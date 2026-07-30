跨越數字鴻溝，邁向物理智能：晶泰科技發布 XtalPi Science，並發起「科學智能開放生態聯盟」

上海2026年7月30日 /美通社/ -- 7月29日，晶泰科技（2228.HK）正式發布 XtalPi Science 科學智能平台與 Genius Agents 科學智能體矩陣，並聯合 26 家產業、高校及科研生態伙伴，共同發起成立 「科學智能開放生態聯盟」。聯盟將依托 XtalPi Science，為成員提供平台與自動化實驗資源的調用、模型與工具接入、聯合開發及私有化部署等多元合作模式，共同推動模型、數據、工具與實驗能力之間高效協同。 XtalPi Science 是全球首個整合大語言模型（LLM）、科學智能體與大規模自動化機器人實驗的 AI for Science（AI4S，科學智能）綜合平台。它將晶泰科技十年積累的模型、工具、智能體及實驗資源封裝為可按需調用的 Science Token，從服務單一項目的內部體系，全面躍升為可供全球科研組織按需調用的 AI4S 底層基礎設施（Global Scientific Utility）。

Genius Agents 作為整套系統的核心調度中樞與研發矩陣，構建了兼具全局規劃與特定場景執行能力的多智能體體系。它能自主理解復雜科研目標、完成跨學科長程任務，且顯著降低模型幻覺，可在數字世界調用專業模型完成預測，並通過物理智能（Physical AI）在真實物理世界開展高精度實驗驗證。 由此，XtalPi Science 貫通 「數字假設—專業預測—物理驗證—數據反饋」 的完整閉環：模型端形成的假設能夠在實驗端得到驗證，實驗端的結果則持續回流模型與智能體，反哺下一輪預測和決策。XtalPi Science 將科學研究的偶然性，轉變為一套可編排、可驗證、可追溯、可持續進化的系統工程，推動人工智能從 「生成答案」邁向 「驅動可驗證的科學發現」。

晶泰科技聯合創始人、董事長溫書豪在開幕式致辭中表示：「AI 下一階段的競爭，絕不僅是消耗算力的數字游戲，而在於能否把智能轉化為真實世界的產業增量。生命科學與先進材料等高價值場景，需要最精確的數據、最嚴謹的驗證和持續的物理交互，這正是 Physical AI 率先形成商業閉環的理想場域。科學不是零和博弈，每一次突破都在為人類文明創造新的增量市場。晶泰科技致力於將模型、物理智能與實驗生態無縫鏈接，讓最硬核的科研能力，轉化為普惠全球的底層基礎設施。」

從「代碼問答」到「科學發現」:

AI下半場錨定「物理驗證」 在大模型引發的浪潮中，AI 生成科學猜想的邊際成本正趨近於零。然而，當海量的「數字猜想」批量湧現時，物理世界的真實驗證已成為大模型時代稀缺的硬資產與創新實踐的瓶頸。 全球每年超過 2 萬億美元的研發支出中，大量資源仍消耗於低效的盲目試錯與碎片化的數字工具。當前的 AI 推理往往止步於屏幕前的對話界面，「數字假設—物理驗證—知識沉澱」的數據閉環尚未真正打通。同時，傳統科研體系面臨著難以逾越的結構性缺陷：一是高度依賴科學家的個人經驗，存在大量無法被數字化的 「隱性知識缺失」；二是現有的公開科研數據庫幾乎全為 「正樣本」，缺乏對模型糾錯至關重要的 「失敗負樣本」。

能否率先貫通數字智能與物理實驗，填補失敗數據空白，正成為科技巨頭競逐下一代科學基礎設施、接入萬億級 Physical AI 藍海市場的制勝關鍵。 Genius Agents: 重構科研基建,

打造跨越鴻溝的「虛擬研發組織」 面對這一產業級痛點，僅僅依靠單點工具賦能研發個體已杯水車薪，行業迫切需要解決 AI 與復雜研發組織的協作適配問題。為此，晶泰科技突破性地推出了集流程、能力與基礎設施於一體的虛擬研發組織——Genius Agents。 這並非單一的 AI 助手，而是有望改造傳統科研基礎設施的核心調度系統占據重要地位。在實際運轉中，Genius Agents 能夠統一調度跨學科專家智能體、數百項專業工具及全球最大規模商業部署的自動化機器人實驗集群，推動跨學科長程任務的高效協同。

平台將經典的 DMTA（設計-制造-測試-分析）循環重構為上百類研發意圖，大幅降低了大型科研組織內部的協作與溝通摩擦。Genius Agents 還將專家的「隱性知識」固化為可復用的標准化工作流（Skills），並在目標設定與路線決策等關鍵節點保留科學家的最終判斷權。這種 「AI 規模化探索 + 科學家關鍵決策」 的協作范式，顯著降低了傳統科研中因步驟銜接停滯、等待決策所產生的結構性時間損耗，將動輒數周甚至數月的研發驗證周期極致壓縮至 「以天為單位」，自主跑通從文獻研讀、構效分析、分子設計、ADMET 預測、合成路線規劃乃至自動化實驗測試的超長周期科研流程。目前，這套體系已在晶泰內部持續高強度運行，並歷經多輪真實研發驗證，成為科學家日常研發中不可或缺的生產力工具。

晶泰科技聯合創始人、CEO 馬健表示：「未經驗證的假設無法轉化為知識。Genius Agents 將大模型推理、專業模型預測與物理實驗無縫連接為可自我迭代的完整閉環，讓科學家掌控戰略方向，機器人實驗承擔規模化探索，填補數字世界與物理世界之間的鴻溝。這是 AI 跨越數字與物理鴻溝、從聊天工具邁向『發現引擎』的關鍵一步。」 Physical AI：

從高效自動化走向可泛化、高精度物理智能 AI 驅動科學發現的核心，不僅在於數字世界中的「假設生成」，更在於物理世界中的「真實驗證」。正如人工智能通往 AGI（通用人工智能）的終極演進，絕不應止步於「認識世界」，更必須具備「改造世界」的能力。因此，打通虛擬與現實邊界的 Physical AI，正成為前沿科技跨越瓶頸的必經之路。

當 Physical AI 深度融入產業研發，它將引發兩場根本性的變革：一是通過高通量物理交互，沉澱海量的多模態數據，驅動科學超級智能進化；二是通過「假設-驗證」的端到端閉環，真正實現自主科學發現（Autonomous Discovery），並在真實產業場景中創造高附加值。 縱觀具身智能的落地場景，傳統工業流水線過於固化且極致追求降本，而家庭服務環境則充斥著不可控的長尾隨機干擾。相比之下，高價值的科學實驗室不僅環境相對結構化、耗材品類邊界清晰，且每一次實驗驗證都蘊含著極高的商業價值。這使得實驗室成為物理智能率先跨越技術鴻溝、實現規模化商業落地的「黃金訓練場」。

要讓智能體真正走進千萬間科學實驗室，賦能全球廣大研發從業者，就必須突破傳統自動化的桎梏，實現底層技術的范式躍遷：在基建上，全面轉向高精度、可泛化的通用物理智能硬件；在內核上，摒棄依賴人工編寫海量規則的「死板執行」，建立基於真實數據示范學習的「感知-決策-執行」自主閉環。 這正是晶泰科技耗時近十年構築的技術護城河。晶泰科技首席科學官張佩宇介紹，依托極具優勢的中國硬件供應鏈與自研 AI 算法，晶泰科技的物理智能體系每天都在豐富的真實業務中沉澱行業稀缺的研發與項目數據。目前，這套體系已覆蓋超 20 類工業場景，服務逾 100 個真實的新藥與新材料發現項目。在持續運轉中，實驗室每月穩定產出 5 萬余條反應產率數據和 30 萬條過程數據，已累計沉澱超 50 萬條真實實驗記錄，持續反哺底層垂直模型。

更重要的是，這海量的數據資產中，包含了傳統公開文獻中極度稀缺、占比高達 80% 的「失敗負樣本」。正是這種珍貴的糾錯數據，讓晶泰的科學模型在面對復雜未知空間時，具備了超越人類專家的認知底座。近期，在基於 350 個真實工業分子的嚴苛評測中，由真實物理數據訓練的反應路線預測模型 SureRoute 展現出了極高的可靠性：其化學幻覺率降至 4.6%，僅為前沿通用大語言模型的六分之一；首條合成路線准確率高達 51.7%。在失敗實驗的預測上，SureRXN 的準確度更是達到了 81% 至 89%，遠超資深化學家 38% 至 60% 的對照表現。

這種基於底層數據的絕對優勢，正直接轉化為產業端的巨大商業價值。在真實的對外服務合作中，SureRXN 將傳統合成目標分子所需 5~10 次試錯迭代，大幅壓縮至平均僅需 1.19 次，實現了研發效率的數量級躍升。這種將科學不確定性收斂為工程可控性的能力，標志著前沿研發正從長周期的「經驗試錯」全面躍升為「精准預判」，真正構築起 AI 驅動可信賴科學發現的堅實基石。 從微觀分子的單點突破，到重構宏觀研發的系統邏輯，晶泰科技希望將物理智能轉化為賦能全球每一間實驗室的底層基礎設施。在萬億級的科研藍海中，晶泰科技不僅在定義科學智能的全新尺度定律（Scaling Law)，更在全面開啟一個可信賴、全自動的自主科學發現新紀元。

生態開放與數據飛輪加速:

27家聯盟伙伴共建萬億級AI4S基礎設施 獨行快，眾行遠。此次發布更重要的戰略含義，是晶泰科技正式開始將其沉澱多年的內部研發能力與項目數據，轉化為可由外部科研組織調用、高度可復用的全球科學基礎設施（Global Scientific Utility)，顯著降低高階科研能力的使用門檻，為跨機構研發協作和科學智能的規模化應用提供統一入口。 在生態成果展示環節，晶泰科技及其孵化生態矩陣展示了更加豐富的科學智能應用場景與前沿成果：泰衍科技以 Physical AI 驅動太陽能電池材料研發，機器人與智能體已協同完成 50,764 組樣品實驗、沉澱 5.78 億 Token 研發數據，讓 AI 在真實實驗中「邊做邊學」，推動材料研發從人工試錯走向自動執行與持續優化；耀速科技基於人源器官芯片為藥效研究提供顯著更貼近人體的驗證依據，其肝器官芯片平台已達到 92.3% 的綜合預測准確率和 100% 的特異性，數據解析時間可縮短 90%以上；無界進化的虛擬細胞模型 OCOO-T 在多項公開擾動基准上達到 SOTA 水平，並與自動化細胞實驗結合，服務於藥物研發的多個關鍵場景；超衍智能的自主科研 Agent 在基本沒有人工干預的條件下，自主完成了從文獻調研到論文初稿的 34 項研究，其中 10 余項達到 ACL Findings 或 Main 的歷史接收分數區間，2 項評分進入人類研究者樣本前1%。這些生態伙伴的技術進展與晶泰科技上下游互補，未來有望通過與 XtalPi Science 進一步連接，共同推動開放生態在使用、驗證與反饋中加速成長。

發布會現場，由共 27 家領先企業聯合發起的 「科學智能開放生態聯盟」 正式簽約落地，聯盟成員覆蓋科學創新全鏈條，既包括三生制藥、君實生物、加科思、百誠醫藥等生物醫藥企業，也有佰維存儲、翰博高新材料等先進制造與新材料企業，以及丹納赫集團、無問芯穹、逐際動力等科學儀器、AI 基礎設施與具身智能伙伴；香港中文大學（深圳）與五源資本、康曼德資本等高校及投資機構亦參與其中。聯盟的成立，標志著科學智能基礎設施建設正從企業單點探索，邁向跨產業、跨學科、多主體協同共建的新階段。

過去十余年，晶泰科技圍繞真實科研項目持續建設垂直領域模型、專業工具、研發流程和物理執行設施；隨著大模型推理、規劃和工具調用能力成熟，以及推理成本持續下降，這些原本分散的能力得以在 Genius Agents 的統籌下形成統一入口，推動 「使用—驗證—反饋—優化」 的數據飛輪加速運轉。 為支撐龐大生態的流轉，晶泰科技同步推出了 Science Token 機制，為平台提供了統一的資源調用、過程記錄與貢獻計量標准。企業既可調用 AI 應用開展研發，也可接入晶泰的自動化實驗資源形成數據閉環；對於核心保密訴求高的龍頭企業，系統更支持私有化部署，打造安全可控的 「數字化研發分身」。

截至7月29日中午，已有近 200 家企業、高校、科研及投資機構提交 XtalPi Science 平台試用申請。晶泰科技同時宣布，將向聯盟成員及一批深度合作的高校、科研院所優先提供 Science Token 平台的免費試用額度，全力支持前沿領域的科學探索。 生態共建更需伙伴共識。發布會現場，兩場兼具全球產業風向和產學研深度思考的圓桌對話，分別從 「基礎設施共建」 和 「產業規模落地」 維度展開討論。「AI for Science 新時代：從智能模型到 Physical AI，共建科學智能基礎設施」 主題圓桌由晶泰科技 CEO 馬健主持，無問芯穹創始人兼 CEO 夏立雪、香港中文大學（深圳）崔曙光院士、超衍智能創始人陳勇超等共同參與，探討算力、芯片與具身智能模型如何協同構築科學智能時代的底層基礎設施。

「從科學能力到產業生產力：XtalPi Science 推動產業研發智能化升級」 主題圓桌則由晶泰科技董事長溫書豪主持，華登高科管理合伙人彭桂娥、強生外部創新高級總監 Jay Lin、高瓴投資合伙人 Thomas Tang、佰維存儲科技總經理何瀚、麻省理工學院 Bradley L. Pentelute 教授、百誠醫藥董事長樓金芳、LCC Technologies CEO Paul Colbon 共同對話，聚焦 AI for Science 在生命健康、新材料、半導體等產業研發中的落地路徑與價值兌現。 對晶泰科技而言，這不是一場完成式的產品發布，而是從內部科研能力走向開放科學基礎設施的新起點；對整個產業而言，科學智能也並非某一家企業能夠獨立完成的命題，而是一項需要產業、高校、科研機構及技術伙伴共同參與的系統工程。隨著 Scientific AI、Scientific Agents 與 Physical AI 加速融合，一個由社群共同建設、由真實證據持續校准，並最終服務於科學發現和產業創新的新生態，正在由此啟航。

從思想碰撞到全球首個深度耦合大模型、智能體與物理智能的科學智能原生操作系統落地，晶泰科技用真實實驗數據與自動化閉環，把 「AI 驅動科學發現」 從概念推到了可被產業調用的工程現實。XtalPi Science 平台發布，不僅意味著晶泰科技向科學智能基礎設施平台的關鍵升級，更代表著中國 AI for Science 產業在全球科技創新舞台展現重要影響力。 君實生物創新研究院副院長童景表示：「今天參加晶泰科技 AI for Science 發布大會收獲很多，君實生物一直致力於創新生物醫藥產品的研發和產業化，高度重視 AI 在生物醫藥研發的戰略價值並持續投入，我們期待晶泰科技的 XtalPi Science AI 平台可以為我們的研發賦能，提升研發效率，豐富研發管線，創造新的價值。」

逐際動力聯合創始人、CTO 諶驊表示：「晶泰從生命科學出發，把『AI+機器人』沉澱成可遷移到材料、化工、能源的通用研發方法論，正在驗證 AI for Science 的跨領域通用性。逐際動力從機器人和具身智能領域切入，致力於機器人在真實物理世界中學習與服務人類，這與晶泰用機器人執行實驗、再以真實數據反哺模型的邏輯深度契合。期待 XtalPi Science 平台成為科學研究的通用底座，也期待兩個領域在真實場景中相遇。」 關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司采用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標准化的機器人自動化相結合的方式，為制藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。