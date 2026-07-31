BingX 推出 Trust Center，以安全透明強化市場信心

巴拿馬城2026年7月31日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所暨 Web3 AI 公司 BingX 正式推出全新 Trust Center（信任中心），全面公開平台在安全機制、資產透明度及長期營運上的重要成果，展現 BingX 持續打造安全、透明且值得信賴交易環境的承諾。目前，BingX 已服務全球超過 4,000 萬名用戶。 隨著加密產業日益成熟，市場對於信任與透明度的要求持續提升。八年來，BingX 始終秉持「用戶優先」理念，透過穩健營運、透明的資產保障機制、完善的風險管理，以及持續創新的產品服務，建立值得全球用戶信賴的交易平台。

BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「信任不是一夕之間建立，而是透過持續透明的資訊揭露、穩定可靠的營運，以及始終以用戶為核心的承諾，一步步累積而成。從儲備證明（Proof of Reserves）、全球合規布局，到策略合作與產品創新，每一項重要里程碑，都體現 BingX 致力打造長期值得用戶信賴平台的決心。」 以透明與安全打造值得信賴的平台 在資產透明方面，BingX 持續實施 100% 儲備證明，並每月透過 Merkle Tree 技術公布資產儲備快照。 根據 2026 年 7 月 15 日 最新公布的儲備報告，BingX 資產儲備率分別為：

持續深化全球合規布局與產品創新 除了安全與透明之外，BingX 亦持續推進全球合規發展與產品創新。 目前，BingX EU 已正式提交 MiCA（歐盟加密資產市場監管法規） 加密資產服務提供商（CASP）牌照申請，持續深化歐洲市場布局，展現對合規發展的長期承諾。 產品方面，BingX 持續朝向多元資產交易平台邁進。透過 BingX TradFi，符合資格的用戶可在同一平台交易股票、商品、外匯及全球指數等傳統金融市場產品，並與加密貨幣共同管理交易，實現真正的一站式全球資產配置。相關產品將依各地法規及資格限制提供服務。

攜手全球頂尖品牌，持續建立市場信任 BingX 對於信任的承諾，不僅體現在產品與技術，更透過與世界級品牌的長期合作，持續提升全球品牌影響力。 與 英超豪門切爾西足球俱樂部（Chelsea FC） 的合作已邁入第三年，合作關係從最初的 Official Sleeve Partner（官方袖標合作夥伴），升級為 Official Training Wear Partner（官方訓練服合作夥伴），並共同推出全球品牌活動 「Trained on Greatness」。2026 年，雙方再度完成續約，持續以追求卓越、紀律與不斷進步的共同理念深化合作。 同年，BingX 更正式成為 Scuderia Ferrari HP 史上首家官方加密貨幣交易所合作夥伴。這項多年期合作，象徵兩大國際品牌將共同結合卓越性能、創新科技與極致體驗，持續為全球用戶帶來更多價值。

將企業責任落實於全球公益行動 BingX 認為，真正的信任不僅建立於技術與安全，更來自於對社會的長期投入與責任實踐。 自 2022 年成立規模 1,000 萬美元的 BingX Charity Fund 以來，持續投入人道救援、教育推廣、環境永續及社區發展等公益計畫。 近年重點公益行動包括與 Save the Children（救助兒童會） 展開為期一年的合作，協助波士尼亞與赫塞哥維納弱勢兒童；投入亞洲各地災害救援；支援 2025 年香港火災受災社區，以及持續推動全球教育與環境保護相關計畫。 透過 BingX Charity，BingX 將全球影響力轉化為實際行動，持續支持世界各地的社區、民眾及環境永續發展。

關於 BingX BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。 透過涵蓋合約交易、現貨交易、跟單交易及TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。 自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。