港人畏針拒體檢！免抽血AI技術 破解大眾「避檢」困局，20分鐘一次過測出全身慢性炎症

星級營養師歐倩怡、眼科及心臟科專科醫生 連續 6 天免費度高磅重、量血壓、聽力測試 ＋6 大項目非入侵式醫療級AI智能健康評估及7大範疇專家即場分析報告＋多場專家健康講座＋限定禮品

香港 – Media OutReach Newswire – 2026年7月31日 – 香港都市人長期受亞健康困擾，根據英國國家健康研究所和英國牛津大學生物醫學研究中心調查顯示，在1.5萬餘名受訪成年人中，有四分一者「怕打針」，且年輕人群發生率相對較高，近年不少香港市民會因「驚抽血」而主動避開體檢，加上高端醫療檢測收費高昂，令普羅大眾難以持續進行全面風險評估，衍生大量隱性慢性炎症、代謝問題無人察覺，完全未能配合特區政府《基層醫療藍圖》「預防勝於治療」的核心方針。





有見及此，主打預防醫學的 LIVE4WELL (Gymetaverse Company Limited) 特意打造全城首個普及型非入侵式 AI 健康體驗活動——《紫數日：生命探索之旅》。活動將於 2026年8月5日至10日，假崇光銅鑼灣店16樓 SOGO CLUB 開設限定6天的「紫色未來健康艙」，引入多款獲 FDA、CE 等國際權威認證的醫療級 AI 檢測儀器，徹底解決港人「怕打針、檢查貴」兩大民生痛點！



亮點一：全程免抽血！集結韓國首見及國際認證黑科技 20分鐘生成專屬健康報告



活動設有7大區域，涵蓋 6 大醫療級 AI 檢測儀器均毋須抽取血液，全程無痛、非入侵性，專為畏針市民而設。只需 20 分鐘，即可透過儀器掃描及多頻段電阻感應，實時生成完整個人健康風險評估報告，同時7大範疇專家即場分析報告及提供改善方案，覆蓋層面媲美傳統檢驗：



「炎」陣以待（細胞活力與發炎管理評估區） (市價HK$1,600) ：利用德國 EIT 電阻斷層成像技術，深入剖析全身上下慢性炎症水平及代謝風險。

：利用德國 EIT 電阻斷層成像技術，深入剖析全身上下慢性炎症水平及代謝風險。 「肌」不可失（肌肉骨骼與體態健康評估區） (市價HK$1,600) ： 全港首見・韓國引入！ 1分鐘3D掃描檢測15種體態問題，揪出頸背痛、關節痛根源及未來10年勞損風險。

： 1分鐘3D掃描檢測15種體態問題，揪出頸背痛、關節痛根源及未來10年勞損風險。 肝腎相照（肝腎代謝健康評估區） (市價HK$1,600) ：5分鐘檢測 CAP 及 eGFR 指數，無輻射評估脂肪肝與慢性腎病風險。

：5分鐘檢測 CAP 及 eGFR 指數，無輻射評估脂肪肝與慢性腎病風險。 腦眼「Fun」花（心腦血管與視網膜健康評估區） (市價HK$880) ：30秒 AI 視網膜檢測，即時揭示55種健康風險，提早識別隱性心腦血管及眼疾風險。

：30秒 AI 視網膜檢測，即時揭示55種健康風險，提早識別隱性心腦血管及眼疾風險。 「謝」絕「糖」平（血糖與代謝健康評估區） (市價HK$1,600) ：1分鐘測量17項身體指數，精準評估糖脂代謝、肌少症與身體年齡。

：1分鐘測量17項身體指數，精準評估糖脂代謝、肌少症與身體年齡。 「壓」軸放鬆（壓力與身心平衡評估區） (市價HK$880)：90秒量度5大精神健康指數，數據化呈現抗壓能力及心理壓力，針對改善失眠痛點。

【免費體驗】 ：現場開放完全免費基礎檢查（量度身高體重、血壓測試、聽力檢測），零門檻了解自身狀況。

：現場開放完全免費基礎檢查（量度身高體重、血壓測試、聽力檢測），零門檻了解自身狀況。 【$250 精簡入門版】 ：以極低門檻體驗坊間需 $700+ 的精簡版基礎評估。

：以極低門檻體驗坊間需 $700+ 的精簡版基礎評估。 【$798 終生「紫」此一次價】：以低於 1 折的震撼價，完整體驗全場 6 大高端硬件機器及分析。

星級營養師 歐倩怡 ：主講《血糖與慢性炎症的營養管理攻略》，分享適合港人的日常抗炎控糖飲食方案。

：主講《血糖與慢性炎症的營養管理攻略》，分享適合港人的日常抗炎控糖飲食方案。 心臟科專科 馮以文醫生 ：主講《心血管疾病與心力衰竭的早期預防》。

：主講《心血管疾病與心力衰竭的早期預防》。 眼科專科 周寶姿醫生 ：拆解《了解老花、近視與年齡相關眼疾》。

：拆解《了解老花、近視與年齡相關眼疾》。 多角度健康專題 ：涵蓋生物醫學專家鄺緯陽博士（抗老防衰）、註冊物理治療師李浩威博士（頸背伸展）、註冊中醫湯翊（打破易胖體質）等實用專題。

：涵蓋生物醫學專家鄺緯陽博士（抗老防衰）、註冊物理治療師李浩威博士（頸背伸展）、註冊中醫湯翊（打破易胖體質）等實用專題。 免費專家健康講座時間表 及 預先登記：live4well.io/pages/purple-wellness-day

活動名稱： 《紫數日：生命探索之旅》

日期： 2026 年 8 月 5 日（星期三）至 8 月 10 日（星期一）

時間： 10:00am - 10:00pm（8 月 5 日 至 8 月 9 日） | 10:00am - 9:00pm（8 月 10 日）

地點： 崇光銅鑼灣店 16 樓 SOGO CLUB（銅鑼灣港鐵站上蓋）

公眾講座登記連結：live4well.io/pages/purple-wellness-day

全套儀器單項市價最高達 $1,600，全套總值逾 $8,000。為推動基層醫療普及化，LIVE4WELL 推出震撼親民體驗價：活動駐場專業團隊覆蓋多個醫療健康範疇，現場每日輪流舉辦超過 20 場免費健康講座（每場限30人），為市民即場分析報告及提出改善方案：（講座每場名額限 30 人，長度約 45 分鐘，名額有限，額滿即止！）是次活動選址銅鑼灣港鐵站上蓋 SOGO CLUB，地點極為方便，絕對是今個 8 月都市人不可錯過的必去健康焦點！主辦單位亦期待與地區機構深化合作，實踐「政商民合作」，將創新健康科技帶入社區，攜手推動基層醫療普及化。