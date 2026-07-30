驊陞科技與韓國 Sugars 建立策略合作 攜手布局全球 AI Vision 與高速影像互連市場

台北2026年7月30日 /美通社/ -- 隨著人工智慧快速發展，Vision AI 已成為智慧汽車、機器人、無人機、智慧製造及 Edge AI 等新世代應用的重要核心。面對高解析度影像、多鏡頭及即時推論需求，高速、低延遲且高可靠性的影像傳輸技術已成為 AI 系統發展的重要基礎。
為掌握 AI Vision 市場成長契機，驊陞科技（Wieson Technologies Co., Ltd.）與韓國高速介面 IC 設計公司 Sugars Co., Ltd. 正式簽署策略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合 Sugars 在 AI Vision IC、MIPI 高速介面及即時資料傳輸技術的研發能力，以及驊陞科技在高速連接器、高速線束、電子次系統整合與全球製造布局的優勢，共同發展高速影像傳輸與系統整合解決方案。
本次合作透過技術交流、全球客戶合作及市場推廣，聚焦拓展 AI Vision、智慧車載、AI機器人、智慧醫療、工業自動化及 Edge AI 等高成長應用。雙方將結合高速介面 IC、高速互連與系統整合技術，共同打造 AI Vision Connectivity Solution，協助客戶提升開發效率、降低系統複雜度，加速 AI Vision 應用商品化。
Sugars 執行長 Lee Hyung-gyoo表示：
「Sugars 自成立以來，始終專注於高速介面 IC 技術創新。2023 年率先完成業界 24Gbps 行動影像介面 IC 商業化後，持續投入新世代 MIPI 高速介面技術研發，致力打造符合市場需求的創新產品。
憑藉超過 30 年經驗的研發團隊，我們將持續以創新、高效能及高品質為核心，為全球 AI 應用市場提供更具競爭力的解決方案，並為韓國半導體產業發展創造更多價值。」
驊陞科技執行長 陳宏欽表示：
「此次與 Sugars 的合作，不僅是雙方技術優勢的整合，更代表 AI Vision 高速互連生態系的重要里程碑。雙方將結合 Sugars 高速介面 IC 研發能力與驊陞科技高速互連、電子次系統整合及全球製造布局，共同提供高速影像傳輸解決方案，加速 AI Vision 應用商品化。未來，驊陞科技將持續朝 Total Solution Provider 發展，攜手 Sugars 深耕 AI Camera、AI 機器人、智慧車載、智慧醫療及工業自動化等市場，提供具全球競爭力的新世代高速互連方案。」
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SOURCE 驊陞科技