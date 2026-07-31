廣汽集團連續14年登榜《財富》世界500強 過硬實力再獲權威認證

廣州2026年7月31日 /美通社/ -- 近日，《財富》正式發佈2026年世界500強排行榜，廣汽集團連續第14年榮登該榜單，以過硬實力再次獲得國際權威認證。

從首次登榜到如今連續14年在榜，這份跨越週期的認可背後，是廣汽對初心的堅守 —— 以匠心打磨每一款產品，以品質回應每一份期待。14年的持續上榜，不僅印證了廣汽在中國汽車工業高質量發展中的中堅地位，更彰顯了其從「中國領先」向「世界一流」邁進的堅實步伐。

2026年對廣汽而言是里程碑式的一年。7月16日，廣汽集團第3000萬輛整車在廣汽傳祺工廠正式下線，從首輛整車下線到第3000萬輛交付，廣汽僅用了29年時間，跑出了令人矚目的「廣汽速度」。這一數字背後，是千萬用戶的選擇與信任，是廣汽長期堅守品質和安全的定力，更是中國汽車工業從大到強、從規模擴張到價值躍升的一面縮影。