國貨童裝踏浪出海 原創設計品牌「杏子衫」首登全港最大荷花 BB 展

香港 - 2026年7月31日 - 全港規模最大的母嬰年度盛會「荷花 BB 展」在香港會展中心啟幕。國貨原創設計童裝品牌「杏子衫 XINGZISHAN」首次登陸展會，以原創功能性兒童家居服為載體，融合東西方美學及高品質工藝，立足大灣區窗口，完成品牌港澳市場重磅首秀，正式開啟品牌出海新階段。





首個內地兒童打底衫原創設計品牌 登陸香港頂級母嬰展



「杏子衫」品牌誕生源於真實育兒痛點，「杏子衫」聚焦兒童貼身剛需場景，無痕親膚、抑敏護膚、透氣速幹等核心功能面料研發，針對兒童易出汗、敏感肌、晝夜溫差、居家外出多場景打造細分打底衫矩陣，以極簡舒適為基底，兼顧東方孩童身形版型與日常活動場景，精准匹配本地亞熱帶氣候育兒需求。



「荷花 BB 展」兼具終端零售引流、跨境商貿對接雙重價值，長期由海外、港台母嬰品牌佔據主流席位，內地兒童打底衫原創設計品牌稀缺。本次「杏子衫」攜全系列兒童功能性打底產品亮相，成為現場極具辨識度的內地原創代表品牌。憑藉差異化原創設計與硬核產品實力，「杏子衫」成功展現了內地原創童裝品牌的高端品質與人文溫度。



堅守匠心與創業初心：一件打底衫，給孩子自在成長的底氣



「杏子衫」始終堅持 "從打底到托底" —— 不止做一件貼身內搭，更以安全、專業、高適配兼具時尚美感的功能性服飾，守護孩童自在探索的底氣，也為萬千家長卸下育兒穿搭焦慮。



談及品牌創立初衷，「杏子衫」品牌創始人張陽芷現場分享創業內核："打底衫是孩童每日貼身陪伴的衣物，是成長最基礎的一層守護，我們希望做好這件'貼身小事'，用專業面料與舒適剪裁，托住孩子無拘束的童年。"



開展期間，展位持續迎來香港本地孕媽寶媽、內地跨境家庭、母嬰連鎖採購商駐足體驗，現場不少寶媽表示，杏子衫透氣、不悶汗、無痕不磨膚的面料很適合香港的氣候和孩子的日常活動需求，一件家居服從臥室到戶外的多場景穿搭能為寶媽日常育兒"減負"。不少爸爸在為孩子選購童裝時常會顧慮審美、品質難以契合家人期待，「杏子衫」精准把握這一消費痛點，憑藉出眾的面料質感與貼合孩童的美學設計，讓爸爸選購童裝也能輕鬆收穫認可，成為家庭優選品牌。



國貨文化雙向輸出：東方意蘊碰撞西式簡約美學



本次參展是「杏子衫」品牌出海的關鍵契機，也是國貨童裝文化輸出的一次生動展示。展位空間設計將品牌故事、天然面料、育兒理念同步傳遞給消費者，亦結合香港本土元素如叮叮車等增強本地化互動；在產品設計上，品牌跳出傳統國風童裝繁複印花的固有思路，實現東方文化與西式美學柔和共生：提取銀杏葉、麥穗、祥雲等東方自然意象作為品牌視覺符號，搭配歐美童裝經典簡約俐落剪裁，汲取低飽和溫潤大自然色系，兼顧實用性與氛圍感。



品牌海外佈局落地：以香港為跳板，開拓海外市場



依託香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特區位優勢及「超級聯繫人」的樞紐價值，「杏子衫」借本次展會首次亮相香港的契機，以荷花 BB 展為重要窗口，深度對接港澳本地母嬰銷售渠道、連鎖機構與採購資源，快速打開港澳本土市場，搭建內地原創童裝直達港澳家庭的流通鏈路，後續計劃穩步拓展至東南亞國家，向粵港澳大灣區乃至海外傳遞國貨兒童服飾研發實力與東方育兒美學，讓原創國貨童裝走向更廣闊的國際舞臺。



