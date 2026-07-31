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出版：2026-Jul-31 20:34
更新：2026-Jul-31 20:34
PR Newswire

2026智博會在蘇州開幕

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蘇州2026年7月31日 /美通社/ -- 7月30日，2026人工智能產品應用博覽會（簡稱「智博會」）在蘇州開幕。大會聚焦新型工業化、大模型與AI算力產業鏈、OPC創業與TOKEN經濟三大維度，集中呈現AI最新成果、打造高能級交流平台。

開幕式上，《新一代人工智能發展年度報告（2025-2026）》《中國城市人工智能發展指數（2025-2026）》重磅發佈。大會為2026人工智能科技領軍人才落戶項目授牌，並為第四屆人工智能產品應用創新創業大賽頒獎，微軟（中國）有限公司與蘇州市人民政府同期簽署戰略合作協議。

此次大會展區面積超15000平方米，近400家企業攜1500餘件展品亮相。今年新設「OPC能量場」專區，集聚18款AI智能體工具、50餘個前沿實戰項目、80餘個青年科創成果以及多家服務機構。圍繞滬蘇聯動，大會深度對接世界人工智能大會（WAIC），推動蘇州深厚工業化場景與上海前沿創新資源雙嚮導入。

蘇州工業園區是蘇州發展人工智能產業的先行軍和主陣地，近年聚焦AI大模型、工業軟件、AI芯片設計等賽道，不斷推進人工智能與實體經濟深度融合，初步打造了千億級產業集群。截至2025年底，園區聚集人工智能相關企業超1900家，匯聚各級領軍人才超1500位，累計培育上市企業20家，在工業軟件、機器視覺、ITBT（信息技術與生物技術）、大模型等細分領域形成先發優勢。

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SOURCE 蘇州工業園區

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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