地製造能力規模化供應電動工程機械產品，為印尼重點行業低碳轉型賦能增效；同步佈局二手設備循環運營、零部件再製造體系，最大化提升工業資源利用效率。目前，徐工印尼大區本土員工占比近80%，持續擴容本地就業崗位、培育本土技能人才隊伍。2026年《財富》中國ESG影響力榜徐工機械再度上榜，蟬聯工程機械行業唯一入選企業。
從單點突破到全鏈扎根
本次首批新能源設備下線交付是徐工與青山實業印尼緯達貝園區「技術+場景」「製造+市場」雙向賦能的標桿範例。徐工深耕工程機械新能源智造，緯達貝園區擁有成熟產業生態與廣闊應用場景，雙方自簽約起用最短時間完成建廠到投產，以跨界協同重塑中企攜手出海模式，實現「1+1>2」的協同效應。
客戶負責人表示：「現在新能源設備實現本地製造，不僅更貼合我們的低碳作業需求，服務響應也更快，實實在在幫我們實現了經營降本。」
深耕印尼市場三十餘年，徐工搭建起全方位屬地化的經營服務體系。現已佈局完善的銷售網點、服務網點，配備超百餘台專業服務車輛，落地三級備件運維體系，保障當地三萬餘台徐工裝備可靠作業，為新能源工廠常態化運營夯實底層保障。依托新能源製造工廠投產落地，徐工印尼「研產供銷服融」一體化產業鏈全面閉環，屬地造的新能源設備，成為當地綠色基建高質量發展的重要支柱。
立足「十五五」新起點，徐工以印尼新能源製造基地打造海外「智造」標桿樣板。堅守技術創新核心引擎，深耕屬地協同共建模式，向全球客戶輸出「徐工方案」。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302838508.html
SOURCE XCMG Machinery