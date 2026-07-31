高露潔Optic White®突破性「早C提亮• 晚C淡色」美白牙齒保養美學 推出首支全新Optic White®高純度維他命C美白牙膏

７天打造Sunshine Smile Breakthrough護膚級美白牙齒新體驗 香港2026年7月31日 /美通社/ -- 在追求精緻美學的時代，護膚保養早已打破傳統框架，將「日夜分時」的護理發揮得淋漓盡致。全港No.1美白牙膏品牌^^高露潔Optic White®再度突破界限，破天荒將風靡全球的韓式美容（K-Beauty）護膚級的維他命C概念帶入口腔護理領域，推出高露潔Optic White®首支全新「Optic White®高純度維他命C美白牙膏」。產品蘊含95%高純度維他命C^，將護膚品的精緻保養美學融入美白牙齒的日常，完美實踐「早C提亮 • 晚C淡色」美白牙齒保養美學——只需 7 天， 為您打造如陽光般耀眼璀璨的 Sunshine Smile，一同引領護膚級美白牙齒新革命！

護膚級配方「早 C 晚 C 」美白牙齒保養美學 達至 7 天提亮 淡色美白 # 效果 全新高露潔「Optic White®高純度維他命C美白牙膏」打破傳統牙膏僅停留於表面清潔的局限，首度將護膚級成分維他命C帶入口腔護理。產品蘊含95%高純度維他命C^，其維他命C微小分子經科學實證，能夠從源頭精準淡化牙漬，達至七天提亮，淡色美白#效果，並改善牙齒泛黃問題。除了顯著的高效美白功效，高露潔Optic White®更將美妝的奢華儀式感融入日常護理——牙膏特別採用極具視覺感的升級微金閃透膏體，搭配特調的柚子薄荷香味，將日常刷牙昇華為極具療癒感的美學享受，並為笑容注入全天候活力：

早 C 提亮： 早上使用，高純度維他命C有助提亮牙齒，伴隨特調的柚子薄荷香味，隨時隨地綻放如自帶「美顏濾鏡」般Sunshine Smile。

早上使用，高純度維他命C有助提亮牙齒，伴隨特調的柚子薄荷香味，隨時隨地綻放如自帶「美顏濾鏡」般Sunshine Smile。 晚C淡色：把握牙齒夜間黃金修護期，讓護膚級美白成分維他命C於睡前深入發揮作用，高效淡化日間累積的頑固牙漬，實現高效美白效果。 產品資料：高露潔Optic White®高純度維他命C美白牙膏 （售價︰HKD$54.9） 以下零售商的指定門市有售： 百佳

萬寧

屈臣氏

惠康

HKTVmall 除了指定零售商的門市，高露潔Optic White®高純度維他命C美白牙膏亦在以下零售商的網店有售： 百佳： https://bit.ly/4fDJ0MZ

萬寧： https://bit.ly/4foO3zQ

屈臣氏： https://bit.ly/4gA8vzT

惠康： https://bit.ly/4hjdsNA

HKTVmall： https://bit.ly/4pjkBQ6 如需更多高清圖片，請登入此連結：https://bit.ly/4fJDKq6 廣告創意表達。效果可能因人而異。

#配合每天刷牙兩次，對比不含維他命C的高露潔美白牙膏。指相當於7年外源性色斑累積量之去除效果，源自橫斷面研究結果。效果可能因人而異。

^指95%高純度抗壞血酸磷酸酯鈉，此成分為穩定型維他命C。

^^指Colgate為No.1美白牙膏品牌，銷售額及銷量數據根據 NielsenlQ 2024年1月 -2024年12月全港超級市場、便利店及藥房牙膏（美白類）零售調查報告（2025Nielsen IQ版權所有） Tags & Hashtags:

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