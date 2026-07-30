MetaOptics與Elsoft攜手擴展下一代半導體光學製造設備產能

新加坡和馬來西亞喬治市2026年7月30日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）與 Elsoft Research Berhad (Bursa Malaysia: 0090)（「Elsoft」）今日共同宣布，雙方已建立策略夥伴關係，將合作開發並量產新一代 12 英吋大尺寸、高精度、高速的超透鏡雷射寫入設備及領先自動化測試設備，能夠在廣泛應用的波段範圍內對超透鏡進行分類，包括可見光 425~630nm、紅外線 740~940nm 及 1245~1310nm 等波長。 根據多個獨立市場來源的預測，超透鏡市場在未來數年有望成長為數十億美元規模，而超透鏡製造與測試設備的需求亦將同步上升。此次合作旨在提前部署足夠的設備產能，以應對潛在市場的成長與擴展。本公司目前正與位於美國、日本及歐洲的潛在晶圓代工客戶洽談，討論供應上述關鍵超透鏡製造設備及測試系統事宜。

根據合作協議，雙方將共同設計、製造並實現超透鏡價值鏈關鍵製造設備的產業化，涵蓋從研發到大量生產的整個流程。此次合作將 Elsoft 在自動化測試設備方面的成熟優勢，與 MetaOptics 在超透鏡設計及製程方面的深厚專業緊密結合。 本次合作預期涵蓋三大設備系列： 新一代 12 英吋直寫式激光光刻平台 ：MetaOptics 現有的 4 英吋直寫式激光光刻平台是一套免光罩光刻工具，可在約 120nm 精度範圍內刻寫超透鏡結構，為原型開發及小批量試產提供快速迭代平台。



新一代 12 英吋直寫式激光光刻平台則可在單次工藝中同時刻寫數以百計的超透鏡，支援直徑約 0.1mm 的共封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）的大批量生產。該 12 英吋平台可輕易整合至現有標準半導體製程，並在設備維護、產線稼動率及轉線便利性方面提供具成本效益的量產解決方案；





：MetaOptics 現有的 4 英吋直寫式激光光刻平台是一套免光罩光刻工具，可在約 120nm 精度範圍內刻寫超透鏡結構，為原型開發及小批量試產提供快速迭代平台。 新一代 12 英吋直寫式激光光刻平台則可在單次工藝中同時刻寫數以百計的超透鏡，支援直徑約 0.1mm 的共封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）的大批量生產。該 12 英吋平台可輕易整合至現有標準半導體製程，並在設備維護、產線稼動率及轉線便利性方面提供具成本效益的量產解決方案； 晶圓級自動超透鏡測試設備 ：此自動化光學量測系統可用於表徵超透鏡效能，包括點擴散函數（Point-Spread Function）、調制度傳遞函數（MTF）、光通量及在可見光、近紅外及短波紅外波段下的均勻性等指標，系統可由單片級量測平台擴展至全晶圓測試設備，以滿足從研發至量產品質管控的需求；及





：此自動化光學量測系統可用於表徵超透鏡效能，包括點擴散函數（Point-Spread Function）、調制度傳遞函數（MTF）、光通量及在可見光、近紅外及短波紅外波段下的均勻性等指標，系統可由單片級量測平台擴展至全晶圓測試設備，以滿足從研發至量產品質管控的需求；及 超透鏡模組組裝及測試系統：一套整合平台，可在單一自動化流程中完成次微米級主動對準、紫外線固化鍵合以及嵌入式光學測試，並可配置用於智能手機相機模組及 AR 智慧眼鏡模組的自動化量產。這套領先的自動化設備可將超透鏡組裝至以軟板電路及成像或單色感測器的子模組封裝上，且其組裝與測試站皆設計在單一設備中，以提高產能並優化無塵室空間利用率。

透過結合 MetaOptics 在超透鏡設計與製程方面的技術積累，以及 Elsoft 在設備製造方面的專業能力，此次合作旨在縮短設備開發週期、提升量產良率，並縮短從原型開發到商業量產的轉化時間。雙方均預期可從合作中受惠：MetaOptics 將加速向大規模生產能力轉型，客戶參與將進入積極評估和批量訂單階段；而 Elsoft 則可將其精密設備方面的專業知識拓展到快速增長的超透鏡市場。 MetaOptics 執行主席程章金先生表示：「Elsoft 的工程品質有目共睹，我們非常榮幸能與其攜手合作。我們的 4 英吋平台可讓客戶快速進行原型設計與迭代，而源於客戶需求的新一代 12 英吋平台則是專為量產而設。透過結合我們在超透鏡領域的專業與 Elsoft 在精密製造方面的能力，我們相信，此次合作將能創造遠超過單方面努力所能達成的成果。」

Elsoft Research Berhad 執行董事兼行政總裁陳先生（Mr Tan Cheik Eaik）表示：「我們很自豪能以自身系統的品質與可靠性支持這次合作。此次合作使我們在精密製造及自動化測試方面的專業得以延伸至超透鏡市場。透過與 MetaOptics 從原型開發到量產階段的緊密合作，我們相信雙方已佔據有利位置，能夠更好地服務於蓬勃發展的超透鏡行業。」 雙方將共同制定設備計畫的技術規格、商業條款及路線圖，並擬在適當時候商訂並簽署最終協議。此次合作預期不會對本集團於本財政年度的有形資產淨值或每股盈利造成重大影響。

關於 MetaOptics Ltd MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司，總部位於新加坡，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合 AI 驅動的影像處理技術。透過先進光學設計與可擴展的 12 英吋 DUV 光刻製程，MetaOptics 為共封裝光學（CPO）、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。MetaOptics 致力於提供兼具高效能、可靠性及可規模量產的光學方案，以滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.metaoptics.sg 。銷售查詢請電郵至：[email protected]。