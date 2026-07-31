「澳門銀河」夏日熱力全開 極速電競賽車及購物禮遇點燃無限驚喜

屢獲殊榮的「澳門銀河」綜合度假城傾力打造「極速傳奇︰F4模擬體驗」，聯乘一系列精彩購物禮遇，為夏日精彩加碼，邀全球賓客繼續「來銀河，盡興玩一夏」
澳門特別行政區 - 2026年7月31日 - 盛夏精彩持續升溫，「澳門銀河」推出一系列精彩夏日體驗及專屬禮遇，為賓客打造集娛樂、休閒、購物及美饌享受的一站式度假旅程，延續「來銀河，盡興玩一夏」的歡樂氛圍。無論是投身「極速傳奇︰F4模擬體驗」，感受風馳電掣的競速快感，還是到銀河時尚匯探索國際時尚精品並盡享尊尚購物禮遇，賓客可盡情沉醉於豐富多元的夏日體驗，締造難忘回憶。
極速傳奇︰F4模擬體驗 馳騁賽道競逐傳奇
今個夏天，「澳門銀河」誠邀賓客坐上駕駛席，透過「極速傳奇︰F4模擬體驗」投入緊張刺激的專業競速世界。活動精心揀選聞名世界的澳門東望洋跑道為藍本，結合尖端模擬科技、高度擬真的操控系統及沉浸式競技體驗，讓參加者仿如置身真實賽場，在每個彎角及加速瞬間，感受速度與技巧交織的極致魅力。
先進模擬器真實還原專業賽車運動的激情與張力，參加者需駕馭高速直路及連環彎道，全力挑戰極限，爭奪最快圈速。活動最多可容納八位參加者同場競技，無論是好友對決、家庭同樂、賽車愛好者交流，抑或熱愛挑戰的玩家，均可投入精彩刺激的即時競賽之中，體驗腎上腺素飆升的刺激與樂趣。每一次衝線、每一圈突破，都將成為今夏難忘的精彩時刻。
「極速傳奇︰F4模擬體驗」將於7月31日至8月31日期間每日中午12時至晚上10時開放。賓客於度假城指定商戶單筆消費滿澳門幣500元，即可換領體驗資格，感受限定夏日競速盛宴。
銀河時尚匯尊尚禮遇全面升級 盡享夏日購物驚喜
為進一步豐富賓客的夏日旅程，銀河時尚匯特別推出全新獨家購物禮遇，誠邀賓客蒞臨澳門首屈一指的奢華購物地標，享受一站式購物體驗及專屬獎賞。
即日起至8月16日，賓客於銀河時尚匯盡情購物，有機會專享高達7% 購物返現包括高達澳門幣60,000元無門檻購物現金券、成為VIP會員享額外2%消費回贈，使用指定銀聯或滙豐信用卡購物，更可享額外禮券。即日起至8月31日，購物滿指定金額的賓客，更可獲得精緻毛絨花束、限定咖啡特飲，以及參與「魅力動感特拍」互動體驗，在動態攝影機留下能量滿滿的動人一刻。
國際品牌煥新登場打造時尚新體驗
隨著夏日氣氛持續升溫，銀河時尚匯迎來多個國際品牌新動態，為賓客打造更豐富多元的購物體驗。經全面升級的 Louis Vuitton 專門店現以嶄新面貌亮相「澳門銀河」，並於即日起至 8 月 5 日率先展示由男裝創意總監 Pharrell Williams 設計的 2026 秋冬男裝系列。系列以功能性面料融合精湛工藝，打造兼具實用與格調的衣櫥之選，重新演繹當代男裝美學。
同時，Coach 全新專門店亦正式開幕，以品牌標誌性的紐約精神結合現代美學設計，帶來煥然一新的購物體驗。新店以柔和暖色調、天然木質元素及精緻金屬細節打造時尚舒適的空間，匯聚 Tabby、New York 系列及多款人氣皮具配飾，並率先呈獻 8 月焦點新品，以充滿夏日活力的 Poppy Colorway 全新配色演繹多款經典手袋。開業期間，顧客購買指定手袋更可享專屬皮革吊牌訂製服務，任何消費亦可獲贈皮革書籤及專屬壓印服務等禮遇，盡享品牌獨有魅力。
喜愛美妝的賓客亦萬勿錯過迪斐世澳門銀河店（美妝世界）於8月推出的一系列獨家限定體驗及專屬禮遇。雲集多個國際頂級美妝品牌的專門店將帶來美容及護理體驗、彩妝大師班、工作坊及專屬定制彩妝服務等精彩活動，購物滿指定金額更可獲贈澳門幣1,000元購物禮券，並有機會透過互動遊戲贏取澳門安達仕酒店免費住宿等豐富獎賞。此外，DFS將於8月1日舉行以「綻放美力，耀目登場」為主題的「美妝之夜」獨家預覽活動，匯聚明星嘉賓及多個國際奢華美妝品牌，呈獻豐富互動體驗，打造沉浸式美妝盛宴。
繽紛盛夏精彩不斷 盡享多元度假體驗
今個夏天，「澳門銀河」藉精彩紛呈的活動陣容，涵蓋世界級娛樂表演、限定禮遇及多元休閒體驗，為賓客帶來源源不絕的夏日驚喜。
備受歡迎的天浪淘園於即日起至8月30日期間，逢週末下午4時及5時30分上演由國際頂尖選手帶來精彩的「動力衝浪花式表演」。賓客可在全球最大的空中衝浪池、潔白沙灘及多項動感水上設施的映襯下，盡情投入夏日狂歡。家庭旅客則可於新設的「『童』樂島」共度歡樂親子時光，締造珍貴難忘的盛夏回憶。而遍佈銀河時尚匯的季節限定「絨抱繁花」巨型花藝裝置，更將度假城幻化成繽紛夢幻的夏日花園，處處皆是沉浸式打卡熱點及賞心悅目的藝術景致。
8月22日，流行天王羅志祥將現身天浪派對【海聲浪SHOW】，與賓客一同迎接年度最強夏日狂歡派對，帶來獨一無二的音樂狂潮！
鍾情美饌體驗的賓客，亦可展開一場別具品味的味覺之旅。「澳門銀河」匯聚逾120個餐飲選擇，由星級名廚精選來自世界各地的時令食材，匠心打造多款夏日限定佳餚，為賓客帶來豐富多元的餐饗體驗。
從全新「極速傳奇︰F4模擬體驗」、活力十足的天浪淘園夏日活動，到多元購物禮遇及特色餐飲體驗，「澳門銀河」今夏為賓客帶來豐富精彩的度假選擇。隨著更多夏日限定活動及專屬禮遇於8月陸續登場，誠邀賓客親臨「澳門銀河」，開啟「來銀河，盡興玩一夏」的精彩旅程。
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「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啓新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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