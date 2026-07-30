AlipayHK全港首創「短訊防偽提醒」功能 助用戶辨別騙案 聯乘警方推防騙App Skin帶動全城反詐

高清圖片請按此 香港2026年7月30日 /美通社/ -- 網絡詐騙手法層出不窮，根據保安局最新數字，今年首季詐騙案涉款達18.5億元，較去年同期上升18.6%；其中釣魚騙案上升10.5%。香港領先的電子支付與超級應用程式AlipayHK宣布，推出全港首個「短訊防偽提醒」功能，讓用戶隨時隨地於應用程式的通知中心內一鍵查閱由官方發出的訊息，以辨別真偽。AlipayHK更透過AI驅動風控模型、跨行業聯防及全方位防騙教育，從事前提醒、事中攔截到事後舉報，多方面協助用戶提高警覺及識別風險，為用戶資金安全提供多一重保障。

全港首創「短訊防偽提醒」 App內同步所有短訊記錄 當用戶收到自稱AlipayHK的短訊時，只需登入AlipayHK應用程式，「短訊防偽提醒」功能讓用戶可於主頁右上角的通知中心查閱所有短訊記錄，核實通訊來源，此舉讓用戶由被動受騙轉為主動防範。功能更預計於8月內升級，加入官方來電核查功能，進一步減少用戶受騙機會。 每月助識別可疑交易額逾億 五大場景防騙彈窗升級提醒 AlipayHK自2024年推出防騙彈窗，每月平均警示3.5萬位用戶，協助用戶識別可疑交易金額每月超過1億。AlipayHK針對最常見騙局新增五大場景防騙彈窗，在用戶進行轉賬及付款關鍵時刻，作出提醒：

騙案場景 騙徒手法 彈窗警示內容 假冒客服 若您收到自稱 AlipayHK 職員的短訊/來電/ WhatsApp，要求以「保障到期需續費」為由提供個人資料/OTP 或轉賬「手續費」，請提高警覺 官方客服不會要求您轉賬或提供 OTP 刷單騙局 若您透過 WhatsApp／Telegram 群組、社交平台或陌生人介紹參與「做任務／刷單／點讚可賺佣金」，並被要求先墊支、充值或轉賬至指定賬戶，請提高警覺 先墊支或反覆充值，風險極高 退款/解凍騙局 若有人聲稱可代辦退款、取消訂單、解除賬戶凍結或處理賠償，但要求您先支付「手續費」、「保證金」、「解凍費」，或索取驗證碼／OTP，請提高警覺 退款一般不會要求您先付款或提供OTP 假冒好友借錢 若您未曾與對方見面，對方於短時間內表達強烈好感或建立親密關係，並以「急病」、「家人出事」、「生意周轉」、「機票／清關費」等理由要求轉賬，請提高警覺 真正的感情不應以轉賬或借款為前提 投資詐騙 若對方透過 Facebook、WhatsApp／Telegram 群組或網上廣告推介投資，並以「高回報、低風險」、「專家帶單」、「保證盈利」、「穩賺不賠」作招徠，或要求您轉賬至個人戶口／指定錢包，請提高警覺 投資必有風險，切勿輕信高回報承諾 聯乘警方推「AliSa x 提子主題」App Skin 沉浸式防騙教育融入日常 為進一步提升公眾防騙意識，AlipayHK與警方攜手合作，推出全紫色「AliSa x 提子主題」App Skin，即日起用戶可於活動頁面免費兌換。應用程式內更設有防騙問答小遊戲，用戶答對問題可獲最多300 A. Point，以有趣的方式加強防騙意識。 AlipayHK首席風險官曾雲輝表示：「電子支付日益普及，用戶信任至關重要。保障賬戶安全一向是 AlipayHK 最首要工作，因此我們多年來透過全天候AI監測、個人化防護設定及定期防騙提示等措施，務求為超過500萬名活躍用戶構築多層次安全防線。」

AI驅動風控模型 攔截可疑交易 AlipayHK使用人工智能加強用戶身份驗證以及持續優化防詐騙機制，協助應對欺詐等風險。其人工智能交易風險防控系統24小時全天候運作，按風險情況對可疑交易作出提示、攔截或多重驗證。此外，AlipayHK特意為協助保護用戶賬戶安全而設的「安全鎖」功能，讓用戶選擇啟動交易限額外校驗或指定時段身份驗證，至今開通人數已超過30萬。 用戶亦可透過應用程式內自助舉報中心舉報可疑電話、短訊、網站及收款方，助平台强化識別能力。

跨行業聯防 源頭堵截詐騙 AlipayHK積極聯動警方、通訊事務管理局辦公室（OFCA）及本地電訊商，協助從源頭提升對詐騙風險的識別及防範能力。在短訊防護層面，已協助識別並攔截多個假冒AlipayHK的短訊發送人ID；並正計劃聯動電訊商主動識別、攔截釣魚短訊內容。 多方位用戶教育 深耕校園防騙 除技術防護外，AlipayHK亦積極推動用戶教育，透過應用程式內「防騙陣地」及「安全小貼士」持續推送防騙內容，向用戶發放最新防騙資訊。去年9月，AlipayHK更與警方反詐騙協調中心合作，走訪10間大學，接觸超過2,000名大學生，透過防騙宣傳車及小冊子，提高年輕人的反詐意識。另外亦參與了由香港警務處刑事部舉辦的「滅罪精英運動會2025」，在西九文化區設置互動遊戲，讓市民在趣味中學習安全支付知識。