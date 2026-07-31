香港 - 2026年7月31日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，欣然宣佈公司首次入選國際知名財經媒體CNBC携手獨立市場研究機構Statista評選的「2026年全球頂尖金融科技公司」榜單（支付類別）（World's Top Fintech Companies 2026, Payments Segment），獎項旨在表彰全球最具創新性與高影響力的金融科技企業。此次入選，不僅肯定XTransfer持續致力於為中小企業提供安全、高效且便捷的跨境支付解決方案，更彰顯其於行業中與日俱增的影響力。



XTransfer榮登 CNBC「2026年全球頂尖金融科技公司」榜單

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示：「這項殊榮不僅是對團隊全心投入的肯定，更源於客戶與合作夥伴長期以來對我們的信任。跨境金融運作對許多中小企業而言，仍充滿複雜性與不確定性。我們始終專注於解決國際支付背後真實的痛點，致力於降低交易摩擦、提升流程透明度並強化風險管理，讓企業能夠將更多精力聚焦業務成長。」



XTransfer此次入選，不僅彰顯公司在全球支付生態體系中日益重要的角色，更印證其長期使命：讓全球中小企業的跨境貿易支付變得更普惠、更簡單、更安全。展望未來，XTransfer將持續加大在合規與產品創新的投入，同時深化與頂尖金融機構的合作，助力更多企業拓展全球貿易版圖。



CNBC是全球最具影響力的財經媒體之一，以其專業性和權威性在國際金融領域享有廣泛聲譽。榜單評估橫跨七大核心領域的數千家公司，涵蓋支付、數字資產、企業科技等。公司評估依據包括量化關鍵績效指標、成長指標與產業影響力等，資料來源包含公開報告、公司提交資料以及獨立研究。



基於研究結果，XTransfer很榮幸入選 CNBC「2026年全球頂尖金融科技公司」榜單。榜單連結請見此處。





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