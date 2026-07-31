「澳門銀河」夏日熱力全開 極速電競賽車及購物禮遇點燃無限驚喜

屢獲殊榮的「澳門銀河」綜合度假城傾力打造「極速傳奇︰F4模擬體驗」，聯乘一系列精彩購物禮遇，為夏日精彩加碼，邀全球賓客繼續「來銀河，盡興玩一夏」

澳門特別行政區 - 2026年7月31日 - 盛夏精彩持續升溫，「澳門銀河」推出一系列精彩夏日體驗及專屬禮遇，為賓客打造集娛樂、休閒、購物及美饌享受的一站式度假旅程，延續「來銀河，盡興玩一夏」的歡樂氛圍。無論是投身「極速傳奇︰F4模擬體驗」，感受風馳電掣的競速快感，還是到銀河時尚匯探索國際時尚精品並盡享尊尚購物禮遇，賓客可盡情沉醉於豐富多元的夏日體驗，締造難忘回憶。





極速傳奇︰F4模擬體驗 馳騁賽道競逐傳奇



今個夏天，「澳門銀河」誠邀賓客坐上駕駛席，透過「極速傳奇︰F4模擬體驗」投入緊張刺激的專業競速世界。活動精心揀選聞名世界的澳門東望洋跑道為藍本，結合尖端模擬科技、高度擬真的操控系統及沉浸式競技體驗，讓參加者仿如置身真實賽場，在每個彎角及加速瞬間，感受速度與技巧交織的極致魅力。



親臨「澳門銀河」，投入「極速傳奇︰F4模擬體驗」，透過高度擬真的專業賽車模擬器，馳騁世界知名經典賽道，盡情感受速度與激情交織的競速魅力，無需駕駛執照都可體驗非凡賽車樂趣。

先進模擬器真實還原專業賽車運動的激情與張力，參加者需駕馭高速直路及連環彎道，全力挑戰極限，爭奪最快圈速。活動最多可容納八位參加者同場競技，無論是好友對決、家庭同樂、賽車愛好者交流，抑或熱愛挑戰的玩家，均可投入精彩刺激的即時競賽之中，體驗腎上腺素飆升的刺激與樂趣。每一次衝線、每一圈突破，都將成為今夏難忘的精彩時刻。



「極速傳奇︰F4模擬體驗」將於7月31日至8月31日期間每日中午12時至晚上10時開放。賓客於度假城指定商戶單筆消費滿澳門幣500元，即可換領體驗資格，感受限定夏日競速盛宴。



銀河時尚匯尊尚禮遇全面升級 盡享夏日購物驚喜



為進一步豐富賓客的夏日旅程，銀河時尚匯特別推出全新獨家購物禮遇，誠邀賓客蒞臨澳門首屈一指的奢華購物地標，享受一站式購物體驗及專屬獎賞。



銀河時尚匯今夏推出購物禮遇，最高可享7%購物返現；Louis Vuitton與Coach新店矚目登場。迪斐世澳門銀河店同步呈獻限定體驗及「美妝之夜」，為賓客打造集時尚、美妝與獎賞於一體的尊尚購物旅程。

即日起至8月16日，賓客於銀河時尚匯盡情購物，有機會專享高達7% 購物返現包括高達澳門幣60,000元無門檻購物現金券、成為VIP會員享額外2%消費回贈，使用指定銀聯或滙豐信用卡購物，更可享額外禮券。即日起至8月31日，購物滿指定金額的賓客，更可獲得精緻毛絨花束、限定咖啡特飲，以及參與「魅力動感特拍」互動體驗，在動態攝影機留下能量滿滿的動人一刻。



從翡翠大堂的「魅力動感特拍」影片拍攝裝置，到銀河時尚匯繽紛夢幻的沉浸式「絨抱繁花」巨型花藝裝置，「澳門銀河」於今夏呈獻充滿時尚氣息、創意靈感與難忘回憶的精彩旅程。

國際品牌煥新登場打造時尚新體驗



隨著夏日氣氛持續升溫，銀河時尚匯迎來多個國際品牌新動態，為賓客打造更豐富多元的購物體驗。經全面升級的 Louis Vuitton 專門店現以嶄新面貌亮相「澳門銀河」，並於即日起至 8 月 5 日率先展示由男裝創意總監 Pharrell Williams 設計的 2026 秋冬男裝系列。系列以功能性面料融合精湛工藝，打造兼具實用與格調的衣櫥之選，重新演繹當代男裝美學。



同時，Coach 全新專門店亦正式開幕，以品牌標誌性的紐約精神結合現代美學設計，帶來煥然一新的購物體驗。新店以柔和暖色調、天然木質元素及精緻金屬細節打造時尚舒適的空間，匯聚 Tabby、New York 系列及多款人氣皮具配飾，並率先呈獻 8 月焦點新品，以充滿夏日活力的 Poppy Colorway 全新配色演繹多款經典手袋。開業期間，顧客購買指定手袋更可享專屬皮革吊牌訂製服務，任何消費亦可獲贈皮革書籤及專屬壓印服務等禮遇，盡享品牌獨有魅力。



喜愛美妝的賓客亦萬勿錯過迪斐世澳門銀河店（美妝世界）於8月推出的一系列獨家限定體驗及專屬禮遇。雲集多個國際頂級美妝品牌的專門店將帶來美容及護理體驗、彩妝大師班、工作坊及專屬定制彩妝服務等精彩活動，購物滿指定金額更可獲贈澳門幣1,000元購物禮券，並有機會透過互動遊戲贏取澳門安達仕酒店免費住宿等豐富獎賞。此外，DFS將於8月1日舉行以「綻放美力，耀目登場」為主題的「美妝之夜」獨家預覽活動，匯聚明星嘉賓及多個國際奢華美妝品牌，呈獻豐富互動體驗，打造沉浸式美妝盛宴。



繽紛盛夏精彩不斷 盡享多元度假體驗



今個夏天，「澳門銀河」藉精彩紛呈的活動陣容，涵蓋世界級娛樂表演、限定禮遇及多元休閒體驗，為賓客帶來源源不絕的夏日驚喜。



今夏天浪淘園活力綻放，本地動力衝浪好手乘風破浪，以精湛技術及高速動感演繹連場精彩「動力衝浪花式表演」，為賓客帶來熱血沸騰的夏日感官盛宴。

備受歡迎的天浪淘園於即日起至8月30日期間，逢週末下午4時及5時30分上演由國際頂尖選手帶來精彩的「動力衝浪花式表演」。賓客可在全球最大的空中衝浪池、潔白沙灘及多項動感水上設施的映襯下，盡情投入夏日狂歡。家庭旅客則可於新設的「『童』樂島」共度歡樂親子時光，締造珍貴難忘的盛夏回憶。而遍佈銀河時尚匯的季節限定「絨抱繁花」巨型花藝裝置，更將度假城幻化成繽紛夢幻的夏日花園，處處皆是沉浸式打卡熱點及賞心悅目的藝術景致。



8月22日，流行天王羅志祥將現身天浪派對【海聲浪SHOW】，與賓客一同迎接年度最強夏日狂歡派對，帶來獨一無二的音樂狂潮！



鍾情美饌體驗的賓客，亦可展開一場別具品味的味覺之旅。「澳門銀河」匯聚逾120個餐飲選擇，由星級名廚精選來自世界各地的時令食材，匠心打造多款夏日限定佳餚，為賓客帶來豐富多元的餐饗體驗。



從全新「極速傳奇︰F4模擬體驗」、活力十足的天浪淘園夏日活動，到多元購物禮遇及特色餐飲體驗，「澳門銀河」今夏為賓客帶來豐富精彩的度假選擇。隨著更多夏日限定活動及專屬禮遇於8月陸續登場，誠邀賓客親臨「澳門銀河」，開啟「來銀河，盡興玩一夏」的精彩旅程。



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