昇世集團成立昇世AI實驗室 委任伍景輝博士為集團首席科學家 加速AI原生財富管理發展

昇世集團投入3,000萬港元初期資金，推動昇世AI實驗室發展，同時委任伍景輝博士擔任集團首席科學家，並與Panorama 開展戰略合作，落實集團長遠AI原生財富管理策略

香港 - 2026年7月30日 - 亞洲發展最快的獨立財富管理公司之一昇世集團 （「WRISE」）今日正式發佈昇世AI實驗室計劃，並委任伍景輝博士擔任集團首席科學家，同時承諾投入3,000萬港元的初始資金，全面推進AI原生財富管理技術研發。是次計劃是昇世落實長遠AI發展策略的重要一步，充分體現集團透過策略及技術領導力、科技創新與深厚行業專業知識，致力推動財富管理轉型的承諾。



啓動WRISE AI願景：「以人為本・AI賦能・蓄勢未來」



全球財富管理行業正加快AI投資步伐，藉此提高生產力、提供更個人化的客戶體驗，同時開拓全新增長機遇。數據顯示，全球83%家族辦公室已將AI列為未來五年核心戰略重點[1]，74%的家族辦公室計劃未來三年將加大AI相關投資[2]。生產力的提升與營運效率的改善，持續推動各大財管機構將AI融入客戶服務及日常營運的各個環節[3]。



在「以人為本・AI賦能・蓄勢未來」的核心願景帶領下，昇世AI實驗室定位為戰略創新平台，為昇世集團探索和推動AI的實際應用。該計劃將重點涵蓋AI驅動的客戶服務體驗、智能自動化、理財顧問賦能、高階數據分析、數碼智能平台，以及新一代客戶互動模式等領域。



與許多主要專注於技術部署的AI計劃不同，昇世AI實驗室採用平台化研發模式，開發可應用於多個業務職能的AI功能。每個研發項目均設立清晰目標和可衡量成果，確保AI技術能創造具實質意義的商業價值。



以策略與權威技術團隊推動AI原生財富管理

委任伍景輝博士出任集團首席科學家，是集團AI發展策略的核心策略。伍博士將與昇世管理團隊緊密合作，制定集團AI發展藍圖，並為昇世AI實驗室提供策略與技術指導。



WRISE與伍景輝博士以及廣州全景智能科技投資有限公司（Guangzhou Panorama Intelligent Technology Investment Co., Ltd. ,「Panorama」）達成戰略合作，Panorama是具國資背景、配合廣州科技發展策略的投資平台。是次合作旨在將WRISE的財富管理專長與先進的AI技術相結合，並印證集團理念——財富管理的未來將由商業和科技領導力的結合共同塑造。



作為合作內容之一，昇世集團承諾將會投入3,000萬港元作為初期投資，用於推動昇世AI實驗室的建設，以及集團旗下早期AI應用的發展。這筆投資充分體現集團長期致力於建立實用、可擴展且AI原生特質的能力，從而創造可衡量的商業價值。



是次合作緊隨昇世早前於SGTech Industry Gala 2026上榮獲「AI-Ready Enterprise Initiative: Transformation Enterprise Award」 ，進一步肯定集團在構建AI就緒（AI-ready）組織方面取得的進展。



昇世集團執行主席陳學彬（Derrick Tan）表示：「AI將從根本上重塑金融行業——並非取代人與人之間的關係，而是讓這些關係變得更智能、更靈活，並更具可擴展性。昇世AI實驗室的啟動以及委任伍景輝博士為集團首席科學家，是我們邁向建立『以人為本、AI賦能、蓄勢未來』財富管理平台的重要里程碑。



伍博士具備深厚的科學專業知識、創業經驗與全球科技視野。他將聯同Panorama及昇世管理層團隊，把AI創新轉化為實際的業務成果——賦能理財顧問、提升客戶互動，同時增強集團的長期增長潛力。」



構建切合真實財富管理需求的AI創新平台

昇世AI實驗室將成為科研創新與商業應用之間的橋樑，開發AI能力，提升集團生產力、決策效率及客戶服務體驗。



昇世集團首席科學家伍景輝博士（Dr. Jeffrey Wu）表示：「未來企業將以AI原生為核心，將AI技術將深度融入決策流程、營運管理和客戶互動中。財富管理本質是人際關係導向的行業，這創造了一個理想的環境，讓負責任的AI來提升顧問的能力，而非取而代顧問。



我十分期待加入昇世集團，並與管理層團隊推進昇世AI實驗室的各項研發計劃。我們的目標是融合科學思維、AI技術與真實財富管理場景，研發切實可行的解決方案，提升營運效率、支援更好的決策，為客戶及所有持份者創造可持續的價值。」



伍景輝博士為業界頂尖AI策略專家、跨領域科技創業者及創新領袖，深耕企業AI轉型、數碼轉型、數據智能及前沿科技領域。伍博士現為全景科技投資集團董事長，同時兼任廣州全景數智科技投資有限公司（"Panorama"）創辦人及行政總裁。此外，他亦擔任中科示雲聯合創始人兼首席科學家、蘇州中科先進技術研究院特聘研究員。



伍博士在澳洲及中國兩地擁有豐富行業經驗，曾任IBM澳大利亞WATSON ANALYTICS 亞太區（APAC）技術總監，領導該地區的企業AI及數據智能項目。他持有澳大利亞新南威爾士大學計算機科學博士學位。



展望未來，WRISE計劃利用昇世AI實驗室研發的成熟AI技術，用於支持全新業務機會、推動戰略合作，及未來的數字增長計劃。



