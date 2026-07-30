驊陞科技與韓國 Sugars 建立策略合作 攜手布局全球 AI Vision 與高速影像互連市場

台北2026年7月30日 /美通社/ -- 隨著人工智慧快速發展，Vision AI 已成為智慧汽車、機器人、無人機、智慧製造及 Edge AI 等新世代應用的重要核心。面對高解析度影像、多鏡頭及即時推論需求，高速、低延遲且高可靠性的影像傳輸技術已成為 AI 系統發展的重要基礎。

為掌握 AI Vision 市場成長契機，驊陞科技（Wieson Technologies Co., Ltd.）與韓國高速介面 IC 設計公司 Sugars Co., Ltd. 正式簽署策略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合 Sugars 在 AI Vision IC、MIPI 高速介面及即時資料傳輸技術的研發能力，以及驊陞科技在高速連接器、高速線束、電子次系統整合與全球製造布局的優勢，共同發展高速影像傳輸與系統整合解決方案。