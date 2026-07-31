Games of the Future 2026 在阿斯塔納揭幕

全球矚目的 phygital 體育盛事現已展開，世界頂尖的俱樂部與運動員將在 12 天內同場較量，於同一國際舞台上融合精英體能運動與尖端電競，帶來世界級競賽。 哈薩克阿斯塔納2026年7月31日 /美通社/ -- 由 Samruk-Kazyna 呈獻的 Games of the Future Astana 2026 今日正式揭幕，迎接來自逾 50 個國家、超過 800 名參與者蒞臨哈薩克，參與為期 12 天的世界級 phygital 競賽。 Games of the Future 結合精英體能運動與尖端電競，呈現體育運動的未來進化，在單一國際舞台上將體能表現與數碼技藝融為一體。俱樂部及運動員將於八大項目中同場競逐，總獎金池逾 400 萬美元，賽事期間預料將有數以千計觀眾親臨現場，參與盛事。

運動會於雪豹體育館 (Barys Arena) 舉行了一場盛大的開幕典禮，正式揭開序幕，哈薩克共和國總統 Kassym-Jomart Tokayev 閣下在典禮上向運動員、嘉賓及支持者致辭，正式歡迎世界各地的朋友來到阿斯塔納，參與哈薩克首次主辦的 Games of the Future。 典禮結合文化表演、身歷其境的科技與世界級製作，在正式為 Games of the Future Astana 2026 揭開序幕之際，亦展現出哈薩克的深厚文化、宏圖壯志及未來視野。開幕典禮雲集國際政府代表團、部長級官員、體育、科技與創新界別的領袖、合作夥伴，以及全球 phygital 運動的重要支持者，充分展現出這項賽事作為體育、科技與文化交匯平台，其國際影響力正與日俱增。

賽事亦於今日展開，運動員在由 Halyk Fund 呈獻的 Phygital Basketball 賽場上較量，一連串高水準的表現為接下來 12 天的賽事定下基調。由 Alatau City Bank 呈獻的《大逃殺絕地求生》(Battle Royale PUBG: Battlegrounds) 與由 CenterCredit 呈獻的《MOBA 電腦版 Dota 2》(MOBA PC Dota) 將於 7 月 31 日起陸續開賽，其餘五個項目則會在未來數天內，於阿斯塔納四個世界級場館相繼展開。 開幕日亦彰顯 Games of the Future 作為全球平台的角色，其意義遠超越競賽本身。當天稍早時候，政府部長、國際體育領袖、科技業高層與投資者在國際人工智能中心「Alem AI」聚首一堂，參與 Phygital Sport Summit 2026 (Phygital 體育峰會 2026)，共同探索人工智能、新興技術及創新將如何引領體育運動的未來變革。

演講嘉賓陣容包括哈薩克旅遊與體育部長 Yerbol Myrzabosynov 閣下、Castillia 創辦人兼行政總裁 Sophia Wolkonsky 公主殿下、International Sports Broadcasting (ISB) 行政總裁 Ursula Romero，以及阿聯酋體育部長 Ahmad Belhoul Al Falasi 博士閣下。 Phygital International 行政總裁 Dan Merkley 在開幕日致辭時表示：「Games of the Future Astana 2026 標誌着全球 phygital 運動的另一重大里程碑。在未來數天，全球絕頂優秀的 phygital 運動員將於八個項目中展開龍爭虎鬥，展現在技術、創新及體育方面的卓越成就，體現這個運動新時代的精神。我們衷心感謝哈薩克共和國政府、當地的籌組委員會及所有合作夥伴，令本屆運動會得以順利舉行。我們殷切期待在阿斯塔納歡迎來自世界各地的朋友，一同參與這次令人難忘的 Games of the Future。」

Games of the Future 繼 2025 年在阿布扎比舉辦極具標誌意義的一屆賽事後強勢回歸，該屆賽事全球廣播觀看次數逾 4.61 億次，覆蓋約 1.37 億獨立觀眾，反映全球對 phygital 運動日益關注。 Games of the Future Astana 2026 將舉行直至 8 月 9 日，八大項目將於賽事期間陸續迎來王者加冕。 世界各地的擁躉可以透過 Games of the Future 2026 官方串流平台 Phygital+，以及不斷擴大的國際廣播夥伴網絡，包括 Fox Sports Mexico、StarTimes、BIGG TV、ESR TV、Play TV、Unbeaten 及 QazSport 等收看每場比賽的現場直播。 若想緊貼最新賽程、賽果及賽事消息，歡迎瀏覽官方 Games of the Future 網站，或透過社交平台 Instagram、X、Facebook、TikTok 及 YouTube 追蹤本屆盛事。

關於 Phygital International (PI)： Phygital International 是 phygital 體育運動的全球推廣者，致力推動體育運動的創新及重新定義。 此機構亦是 Games of the Future 的監理機構及版權持有者，統籌各主辦城市的競投事宜。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://phygitalinternational.com 關於 Games of the Future (GOTF)： Games of the Future 這項年度國際盛事，結合現實與數碼體育世界，堪稱 phygital 運動的終極殿堂。 賽事將吸引全球各地新一代的 phygital 體壇精英，於多個不同的 phygital 項目及挑戰中一決高下。 Games of the Future 2025 於阿聯酋阿布扎比舉行，而 Games of the Future 2026 則在哈薩克阿斯塔納舉辦。