特許房屋經理學會亞太分會迎 60 周年里程碑

首辦「智慧社區物業大獎（粵港澳大灣區）2026」 香港2026年7月31日 /美通社/ -- 在智慧城市浪潮席捲全球之際，物業管理行業正站在轉型的歷史交匯點上。特許房屋經理學會亞太分會（CIHAPB）成立60周年之際，宣布創辦香港首個全面覆蓋粵港澳大灣區的物業管理專業獎項——「CIHAPB 智慧社區物業大獎（粵港澳大灣區）2026」，以此作為六十載專業積累的里程碑，亦是面向未來的新起點。 香港作為國際城市，在專業資格認證、服務標準及行業監管方面積累深厚，有責任在區域層面發揮示範與領導作用。大獎的誕生，正是要透過比賽平台，表彰卓越的智能建築實踐及管理成就，有系統地延伸至粵港澳三地，推動整個大灣區的物管水平共同提升。

大獎評選範圍橫跨香港、澳門及大灣區內地九市，專門表彰各地項目於智慧建築創新、可持續設計、科技賦能物業管理等範疇的傑出表現，藉此促進港澳與內地行業技術、經驗互通融合。大獎現正公開接受報名及提名，最終截止日期為 2026 年 8 月 5 日，誠邀大灣區各地房屋及物業管理團隊踴躍參與。 五大評審準則 涵蓋多元物業類別 是次大獎的參選資格廣泛，凡位於粵港澳大灣區（包括香港、澳門及大灣區內地九市）內合資格物業均可參賽，涵蓋住宅屋苑、商場、商業大廈、酒店及公共設施等 。

評審團將全面評核參賽項目在物業管理上的創新與實際成效，五大評審準則包括 ： 以人為本的管理 突破性科技及主動式樓宇管理 透過智慧建築管理實現環境卓越 社區催化劑：惠及社會 價值創造者：智慧投資，切實回報 評審框架以成果與實際影響為核心，而非以任何單一地區的法規合規要求為標準，確保對不同城市、不同背景的項目均能做到客觀公平。評審團特意涵蓋來自粵港澳三地的業界專家、學術代表及科技從業者，確保每個城市均有充分理解當地背景的評審參與。

十三大參賽類別 全面覆蓋各行各業物業 為針對不同樓宇特性作客觀公平評核，本屆大獎劃分 13 個參賽組別，涵蓋商業、住宅、公共設施、資助房屋及酒店等全類型物業。大獎特意按「樓齡 30 年以上／以下」設立獨立組別，向市場傳遞清晰信息：舊樓並非智慧管理的禁區。漸進式升級——例如先從能源監測或保安系統入手——已被證明是舊樓實現智慧化的有效切入點。 類別 1： 商業 — 大型（樓齡 > 30 年）

類別 2： 商業 — 大型（樓齡 < 30 年）

類別 3： 商業 — 中小型（樓齡 > 30 年）

類別 4： 商業 — 中小型（樓齡 < 30 年）

類別 5： 住宅 — 大型（樓齡 > 30 年）

類別 6： 住宅 — 大型（樓齡 < 30 年）

類別 7： 住宅 — 中型（樓齡 > 30 年）

類別 8： 住宅 — 中型（樓齡 < 30 年）

類別 9： 住宅 — 小型（樓齡 > 30 年）

類別 10： 住宅 — 小型（樓齡 < 30 年）

類別 11： 社會服務 / 公共機構 / 學術 / 設施

類別 12： 政府物業 / 資助房屋

類別 13： 酒店業

評審團由 20多位跨領域權威專家組成，成員分別來自政府部門、頂尖學府、國際及本地業界公會、智慧城市組織，匯聚物業管理、城市規劃、可持續發展、智慧科技各界翹楚，確保評審準則權威客觀。各組別將分別頒發金獎、銀獎、銅獎及卓越證書，得獎榮譽獲大灣區跨城業界廣泛認可。 引領行業 60 載 智管未來 智勝危機 特許房屋經理學會亞太分會主席鄺立信先生表示：「六十年是一個非常特別的里程碑 。回顧 CIHAPB 走過的路，我們見證了整個行業的深刻蛻變 —— 從早期的基本設施維護，到現今融合智慧科技、綠色建築及社區共融的現代化模式 。我們持續為政府施政提供專業意見 ，並為亞太區培育出無數優秀的房屋管理專才 ，這正是學會六十年來最珍貴的傳承 。」

2026 智慧社區物業大獎（粵港澳大灣區）籌委會主席陳偉光先生指出：「是次大獎的籌辦，對我們而言是一次前所未有的嘗試——要在制度、文化、科技應用各異的粵港澳三地之間，建立一套公認的評審標準，從來都不是易事。然而，正正因為這種複雜性，才更彰顯這個獎項存在的意義。我們相信，一個城市的成功案例，可以成為另一個城市的借鑒；一棟舊樓的轉型經驗，可以啟發整個行業重新審視可能性。大獎不只是一個比賽，更是推動大灣區物業管理行業知識共享、共同進步的重要平台。」

籌委會副主席鍾小明先生指出：「我們身處一個充滿變數的時代，城市管理的韌性與智慧化水平，直接影響千萬居民的生活質素。大獎旨在鼓勵業界善用 AI 創新與智慧科技，主動應對挑戰，共同推動智慧城市與 ESG 在大灣區的可持續發展，將『智管未來 智勝危機』的精神付諸實踐。」 8 月 5 日截止報名 成果將於 60 周年晚宴揭曉 大獎現正接受網上提名登記，入圍的優秀項目將獲邀參與 9 月線上決賽簡報面試 。大獎的最終官方結果，將於今年11月3日隆重舉行的「特許房屋經理學會亞太分會 60 周年晚宴暨大獎頒獎典禮」上正式公佈 。

大獎重要日程及報名詳情： 提名截止日期 ：2026 年 8 月 5 日（標準報名費用為港幣 $1,500）

：2026 年 8 月 5 日（標準報名費用為港幣 $1,500） 大獎官方網站及網上提名：http://award.cih.org.hk (業界人士可於網站下載參賽指南（Entry Kit）獲取完整提交詳情 ) 關於特許房屋經理學會亞太分會（CIHAPB） CIHAPB於 1966 年在香港成立，是房屋管理從業員的專業組織。學會積極就房屋管理政策向政府提供意見、在房屋從業員中推廣職業道德守則、培育房屋專業人才，並致力推動專業發展。CIHAPB 於 2020 年獲認可為首批「認可專業團體」之一，現於亞太分會擁有逾 3,600 名會員。