青年可持續發展國際高峰論壇啟動禮圓滿舉行

匯聚政商學界力量 共謀可持續發展新篇章

香港 - 2026年7月31日 – 由美頌東方青年會（Mytheast Youth Club）主辦的「青年可持續發展國際高峰論壇啟動禮」於2026年7月31日在香港舉行。活動匯聚了來自津巴布韋及尼日利亞的駐港總領事及代表、多位立法會議員、特首政策組副組長及來自政界、地產、航空、銀行、商貿、旅遊、金融、創科、醫療、法律、教育等行業的精英及領袖，共同探討香港如何有效落實聯合國可持續發展目標（SDGs），並展示香港青年參與國際事務的成果。





聯合國項目培育青年人才 融入國家發展大局



美頌東方青年會主席、港區全國人大代表林至穎先生在致辭中表示，美頌東方青年會一直致力幫助青年發展，多年來在香港特別行政區政府的支持下舉辦了多項青年活動，並與聯合國訓練研究所、GBAMUN灣區模聯攜手舉辦聯合國青年發展項目，帶領青年前往瑞士日內瓦聯合國歐洲總部接受培訓，培養青年人的國際視野及外交技能。是次啟動禮為聯合國青年發展項目之延伸項目，旨在讓參與計劃的青年將聯合國所學轉化為服務社會的實際行動，為香港及國家發展建言獻策。他強調，美頌東方青年會將繼續幫助青年發展，並推動在全球可持續發展中貢獻中國智慧和中國方案。



國際視角一：津巴布韋的可持續發展經驗



津巴布韋駐港總領事Mr. Ellias Mutamba在致辭中分享了津巴布韋在可持續農業及社區自然資源管理方面的寶貴經驗。他指出，津巴布韋正面對土地退化、氣候變化及持續乾旱等挑戰，但透過推行「Pfumvudza/Intwasa」氣候智能農業計劃、推廣耐旱傳統穀物、改善水資源管理及綜合農耕系統等措施，成功提升農業生產力及保障糧食安全。他強調，可持續發展不是成本，而是投資：它能創造就業、確保糧食安全、吸引負責任的投資，並保護我們賴以生存的生態系統。他歡迎香港企業在氣候智能農業、食品加工、可再生能源及生態旅遊等領域探索與津巴布韋的合作機會。



國際視角二：尼日利亞的可持續發展實踐



尼日利亞駐港領事（館長／教育主管）Mrs. Millicent U. Onuoha代表尼日利亞駐港總領事致辭，分享了尼日利亞在可持續發展方面的實踐經驗。她指出，尼日利亞擁有豐富的自然資源和多樣的生態系統，長期致力於平衡經濟發展與環境保護。在可持續農業方面，尼日利亞投資於氣候智能農業，推廣耐旱作物、高效灌溉系統及農林複合經營，不僅保障糧食供應，亦修復退化土地，增強抵禦氣候衝擊的能力。在可再生能源方面，尼日利亞積極擴展太陽能及風能項目，其「Solar Power Naija」計劃旨在為數百萬戶家庭提供清潔電力，減少對化石燃料的依賴，同時為青年創造綠色就業機會。她強調，可持續發展不是遙遠的願景，而是通往繁榮的實際路徑，並鼓勵香港青年擁抱創新與合作，共同構建可持續、包容且公正的未來。



青年學員分享：從聯合國學習到在地實踐



GBAMUN灣區模聯學術總監麥子域在致辭中回顧了自己十二歲首次參加模擬聯合國會議的經歷，表示這段啟蒙經歷啟發了他畢生對青年國際教育的投入，也介紹了由GBAMUN灣區模聯與聯合國訓練研究所共同發起的聯合國青年發展項目。聯合國青年發展項目是全球少數讓青少年直接接觸聯合國核心資源的青年培訓項目之一。他表示：「如果參訪國際機構是打開多邊主義世界的大門，那麼我們的專業培訓就是讓年輕人充滿信心地踏入其中的鑰匙。」他強調，GBAMUN灣區模聯期望透過聯合國青年發展項目為青年點亮走向國際舞台的道路，與全球夥伴攜手共建一個更加和平、包容的世界。



多名來自不同行業的聯合國青年發展項目學員在活動上分享了他們的學習成果與未來行動計劃。



學員朱湋麟分享他如何把聯合國的學習經驗融入任教的香港真光書院。他表示，香港真光書院素來致力推動前瞻的全人教育，協助學生拓闊國際視野，培養社會責任感。作為生物科科主任，他帶領校內以體驗式學習、關注中華瀕危物種及參與公民科學計劃，把抽象的全球環境保育議題轉化為可落實的行動，並以此昇華傳統科學教育。他強調：「教育不只傳授知識，更要培養同理心、實證思維與改變世界的行動力。」他希望把宏大的全球願景落實為學生的日常行動，讓下一代真正具備保護地球的意識與能力。



學員彭馨慜長期紮根青少年精神健康服務前線，接觸過不少遭受隱性霸凌或性暴力的年輕人。她期望社會能凝聚共識及各界成為細心傾聽的同行者，將聯合國的包容理念帶回香港，用共情與善意照亮每個被遺忘的角落。



學員伍兆源分享了他對可持續發展目標之間相互關聯的深刻體會。他分享在聯合國參與的「Imacocollabo」模擬遊戲及日內瓦低碳生活及廢物分類方面的經驗，呼籲香港加強公眾教育，建立更強烈的社會共識以推動可持續發展。



學員游昊嵐總結了在日內瓦舉行的聯合國青年發展項目（UNYDP）。她帶領的小組發表「H.E.A.L.」（療癒、教育、藝術、生計）倡議，該計畫旨在透過線上課程、藝術治療與工藝創作，來支援女性難民及家庭暴力受害者。



學員尹汶欣及肖婷則分別從動物保育和青年發展的角度分享了她們的願景。尹汶欣呼籲透過教育從源頭改變社會對生命的價值觀，推動人與動物共融的社會。肖婷則強調青年發展的重要性，應透過青年影響青年，推動心理健康及社會參與。



展望未來：搭建國際合作橋樑



是次啟動禮標誌著一系列青年可持續發展論壇的正式展開。未來論壇將匯聚來自不同地區及行業的企業和組織代表及青年，分享他們在可持續發展方面的努力與貢獻，活動充分展現香港青年以中國公民身份積極參與國際事務的實踐路徑。



主辦機構美頌東方青年會表示，將繼續與聯合國訓練研究所及其他合作夥伴深化交流及合作，促進全球可持續及青年發展，讓香港青年的聲音在國際舞台上被聽見。







