平安數字銀行「高息PRO級地圖」解鎖 新客12厘高息天花板 推薦好友再賺高達18,888港元現金獎賞

香港 - 2026年7月30日 - 平安數字銀行為大家解鎖「高息PRO級地圖」，重磅推出全新一輪限時新客高息定存及開戶迎新大激賞，新舊客戶無須擲骰子碰運氣，開戶即可領12厘高息優惠，推薦好友開戶更可爭奪最高18,888港元終極現金寶箱。



新客開局極速鎖息輕鬆食滿12厘港元高息定存



「高息PRO級地圖」令你未出發先興奮！由即日起至2026年8月31日，全新客戶1憑推薦碼「PR02」成功開立平安數字銀行個人儲蓄存款賬戶，敘造一個月港元定期存款，首10萬港元即可鎖定高達12厘年利率，輕鬆實現「一開即賺」，無縫將高息收益直接儲滿。



「開戶迎新大激賞」神級雙贏親友速賺16厘推薦人再競逐18,888現金獎



現有客戶亦可與親友攜手解鎖「高息機會卡」，掀起升級獎賞熱潮。由即日起至2026年8月31日，現有客戶於平安數字銀行個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，被推薦人只需使用該專屬推薦碼成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首10萬港元即可享有高達16厘年利率，直接鎖定定存息率天花板。



至於推薦人每成功推介一位親友，即可獲賞300港元現金獎。「多推多得」，常規推薦獎賞高達9,000港元現金獎！推廣期內成功引薦最多新客戶的首三名「推薦王」，更可解鎖「高息PRO級地圖」內的終極大寶箱，分別獲得9,888港元、3,888港元以及1,888港元現金獎。換言之，推薦人最高合共可獨攬高達18,888港元大獎2。讓大家與親友齊齊過關，玩轉高息理財，奪取終極寶箱。



上述優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「新客存款勁爆賞」、「開戶迎新大激賞」客戶推薦活動（2026年7月30日至8月31日）條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。



1 全新客戶指推廣期前從未持有任何本行賬戶，及於推廣期內成功開立儲蓄存款戶之客戶。



2 推薦人的獎賞為「開戶迎新大激賞」客戶推薦活動（2026 年7月30日至8月31日）優惠，適用於本行現有客戶，客戶可於本行手機應用程式獲取推薦碼，被推薦人需使用推薦碼開戶，雙方才可獲得獎賞。



