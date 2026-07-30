Netcore 現已正名為 Netcore.ai，開創代理型營銷平台先河，與客戶共同分擔增長責任

是次品牌革新象徵結構性蜕變：從軟件供應商轉化成為人工智能原生的成果夥伴，並以七個自主代理及人機共擁模式為根基 馬來西亞吉隆坡2026年7月30日 /美通社/ -- 環球營銷科技 (MarTech)、客戶互動、通訊平台即服務 (CPaaS)、電郵營銷及產品探索領域的頂尖企業 Netcore Cloud，今日宣佈將品牌重塑成為 Netcore.ai，象徵公司正式邁向代理型營銷平台的新階段。 新品牌形象體現 Netcore 營運模式的根本轉變：其七個人工智能 (AI) 代理現能自主規劃、執行、分析和完善整個客戶生命週期內的營銷活動，同時 Netcore 的營銷科技增長工程師仍會與客戶共同分擔每位客戶的增長成果。 Netcore.ai 開創業界先河，超越軟件交付的框架，實現共享成果擁有權的平台。在此模式下，供應商的非凡成功與客戶的卓越佳績在結構上緊密相連。

這公告標誌着企業營銷技術的銷售與交付模式正經歷結構性變革。 當大多數平台僅限於提供功能和配置時，Netcore 的模式則會指派專屬團隊，共同為活動成果、啟動效果及收入貢獻作出承擔。 涵蓋整個客戶旅程的統一技術架構，讓代理能從每次互動中持續學習 Netcore 現正從客戶意圖到極致提升客戶終身價值 (CLTV)，推動完整的客戶旅程。 Netcore 的代理式營銷平台將客戶互動參與、產品探索、個人化、客戶數據平台 (CDP)、電郵營銷及通訊平台即服務 (CPaaS) 渠道匯聚於單一技術架構內。 此等功能所產生的所有訊號都會匯入中央情境層和治理層，從而實時建立每個客戶及其旅程的統一視圖，並妥善管理相關同意授權。

此統一架構，乃 Netcore 七個人工智能代理運作的根基。 這些代理能自主規劃、執行、分析和完善覆蓋所有渠道及客戶生命週期各個階段的高度個人化營銷活動。 每個代理都從同一情境層提取資訊，因此在某個渠道作出的決策會即時同步至所有其他渠道。 人類與代理共組合作團隊 自主執行，絕不代表孤軍作戰。 每個客戶都會配對一位經驗豐富的 Netcore 增長工程師，負責監察表現、解讀訊號，並在需要判斷的關鍵時刻介入。 這些代理能應付人類團隊難以持續支撐的龐大數量及運作速度。 增長工程師具備深厚的領域知識和行之有效的行業策略，協助客戶達到甚至表現優於行業基準。

Netcore 創辦人兼董事總經理 Rajesh Jain 表示：「大多數平台在交付工具後便放手不管。 我們的設計理念與眾不同。 代理負責執行營銷活動。 我們的團隊一直在場。 我們與客戶，對成果分擔同等責任。」 成果為本的定價模式 Netcore 的共同擁有模式，把以往在供應商關係中僅靠商譽維繫的部分正式納入制度。 在此模式下，Netcore 不僅是交付軟件及衡量使用情況。 公司會圍繞客戶的業務關鍵績效指標 (KPI) 來設計合作模式，其團隊直接對平台所應達成的成果負責。 換言之，客戶能同時兼得兩大優勢：人工智能代理無須人手介入，即可於數以百萬計客戶接觸點上極速執行；同時，專屬團隊在財務及營運層面均深耕投入，確保推動數字躍升的策略得以貫徹持續。

此模式專為那些面對越來越大壓力、需要證明科技投資能為收入帶來貢獻，而非僅止於採用平台的營銷機構而設。 該代理型營銷平台現已在 Netcore 業務覆蓋的市場推出，包括印度、東南亞、中東、北美洲、歐洲及非洲。 企業客戶可透過 Netcore 現有的合作架構，使用整個平台，包括統一的情境層和全部七個人工智能代理。 關於 Netcore Netcore 作為領先的代理型營銷平台，運用其全方位客戶互動套件，創造個人化全通路體驗。 公司服務深獲電子商貿、零售、銀行及金融服務、媒體與娛樂，以及旅遊等行業超過 6,500 個品牌所信賴，知名客戶包括 Walmart、Unilever、Tommy Hilfiger、Domino's、McDonald's、Pizza Hut 及 Crocs。 Netcore 已通過 Equalitas Certifications Limited 的評估，達到 ISACA 的 CMMI® 第三級標準，重申其對卓越流程的堅定承諾。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 netcore.ai 網站摘要載於 https://netcore.ai/about-us/