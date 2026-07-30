VT Markets 上半年交易量創新高 突破 8 萬億美元

悉尼2026年7月30日 /美通社/ -- 2026 年上半年，市場走勢充滿波動：匯率起伏、利率預期變化，以及地緣政治不確定性，重塑了交易者在各類市場的佈局策略。在此背景下，VT Markets 於 2026 年上半年實現 8 萬億美元交易量，同比增長 212%。 這一增長勢頭亦體現在多項核心業務指標上。活躍用戶較 2025 年下半年增長 70%，其中，在該期間活躍交易的使用者中，有 35 萬名交易者在 VT Markets 完成了他們的首次交易。這一增長充分反映出，越來越多全球交易者選擇 VT Markets 作為首選交易平台。與此同時，平台新增 39 支美股產品，並推出面向介紹經紀人（IB）合作夥伴的忠誠計畫 ClubÉlite，為合作夥伴提供更高等級的權益及長期合作支援，進一步推動了業務增長。

交易者的資金流向也反映了當前市場的波動環境。交易活動主要集中于黃金和白銀，同時，EURUSD、USDJPY 等主要外匯貨幣對，以及 NAS100 和 DJ30 指數也備受交易者關注。 此外，公司積極參與全球多個重點行業盛會，與交易者及合作夥伴保持緊密聯繫，包括亮相年度行業展會 Money Expo Mexico 2026。與此同時，VT Markets 的品牌影響力亦獲得業界廣泛認可，在此期間共斬獲 26 項行業大獎，其中包括由 Global Financial Market Review 頒發的「2026 年最佳黃金交易平台」獎項。 展望 2026 年下半年，VT Markets 將持續推出全新產品及創新功能，其中包括旨在突破傳統交易時段限制、進一步拓展交易機會的新功能。公司亦已正式啟動2026年金冠杯全球交易大賽，並將一路延續至「海島終極對決」，同時持續優化黃金交易產品及服務。未來，VT Markets 將繼續通過參與行業活動、品牌贊助及客戶活動，與全球重點市場的交易者保持緊密聯繫。憑藉上半年創紀錄的交易量、存款增長及業界認可，VT Markets 將以更強勁的姿態邁向 2026 年下半年，持續推動業務增長。