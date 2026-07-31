星星充電榮膺「微電網品牌TOP1」，定義全球微電網產業新高度

中國常州2026年7月31日 /美通社/ -- 當前我國新型能源體系建設正全面提速，新型電網、智能微電網邁入高質量發展新階段。作為業內極具代表性的綜合能源企業，星星充電作為能源領域先鋒企業，憑藉全鏈條技術創新、豐富落地成果與全球化市場布局，斬獲多項行業重磅榮譽，更在2026（第五屆）高工儲能產業峰會暨儲能產業 TOP 標杆榜頒獎盛典上榮膺「2026微電網品牌TOP1」獎項，硬核實力經權威評審充分認證，全面展現其在微電網領域技術創新、產品競爭力、商業化落地和市場口碑四個維度的行業標杆實力。

十年深耕：從充電樁龍頭到微電網全球領軍者

星星充電深耕智慧能源設備研發與能源運營服務，是綜合能源解決方案提供商，充電樁十年累計銷量全球第一。在此基礎上，公司前瞻戰略布局微電網與儲能賽道，以「雲-管-端」一體化架構構建「智能充電網、場景微電網、虛擬電廠網」三網融合體系，凝聚十年技術與數據沉澱，搭建起涵蓋能源生產、能源存儲、智能調度、終端用能、電力交易的完整業務閉環。智能充電網連接超4000萬可調負荷用戶，成為能源交互的關鍵入口；場景微電網全面覆蓋工廠、園區、光儲充場站、礦區、社區、鄉村、高原、源網、家庭等多場景，能夠實現能源的高效自足，通過智慧能源管理數字化、智能化手段優化能源配置和使用效率，實現能源可持續發展；虛擬電廠網則有效聚合分佈式能源資源，靈活響應電網需求。平台實現從能源生產到消費的全鏈路優化調度，體現了融合式智慧能源平台實力。

構築微電網核心技術壁壘：從技術自研到場景定義的市場驗證

作為能源場景實戰專家，星星充電創新定義「場景微電網」，從微電網的規劃、到場景開發，面對不同的場景應用需求、產業需求、市場和客戶需求，用技術定義產品，用產品支撐解決方案。在微電網領域，星星充電已構建起覆蓋戶用、工商業、園區、海島，離網與構網型微電網等300餘種場景的完整產品矩陣，所有微電網硬件產品均配置自主研發的智能算法，實現了「軟件定義硬件」的技術範式。依託「智能充電網、場景微電網、虛擬電廠網」三網融合戰略，星星充電在儲能微電網、虛擬電廠響應交易調度等核心業務領域持續領跑。星星充電場景微電網實現全場景覆蓋，讓清潔能源更穩定、更便捷、更普惠，實現降費、保供、高效、低碳。 此次獲獎的核心支撐來自於全棧自研的「光伏+儲能並離網無縫切換智慧微電網系統」，系統採用STS靜態轉換開關+自研PCS儲能變流器+MCC微電網中央控制器三層協同架構，實現≤20ms級並離網無感無縫切換——遠低於行業常規50ms的切換水平，徹底打破了海外弱電網「停電即停產」的行業困境。目前星星充電已在全球落地300餘個微電網項目，連續多個季度入選彭博新能源財經（BNEF）全球一級儲能廠商榜單。

海內外雙線突破：中國能源綜合方案輸出的新支點

國內市場，星星充電落地光儲充一體化、零碳產業園區、車網互動等多元化場景，推動綠電直供與源網荷儲協同。海外市場實現跨越式突破，與拉脫維亞、摩爾多瓦等多國能源企業簽訂儲能戰略合作協議，合作總規模近3.5GWh。 在中國新能源出海的大背景下，光伏、儲能、電動車已形成明確產業優勢，微電網作為串聯這些要素的「智慧操作系統」，正成為中國能源技術輸出的新支點。星星充電提供的不是單一設備，而是從前期勘測到軟硬件協同調度再到長期運維優化的完整「交鑰匙」方案——這正是海外弱電網市場最稀缺的能力。 從全球最大的充電設備商之一，到微電網品牌TOP1，星星充電的每一步都踩在了產業邏輯的關鍵節點上。當新能源基礎設施從「單點部署」走向「系統集成」，從設備輸出走向生態賦能，星星充電正以場景價值導向的技術底氣與「三網融合」體系化能源方案，加速推動全球能源結構深度重構。面向未來，星星充電將持續深耕微電網與虛擬電廠核心賽道，深化全球市場布局，把每一度電、每一分鐘、每一筆投資，都變成利潤單元，推動全球能源轉型。