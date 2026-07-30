HKMA第58屆傑出銷售專業大獎頒獎典禮

香港2026年7月30日 /美通社/ -- HKMA第58屆傑出銷售專業大獎於2026年7月29日假香港合和酒店圓滿結束，今屆共誕生了124名來自28間機構的「傑出銷售專業大獎」及「傑出青年銷售專業大獎」得獎者。｢傑出銷售專業大獎組別 – 年度最佳銷售專業大獎」最後由香港賽馬會鄭如發先生榮膺，｢傑出青年銷售專業大獎組別 – 年度最佳銷售專業大獎」則由香港賽馬會卓瑤小姐奪得。而本年度最傑出團隊獎則由香港賽馬會、保誠財險有限公司、利嘉閣地產有限公司及網上行奪得。

今屆傑出銷售專業大獎以「以仁礪鋒」為主題，勉勵業界同仁應以仁心為本，在逆境中砥礪鋒芒，磨礪意志、堅守信念，迎難而上，力臻卓越。大會有幸邀得香港應用科技研究院有限公司董事局主席李惠光教授工程師 BBS JP擔任主禮嘉賓，為典禮揭開序幕。

於1950年在美國始創的傑出銷售專業大獎，至今成為國際公認的銷售大獎，地位有如銷售業的奧斯卡，以嘉許出色的銷售人員，提高銷售專業地位為目標。亞洲區的傑出銷售專業大獎於1968年成立，由香港管理專業協會及市場推銷研究社聯合主辦，每屆均為香港及周邊地區的銷售界之年度盛事。傑出銷售專業大獎主要分為「傑出銷售專業大獎」及「傑出青年銷售專業大獎」兩個組别，後者為年齡三十歲或以下的年青銷售員而設。