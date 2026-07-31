楊東升受邀參加博鰲亞洲論壇珀斯會議，攜手推動全球礦業綠色轉型

澳大利亞珀斯2026年7月31日 /美通社/ -- 7月27日，博鰲亞洲論壇與澳大利亞福德士河集團聯合舉辦珀斯會議，主題為「綠色轉型：邁向人與地球的共同未來」。博鰲亞洲論壇秘書長張軍、福德士河集團執行董事長及創始人安德魯·福瑞斯特，以及加蓬副總統伊蒙戈、中國氣候變化事務特使劉振民、澳大利亞總理助理部長戈爾曼、西澳州能源與脫碳部長桑德森在開幕式發表致辭，新西蘭前總理希普利、泰國前副總理素拉傑、馬來西亞總理顧問法伊茲、香港中華總商會會長蔡冠深、中國駐珀斯總領事付莉華、駐澳大利亞使館公參高峰出席。

論壇匯聚了來自政府、產業、科技和金融等領域的代表，徐工集團、徐工機械董事長、黨委書記楊東升受邀參加活動，隆基綠能、天合光能、中國鐵建、中國土木工程集團、寧德時代、比亞迪、陽光電源、阿裡巴巴、澳大利亞麥格理集團、環球快遞公司等中澳企業代表，清華大學氣候變化與可持續發展研究院、澳大利亞可再生能源署、澳大利亞智慧能源理事會等中澳智庫機構代表約200名嘉賓出席。7月27日，博鰲亞洲論壇珀斯會議舉辦「中東危機影響下的能源轉型與綠色產業新機遇」圓桌會。張軍主持會議，泰國前副總理素拉傑、馬來西亞戰略與國際問題研究所執行主席法伊茲、香港中華總商會會長蔡冠深、福德士河集團首席執行官狄諾等嘉賓作重點發言。楊東升參與圓桌論壇，圍繞全球礦業綠色轉型等重點議題作交流發言。

楊東升指出，創新與數字技術賦能綠色產業增長是給全球制造業、礦山資源產業提出一道共同考題。他認為，基於產業發展的底層邏輯，關鍵點在於「長期研發創新、全鏈路數智變革、本土化深度融合」三重路徑協同發力，持續釋放全球綠色產業全新增長動能。 他表示，作為扎根實體經濟的中國裝備制造企業，徐工將持續深化數字與綠色融合發展路徑，以全系列新能源礦山及工程機械產品、成套零碳智慧礦山解決方案，為澳大利亞及全球各地能源轉型提供堅實的裝備支撐、技術支撐和數字支撐！我們熱切期盼與全球伙伴一道，共同培育壯大全球綠色新興產業，在應對氣候變化、推進全球能源轉型的時代命題中，共創開放包容、互利共贏、可持續發展的產業新未來！

活動期間，楊東升與加蓬副總統伊蒙戈舉行會談，向伊蒙戈全面介紹了徐工全球化發展成果，以及在加蓬的戰略布局和產業布局，雙方就進一步做大做強技能合作進行深入探討。 楊東升接受了《澳洲金融時報》（AFR）專訪，重點分享了徐工在澳洲堅持長期主義與本土化的發展布局，並就全球工程機械電動化、無人化發展趨勢進行深入交流。 論壇結束後，與會國際嘉賓前往福德士河位於西澳皮爾巴拉地區的礦山運營現場參訪。徐工集團已經與福德士河簽署了中國綠色礦山機械出口最大訂單，這批電動化裝備將陸續服務西澳皮爾巴拉礦區，助力福德士河2030年實現運營零碳承諾。