Continuity Biosciences 委任 Vicky Papoutsis 加入董事會

業務拓展及企業策略資深主管加盟董事會，助力公司推進臨床項目及合作夥伴業務 佛羅里達州布雷登頓2026年7月31日 /美通社/ -- Continuity Biosciences 今日宣佈委任 Vicky Papoutsis 加入董事會。Vicky 擁有逾 25 年生物製藥業務拓展及企業策略經驗。其加盟恰逢公司全力推進臨床及臨床前項目、積極拓展合作夥伴業務的重要時機。 此次委任正值 Continuity Biosciences 從平台開發邁向臨床執行的關鍵節點。公司主打的胰腺癌項目已正式進入臨床，其他項目亦在整體產品組合中穩步推進，公司正進一步聚焦策略夥伴關係的拓展。Vicky具備豐富的授權及企業發展交易實操經驗，與 Continuity 不斷深化的策略合作業務高度契合。

Vicky 現任 TerSera Therapeutics 執行副總裁兼首席策略官。縱橫業界逾 25 年，她在生物製藥行業主導授權、併購、國際業務及企業策略等多項重要工作。她在職業生涯中累計促成逾 30 宗策略交易，並先後創立三家獲私募股權支持的生物科學初創企業。 「多年來，我有幸與 Vicky 在多宗交易中並肩合作，一直深為欣賞她的專業素養、策略眼光，以及透過夥伴合作創造價值的非凡能力。」Continuity Biosciences 聯合創辦人兼執行主席 Robert Whitehead 表示。「在推進臨床及臨床前項目、拓展策略合作業務的當下，Vicky 的豐富經驗將是無可估量的寶貴資產。我們誠摯歡迎她加入 Continuity。」

「能在公司發展的重要里程碑時刻加入 Continuity Biosciences 董事會，深感榮幸。」Papoutsis 表示。「Continuity 匯聚了一支卓越的管理團隊、科學顧問及董事會陣容，並在多個治療領域建立了創新的精準藥物遞送技術組合。我期待攜手支持公司的長遠策略，協助拓展策略夥伴關係，並為改善患者治療成效的使命出一分力。」 Papoutsis 的加盟為董事會注入深厚的業務拓展及交易經驗。董事會成員陣容經過精心構建，專業覆蓋生物科技創新、藥物研發、醫療服務、企業管治、財務、營運、監管事務及策略業務拓展等多個範疇。

「我們的董事會成員曾創立生物科技公司、研發及商業化創新藥物、領導享譽全球的醫療機構、打造標誌性消費品牌、為生命科學行業頂尖企業提供諮詢、管理數以十億計的投資，並主導具深遠意義的策略交易。」Whitehead 表示。「這份集體智慧與經驗，為 Continuity Biosciences 實現改變藥物遞送方式的使命奠定了堅實基礎。」 Continuity 正積極推進一系列精準藥物遞送平台，旨在實現療法的局部、持續及長效給藥。其技術涵蓋實體腫瘤瘤內藥物遞送、用於持續局部釋放的納流體植入物、皮下長效植入物、細胞療法植入裝置，以及用於皮內精準給藥的微針系統。公司研發管線涵蓋腫瘤學、 1 型糖尿病、內分泌學、愛滋病預防及醫學美容等領域，並獲頂尖學術機構、科學顧問及策略合作夥伴的鼎力支持。

關於 Continuity Biosciences Continuity Biosciences 是一家處於臨床階段的生物科技公司，致力開發精準藥物遞送平台，實現治療藥物的局部、持續及精確可控給藥。公司項目涵蓋腫瘤學、 1 型糖尿病、內分泌學、愛滋病預防及醫學美容等領域。如欲了解更多資訊，請瀏覽continuitybiosciences.com。 關於董事會 Michael Fowler，投資及營運主管，現任 Berkshire Hathaway 旗下子公司 Affordable Housing Partners, Inc. 行政總裁，在稅務優惠投資、房地產開發及經濟適用房融資領域擁有數十年豐富經驗。 Vicky Papoutsis，TerSera Therapeutics 執行副總裁兼首席策略官，在策略授權、企業發展、併購及製藥夥伴合作方面享譽業界。

Monica Reed 醫學博士，UChicago Medicine AdventHealth Great Lakes Region 總裁兼行政總裁，帶來豐富的領導全國頂尖綜合醫療系統之一的經驗，於醫療服務、臨床營運及患者護理領域提供極具價值的洞見。 Josephine M. Torrente，前任 Hyman, Phelps & McNamara, P.C. 合夥人。該所是美國頂尖醫療及 FDA 法律事務所之一，她曾就複雜的監管、交易及企業管治事宜，為製藥、生物科技及醫療器械公司提供專業法律意見。 Ramakrishna（Krishna）Venugopalan博士，聯合創辦人兼行政總裁，資深製藥業高管，在研究與開發、產品創新及全球製藥策略方面擁有深厚領導經驗。此前，Venugopalan 博士在 AbbVie 主導複合產品藥物開發工作。