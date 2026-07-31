2026智博會在蘇州開幕

此次大會展區面積超15000平方米，近400家企業攜1500餘件展品亮相。今年新設「OPC能量場」專區，集聚18款AI智能體工具、50餘個前沿實戰項目、80餘個青年科創成果以及多家服務機構。圍繞滬蘇聯動，大會深度對接世界人工智能大會（WAIC），推動蘇州深厚工業化場景與上海前沿創新資源雙嚮導入。

蘇州工業園區是蘇州發展人工智能產業的先行軍和主陣地，近年聚焦AI大模型、工業軟件、AI芯片設計等賽道，不斷推進人工智能與實體經濟深度融合，初步打造了千億級產業集群。截至2025年底，園區聚集人工智能相關企業超1900家，匯聚各級領軍人才超1500位，累計培育上市企業20家，在工業軟件、機器視覺、ITBT（信息技術與生物技術）、大模型等細分領域形成先發優勢。