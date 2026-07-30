De Beers 集團於中國啟動沙漠鑽石燈塔項目 以真實、個性與由心閃耀，譜寫天然鑽石的獨特故事

沙漠鑽石亞太區發佈會隆重揭幕，以十五年來最大規模品類推廣投入開啟天然鑽石全新篇章

中國上海 - 2026年7月30日 - De Beers 集團（De Beers Group）在7月29日於上海舉辦盛大的沙漠鑽石亞太區發佈會，象徵沙漠鑽石燈塔項目以「真實、個性、由心閃耀」的精神正式登場。這是集團十多年來推出的首個全新燈塔項目，以十五年來最大規模的品類推廣投入為後盾，從全新視角禮讚天然鑽石，旨在凝聚業界力量，更突顯市場在引領未來天然鑽石需求及支持行業長遠發展上的策略性意義。



De Beers 集團於上海舉辦沙漠鑽石亞太區發佈會；De Beers 集團天然鑽石總經理 Lynn Serfaty 女士與療癒導師徐立言以互動形式致辭。

沙漠鑽石旗艦項目早於去年在拉斯維加斯 JCK 珠寶展首度亮相，為天然鑽石故事揭開全新篇章。沙漠鑽石的靈感擷取自敦煌沙漠與絲路餘韻——數千年前，中國最早的天然鑽石記載便誕生於此。沙漠鑽石藉此致敬天然鑽石的曠野本色，禮讚從暖白、香檳到琥珀的瑰麗色譜。此色系的天然鑽石早已在國際紅毯上綻放光芒，Taylor Swift、Rihanna、Bad Bunny、Doja Cat 與Aryna Sabalenka等名流均曾佩戴演繹。是次沙漠鑽石隆重登場，De Beers 集團旨在進一步回應消費者對犒賞自我、情感禮贈與人生里程碑紀念的殷切需求，向新一代消費者再次印證天然鑽石的恒久魅力。



De Beers 集團天然鑽石總經理 Lynn Serfaty 女士表示：「從盛會紅地毯到日常生活，人們希望擁有一顆能講述自己獨一無二故事的天然鑽石，一份專屬於生命中珍貴時刻的優雅象徵。繼於全球市場取得熱烈迴響後，我們滿懷信心將沙漠鑽石這一源自沙漠的大自然靈感帶到這裡。沙漠鑽石與消費者產生了深刻共鳴：其中 95% 的受訪者渴望擁有，94% 認為其與眾不同，96% 視其為創新之作。如今，珠寶越來越成為情感連結與自我肯定的表達方式。人們所追求的真實、個性與由心閃耀，正是沙漠鑽石的靈魂所在。我很高興看到業界夥伴攜手合作，共同燃起對天然鑽石的熱情，共創璀璨未來。」



沙漠鑽石真我人物「Real People」──喜劇演員劉旸、京劇藝術傳承人郭雨昂、女賽車手師煒、療癒導師徐立言。

De Beers 集團突破傳統珠寶推廣模式，創新地邀請沙漠鑽石真我人物「Real People」詮釋沙漠鑽石的獨特魅力。這些來自不同領域的真實人物——他們並非明星或專業模特兒，而是敢於追尋真我、以自身故事點亮個性的代表人物——用各自的人生歷程，生動演繹了沙漠鑽石所代表的真實、個性與由心閃耀的魅力。這一突破性的表達，讓天然鑽石與真實情感產生了更加深刻的共鳴，亦呼應了現今消費者對真誠、多元故事的嚮往。（拍攝鳴謝：Numéro 中文版）



周大福、周生生與TSL |謝瑞麟呈獻以沙漠靈感色譜為靈魂的匠心之作

現今越來越多消費者傾向選擇真實、稀有且恒久的珠寶，反映出以珠寶展現真我的明顯趨勢——人們尋找的，正是能體現真實、個性與由心閃耀的作品。當前的消費者既珍視天然鑽石超越時間的恒久之美，亦看重設計的獨特性、個性化與價值感。沙漠鑽石恰如其分地詮釋了這份從容優雅的非凡境界。承襲這份期許，知名零售商周大福、周生生與TSL |謝瑞麟將呈獻以沙漠靈感色譜為靈魂的匠心之作，以遠見卓識彰顯業界對沙漠鑽石的深切信心。各零售商將在沙漠鑽石隆重揭幕之際首度發佈沙漠鑽石珠寶系列，並在後續推廣活動中提供持續支持。



為與新一代消費者建立緊密連結，是次企劃透過全方位的媒體與數碼策略，與年輕群體深度交流。新一代消費者渴望重溫傳統美學，從文化根源中汲取深意。是次創意故事將每一顆沙漠鑽石的大自然之旅與佩戴者的人生歷程互相輝映，讓沙漠鑽石真實、個性與由心閃耀的特質直抵心扉。這一故事亦呼應了沙漠鑽石作為不朽之石的雋永意涵，禮讚堅韌氣韻與永恒光華。De Beers 集團將持續加大市場推廣，憑藉廣泛的媒體報道與市場影響力，讓沙漠鑽石成為新一代消費者的焦點之選。此外，De Beers 集團同步推出零售商培訓應用程式，以沉浸式內容、互動學習體驗及天然鑽石世界的幕後分享，邀請消費者和零售商以生動便捷的方式，探索天然鑽石的永恒魅力。



值得一提的是，沙漠鑽石契合了市場對高端消費及產品創新的前瞻願景，力推具有清晰來源、可追溯性與可持續性的卓越珍品。藉著是次發佈，De Beers 集團進一步推廣天然鑽石品類教育，聚焦品牌塑造、嚴謹品質把關、產品創新及可持續發展，為消費者提供值得信賴的頂級之選，促進消費市場的長遠發展，促進消費市場的長遠發展。



承續其席捲全球的強勁勢頭，沙漠鑽石已逐步成為一種引人注目的文化現象。在全球市場，沙漠鑽石憑藉盛會紅地毯上的亮相與名流佩戴贏得廣泛關注，暖色調天然鑽石在時尚、音樂與娛樂領域的關注度持續上升。美國零售商紛紛反映精品店客流量有所提升，與人生重要時刻相關的查詢量明顯增加——這顯示出消費者在人生關鍵時刻對暖色調天然鑽石的真切渴望。透過將沙漠鑽石的大自然之旅與佩戴者的心路交織呈現，是次企劃將沙漠鑽石定位為超越寶石的存在：它是與大地相連的情感信物，更是真實個性恒久意義的優雅象徵。



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