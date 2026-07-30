JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 宣佈委任 CALLUM TURNER 為全球品牌大使

Johnnie Walker Blue Label 與 Callum 攜手合作，頌揚他在銀幕內外取得的里程碑成就，以及對進步的不懈追求 倫敦2026年7月30日 /美通社/ -- 標誌性的奢華蘇格蘭威士忌品牌 Johnnie Walker Blue Label，今天宣佈由備受讚譽的演員及時尚指標 Callum Turner 擔任全球品牌大使。 此合作展開為期一年的合作夥伴關係，以頌揚進步、超凡工藝及珍貴時刻，不僅有助威士忌吸引全新的受眾，同時亦將之植根於全球流行文化之中。 Callum 以低調迷人的銀幕魅力及從容時尚姿態見稱，這次與 Johnnie Walker Blue Label 的合作，將帶領粉絲一同走進那些標誌著重要時刻的慶祝、儀式及反思，正好呼應 Johnnie Walker Blue Label 本身那份稀有底蘊及精緻韻味。

Callum 在夏季有三部電影上映及一部電視劇播出，其迅速崛起份外惹人矚目。 Callum 現時於大銀幕上有兩部獨立電影《Rose Bush Pruning》和《Rose of Nevada》正在上映，而他亦將於萬眾期待的浪漫喜劇《One Night Only》中擔綱主演。 明年，他將於 Apple TV+ 改編作品《Neuromancer》中擔綱男主角。這條事業路徑，正與 Johnnie Walker 兩個多世紀以來所推崇的進步理念一脈相承。 是次合作透過一系列真情流露的影片與親密寫真，呈現 Callum 以主角姿態舉杯慶祝，讓 Johnnie Walker Blue Label 成為每個大小慶祝場合的靈魂核心。 Callum 將遠赴蘇格蘭展開探索之旅，親身發掘這款集稀有、工藝與風味於一身的非凡威士忌，並揭示調酒大師為搜羅具備深度與個性的威士忌所付出的莫大心血。 這趟旅程及年內的其他時刻，正好說明為何 Johnnie Walker Blue Label 是重要時刻中最完美的祝酒選擇。

Callum Turner 說： 「我向來對 Johnnie Walker Blue Label 的品牌精神傾慕不已。 萬中選一的酒桶，方得入選。這份嚴謹，正是令它脫穎而出的底蘊所在。 每當與摯友舉杯歡聚，Blue Label 總是我最先拿起的一瓶。如今能正式成為合作夥伴，實在是無上榮耀。」 Callum 除了在影壇備受尊崇，他的影響力更延伸至時尚與當代文化領域，使他堪稱當代演員中最具代表性的佼佼者。 他那份內斂自信、真摯態度及對卓越的不懈追求，正正體現出 Johnnie Walker Blue Label 歷久彌新的核心價值。 Johnnie Walker 環球品牌總監 Neil Shah 說道：

「逾 200 年來，Johnnie Walker 始終推動各種形式的進步，而 Johnnie Walker Blue Label 正是這份精神的最極致展現。 Callum 正正體現這種精神：低調卻堅定不移，對演藝事業全情投入，既保持初衷，亦勇於開創自己的康莊大道。 我們深感榮幸，能在他展開事業新一章之際，歡迎他加入 Johnnie Walker Blue Label 的大家庭，並以 Keep Walking（不斷邁步向前）的精神，頌揚他作為時尚與銀幕偶像，持續綻放光芒。」 不論是慶祝個人成就，還是與摯愛親朋共聚，Johnnie Walker Blue Label 都是為那些值得細味的時刻而精心釀造。 這款威士忌選用蘇格蘭最珍稀的威士忌原酒調配，其獨特的醇厚個性及極致順滑的口感，使之成為人生重要慶典中的不二之選。