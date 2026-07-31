森林城市金融特區發佈2026年最新置業指南

關於森林城市金融特區

森林城市金融特區位於柔佛依斯干達公主城，是馬來西亞首個指定金融特區，也是柔佛-新加坡經濟特區的關鍵金融服務部分。其定位為吸引金融機構、跨國公司、高淨值人士及從事財富管理、金融科技和全球商業服務的企業。



其激勵框架包括符合條件單一家族辦公室載體最長20年的0%所得稅率、經批准合資格活動的5%優惠企業所得稅率，以及合資格知識型工作者的15%特惠個人所得稅率（須符合適用條件、監管審批及現行法規）。森林城市亦享有免稅島地位，進一步增強了其作為毗鄰新加坡的區域投資、商業及財富管理目的地的吸引力。



編者注

本新聞稿所引用的公共部門數據及政策資訊，分別來源於新加坡陸路交通管理局、馬來西亞旅遊、藝術及文化部以及其他相關主管部門。

