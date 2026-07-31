AECOM開設全新香港辦事處暨亞洲區總部 匯聚人才、科技與可持續發展

香港 - 2026年7月31日 - 全球基礎設施領先企業AECOM宣布，其全新香港辦事處暨亞洲區總部正式啟用，辦事處設於長沙灣83瓊林街。作為AECOM亞洲區總部及香港業務的核心據點，新辦事處不僅標誌著公司發展的重要里程碑，更彰顯其持續投資人才、創新及可持續發展的長遠承諾。啟用典禮邀請AECOM全球顧問服務行政總裁（Global Chief Executive, Advisory）Jill Hudkins，以及其他公司領導層共同主禮，與客戶、合作夥伴及員工一同見證這個重要時刻。





全新辦事處匯聚人才、科技及可持續設計元素，打造靈活且面向未來的工作環境。這個空間不僅展現AECOM的企業文化與工作模式，更反映公司與香港深厚而緊密的聯繫。



新總部的啟用進一步彰顯AECOM對香港長遠發展的承諾。香港正迎來新一輪發展機遇，包括北部都會區及SKYTOPIA等具指標性的發展項目。新辦事處將有助AECOM進一步提升支援本地客戶的能力，同時更有效整合亞洲區內的專業知識與資源，為客戶提供更全面的服務。



AECOM亞洲區行政總裁鍾小平表示：「過去50多年，AECOM扎根香港，與客戶及合作夥伴攜手推動城市發展，參與了眾多重要基建及發展項目。全新香港辦事處暨亞洲區總部是我們歷來在亞洲最大的辦公室投資，充分展現我們對香港未來發展的信心。這個全新工作空間將進一步促進團隊協作與創新，讓我們能夠把握未來發展機遇，並與客戶及合作夥伴攜手推動香港未來發展，共同創造更美好的未來。」



AECOM香港行政總裁卓子然表示：「隨著香港開展新一輪發展機遇，為員工及客戶打造理想的協作環境至關重要。全新辦事處旨在促進創新思維、跨專業協作及團隊合作，進一步提升我們為客戶及社區創造卓越成果的能力。這個面向未來的工作空間將匯聚頂尖人才和專業知識，攜手推動香港下一個發展新篇章。」



新辦事處總樓面面積約126,000平方呎，橫跨四個樓層，並以AECOM的「Freedom to Grow」工作模式框架為設計藍本，透過多元化工作空間支援靈活高效的工作模式，滿足深度工作、項目交付、混合模式會議及團隊協作等不同需求。辦公室亦設有客戶交流區、創新空間及科技驅動的工作環境，以促進共同創造及知識共享，體現AECOM一直協助客戶實踐的以人為本及面向未來的發展理念。



在可持續發展方面，辦公室採用由物聯網（IoT）感測器驅動的數碼儀表板，實時監測能源消耗及室內空氣質素，提升工作場所可持續發展表現的透明度，並提供可量化的數據分析。是次搬遷亦貫徹循環經濟理念，AECOM將原沙田辦公室超過900件家具捐贈予本地學校及非政府機構，延長物資使用壽命的同時，減輕堆填區負荷，為社區及環境創造更大價值。



員工福祉同樣是這個全新空間設計的重要考量。以活動為本（Activity-Based Working）的工作空間設計有助促進意念交流、團隊協作、社交互動及專注工作；而天然物料、綠化牆及綠植間隔則將親自然（biophilic）元素融入工作環境。竹材飾面及環保地毯等可持續物料的應用，亦有助減低裝修工程對環境帶來的影響。



新辦事處所在的83瓊林街亦體現AECOM在大型基建及建築項目交付方面的跨專業實力。AECOM為這項雙子塔商業發展項目提供結構、岩土及幕牆工程服務。該項目於香港工程師學會結構分部舉辦的「2025年度卓越結構大獎」（Structural Excellence Award 2025）中獲得嘉許，充分肯定項目團隊在工程設計、技術創新及項目交付方面的卓越表現。



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