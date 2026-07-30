HKMA第58屆傑出銷售專業大獎頒獎典禮

香港2026年7月30日 /美通社/ -- HKMA第58屆傑出銷售專業大獎於2026年7月29日假香港合和酒店圓滿結束，今屆共誕生了124名來自28間機構的「傑出銷售專業大獎」及「傑出青年銷售專業大獎」得獎者。｢傑出銷售專業大獎組別 – 年度最佳銷售專業大獎」最後由香港賽馬會鄭如發先生榮膺，｢傑出青年銷售專業大獎組別 – 年度最佳銷售專業大獎」則由香港賽馬會卓瑤小姐奪得。而本年度最傑出團隊獎則由香港賽馬會、保誠財險有限公司、利嘉閣地產有限公司及網上行奪得。
今屆傑出銷售專業大獎以「以仁礪鋒」為主題，勉勵業界同仁應以仁心為本，在逆境中砥礪鋒芒，磨礪意志、堅守信念，迎難而上，力臻卓越。大會有幸邀得香港應用科技研究院有限公司董事局主席李惠光教授工程師 BBS JP擔任主禮嘉賓，為典禮揭開序幕。
於1950年在美國始創的傑出銷售專業大獎，至今成為國際公認的銷售大獎，地位有如銷售業的奧斯卡，以嘉許出色的銷售人員，提高銷售專業地位為目標。亞洲區的傑出銷售專業大獎於1968年成立，由香港管理專業協會及市場推銷研究社聯合主辦，每屆均為香港及周邊地區的銷售界之年度盛事。傑出銷售專業大獎主要分為「傑出銷售專業大獎」及「傑出青年銷售專業大獎」兩個組别，後者為年齡三十歲或以下的年青銷售員而設。
第58屆傑出銷售專業大獎評審團成員
- 首席快樂官協會創始人兼執行主席孫美妮女士
- 香港通訊業聯會副主席林國誠先生
- 香港建造業議會總監 – 行業發展何烱光先生
- 香港化粧品同業協會監事長何紹忠先生
- 香港電商協會創會會長李基銓先生
- 香港品牌總商會常務副會長翟文禮先生
- 香港工業總會副主席吳慧君女士
- 香港鐘表業總會副主席劉希立先生
- 日本酒業連合會公關及市場推廣委員楊小儀女士
- 香港印藝學會主席周月強先生
- 大灣區香港女企業家總會永遠榮譽創會會長謝景霞女士
- 大灣區國際信息科技協會副會長王懷和先生
- 香港工商品牌保護陣綫常務副主席劉永耀先生
- 香港中華出入口商會工商事務委員會副主席陳永德先生
- 香港電腦學會數碼領袖及專業發展總監張苑瑩女士
- 香港電動車業總商會秘書長鄔鍵輝先生
- 香港青年創業家總商會會長謝海發教授
- 香港公共關係專業人員協會副會長屈家姸女士
- 香港中小型企業聯合會財務長陳美真女士
- 社會創業論壇主席張益麟先生
- 創意創業會會長鄭凱謙先生
- 國際青年商會香港總會總會會長連冠鴻先生
- 現代化中醫藥國際協會副會長邱福榮先生
- 青年港漂總會常務副會長莊詠林女士
得獎者名單
傑出銷售專業大獎
得獎者
代表公司
胡文娟
友邦保險(國際)有限公司
梁士杰
友邦保險(國際)有限公司
林瀟瀟
友邦保險(國際)有限公司
施秋景
友邦保險(國際)有限公司
陳接華
友邦保險(國際)有限公司(澳門)
嚴信杰
友邦保險(國際)有限公司(澳門)
郭成志
友邦保險(國際)有限公司(澳門)
林琪琪
友邦保險(國際)有限公司(澳門)
鍾偉文
安盛保險有限公司
林樂淇
安盛金融有限公司
凌娜
安盛保險有限公司
吳海昕
安盛保險有限公司
彭琬婷
安盛保險有限公司
施瑩瑩
安盛保險有限公司
胡寶燊
安盛保險有限公司
吳艷
安盛保險有限公司
何依迪
中原理財有限公司
葉穎芝
中原理財有限公司
馮家欣
中原地產代理有限公司
麥書維
中原地產代理有限公司
黃緻霖
中原地產代理有限公司
張倬嘉
中國移動香港
程詠珊
周大福人壽保險有限公司
李婷
周大福人壽保險有限公司
邵子玹
周大福人壽保險有限公司
謝寶珊
周大福人壽保險有限公司
徐莹
周大福人壽保險有限公司
譚明德
安達人壽保險香港有限公司
溫躍飛
安達人壽保險香港有限公司
黃慧貞
安達人壽保險香港有限公司
黎寶兒
csl.
黎佩珊
csl.
朱雯詩
1O1O
石嘉祺
1O1O
譚詩玲
1O1O
歐君浩
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
陳安琪
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
鄭祖如
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
曾耀瑤
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
鄭廷沂
喜利得(香港)有限公司
林樂鴻
喜利得(香港)有限公司
黃子峰
喜利得(香港)有限公司
曾綺婷
香港電訊
黃顯淦
香港電訊
黃嘉玲
香港電訊
鄭如發
香港賽馬會
鄧耀濠
香港賽馬會
鄺穎珊
滙豐保險
梁展聰
滙豐保險
李小玫
滙豐保險
呂海薇
滙豐保險
唐恩祺
滙豐保險
盧慶澤
網上行
莫俊彥
網上行
陳珏定
Now TV
許其鈞
Now TV
葉俊杰
保富匙
陳大猷
保誠財險有限公司
張兆華
保誠財險有限公司
麥皓陽
保誠財險有限公司
宋健
保誠財險有限公司
王翹楚
保誠財險有限公司
李美君
保誠保險有限公司
錢麗華
保誠保險有限公司
沈蔚玲
保誠保險有限公司
孫竹筠
保誠保險有限公司
王洋
保誠保險有限公司
張苡逵
利嘉閣地產有限公司
馮子慶
利嘉閣地產有限公司
莫家進
利嘉閣地產有限公司
黃文思
利嘉閣地產有限公司
廖俊威
香港生力啤酒廠有限公司
王卓蕙
香港生力啤酒廠有限公司
許桂翔
數碼通
李汋桁
數碼通
梁伯楊
數碼通
吳曉琳
數碼通
余家韡
數碼通
陳希彤
香港永明金融有限公司
許浩勳
香港永明金融有限公司
關思穎
香港永明金融有限公司
吳煒忠
香港永明金融有限公司
魏嘉明
香港永明金融有限公司
賴仲文
香港太古可口可樂
李子程
香港太古可口可樂
吳嘉池
香港太古可口可樂
郭金鳳
名氣家(香港)有限公司
林美琪
名氣家(香港)有限公司
傑出青年銷售專業大獎
得獎者
代表公司
莫司阡
友邦保險(國際)有限公司
王暖盈
友邦保險(國際)有限公司
趙洁
友邦保險(國際)有限公司
黎培基
友邦保險(國際)有限公司(澳門)
廖雅蔚
友邦保險(國際)有限公司(澳門)
徐灝雋
安盛金融有限公司
王協緣
安盛保險有限公司
王斯賢
安盛保險有限公司
陳展卓
安盛保險有限公司
張嘉城
安盛保險有限公司
賴卓瑩
中原地產代理有限公司
冼子軒
中原地產代理有限公司
許婷婷
中國移動香港
姜丹
周大福人壽保險有限公司
余浚滐
周大福人壽保險有限公司
陳筱臻
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
陳梓童
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
殷潔瑩
富衛人壽保險（百慕達）有限公司
陳浚傑
富衛人壽保險（澳門）股份有限公司
蘇永釗
富衛人壽保險（澳門）股份有限公司
袁紹峰
喜利得(香港)有限公司
陳茵婷
香港賽馬會
卓瑤
香港賽馬會
黎建誼
香港賽馬會
梁子健
香港賽馬會
鄧卓然
香港賽馬會
許詠詩
保誠財險有限公司
孔令璋
保誠財險有限公司
伍英鈺
保誠保險有限公司
謝昱
保誠保險有限公司
周懿澄
利嘉閣地產有限公司
沈煥之
利嘉閣地產有限公司
黃翋庭
數碼通
卓雪儀
香港永明金融有限公司
余嘉琪
香港永明金融有限公司
盧欣桐
香港太古可口可樂
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關於香港管理專業協會
香港管理專業協會(管協)於1960年成立，是一個非牟利的專業團體，致力成為領先的專業組織，促進香港及周邊地區的卓越管理發展。管協服務涵蓋三大範疇：管理教育及培訓、管理服務以及會員服務。管協每年為超過50,000人提供逾2,000項課程及活動，培育人力資本，種類包括與環球頂尖大學合辦的學士、碩士及博士學位課程、文憑、證書、函授課程、研討會及工作坊等。從跨國大企業到本地中小企，管協多樣化的活動為會員提供一個意見交流、人際網路拓展及個人發展的良好平台。每年管協舉辦多元化活動如周年專題會議、研討會、工作坊及講座，邀請傑出商界領袖分享最新管理趨勢及發展。
為推動最佳管理實踐，管協每年於香港及內地舉行九項管理比賽，包括HKMA最佳年報獎、HKMA優質管理獎、HKMA最佳管理培訓及發展獎、HKMA/ViuTV及NowTV傑出市場策劃獎、HKMA可持續發展獎、HKMA 模擬商業管理比賽、HKMA 傑出推銷員獎、HKMA/HKT環球創新獎及與經濟觀察報合辦的傑出品牌營銷年會。這些活動均為商界每年一度的矚目盛事。(https://www2.hkma.org.hk/)
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SOURCE 香港管理專業協會