美商賀寶芙調查：亞太地區民眾健康意識持續提升 五分之四消費者認為整體健康狀態極為重要

香港2026年7月30日 /美通社/ -- 全球知名健康保健公司、社群與平台美商賀寶芙(Herbalife)發佈最新調查結果，顯示亞太地區消費者的健康意識顯著提升。這個新興的趨勢倡導人們主動追求整體健康狀態，全方位的兼顧身體、心理與情緒健康。 《2026美商賀寶芙亞太健康文化調查》(Herbalife APAC Wellness Culture Survey 2026) 顯示，五分之四（82%）受訪者認為整體健康狀態十分重要或至關重要；74%的受訪者認為和三年前相比，他們現在更重視健康。調查結果同時反映，越來越多人意識到需要通過改善睡眠品質（44%）、心理健康與壓力管理（38%）、膳食營養水平（31%）以及體重管理（30%），以建立長期健康的生活方式。

本次調查於2026年5月進行，覆蓋11個市場超過1萬名受訪者，包括澳洲、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及越南。亞太消費者比以往更重視健康的主要原因，包括年齡增長（46%）、自己的健康問題（42%）、健康養生理念普及（32%）以及更願意為實現長期健康進行投資（31%）。 賀寶芙亞太區董事總經理Thomas Harms表示：「亞太民眾正在改變生活方式，將有益身心的健康習慣融入日常。如今更多人接納健康理念，重視身體、心理與情緒健康。賀寶芙深知，整體健康需要長期堅持，並依靠科學營養方案、個性化指導與互助社群支持。這能實際幫助人們達成健康目標，為更高品質的生活打下基礎。」

追求健康成為日常生活不可或缺的一部分 近半數受訪者表示，這股重視健康的趨勢提升了自己的健康意識。超過半數受訪者（58%）接觸或進行健康相關活動的種類與頻率均高於三年前。民眾最常採取的方式包括規律運動（45%）、選擇更健康的飲食（45%）、調整睡眠習慣（42%）以及使用營養補充品（38%），可見健康正融入人們的日常生活。 不少消費者還充當「健康分享者」。近半數受訪者透露，過去12個月裡，他們曾為他人準備或選購健康食品，或是分享自身健康生活的作法或經驗。此外，在有上述行為的人群中，超過80%的人表示，自己比三年前更常與人分享交流這類健康資訊。

消費者期盼社群提供更多支持 儘管大眾在追求整體健康方面有所進步，但僅有五分之二受訪者稱，自己目前的身體、心理與情緒狀態比三年前更好。受訪者指出，時間不足（38%）、缺乏動力（34%）是堅持健康習慣的兩大主要阻礙。 家人朋友與社群媒體被認為是對個人健康最有幫助的兩大來源。許多消費者期待身邊的社群給予更多支持，以幫助他們改善身體狀況（65%）、心理健康（51%）與情緒狀態（46%）。 Thomas Harms補充：「現代社會的社交圈層是持續推動健康熱潮的關鍵。隨著健康意識的提升，我們需要持續打造兼具專業度與互助氛圍的社群，讓健康建議更容易取得、更貼合個人需求、更便於執行，並可全程提供支持。通過一起行動與彼此督促，健康將不再只是個人目標，而是一場文化潮流，幫助人們擁有更健康、更充實的生活。」