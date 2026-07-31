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出版：2026-Jul-31 21:57
更新：2026-Jul-31 21:57
PR Newswire

巴西煙草公共衞生費用追償訴訟迎來關鍵里程碑，法院即將裁決

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Campaign for Tobacco-Free Kids 總裁兼行政總裁 Yolonda C. Richardson 聲明

華盛頓2026年7月31日 /美通社/ -- 巴西聯邦總檢察署（Advocacia-Geral da União，下稱 AGU）於 2019 年提起的一宗具有里程碑意義的訴訟，旨在追究該國最大煙草製造商對吸煙造成的龐大公共衞生費用的經濟責任，案件現已邁入關鍵里程碑。目前，所有法律陳述已全部提交完畢，聯邦公共檢察署亦已就此案提交意見書，支持 AGU 的索償主張。案件現等候阿雷格里港聯邦法院就煙草公司是否須為其在巴西銷售及推廣香煙所造成的損害承擔法律責任作出裁決。

是次訴訟要求巴西最大煙草製造商就巴西公共醫療系統在治療與煙草使用有科學關聯的疾病方面所承擔的醫療費用作出賠償。被告包括 BAT Brasil（前身為 Souza Cruz）及 Philip Morris Brasil，以及其母公司 British American Tobacco 和 Philip Morris International。

此案是全球最具重要性的煙草公共衞生費用追償訴訟之一，其影響力或遠超巴西一國。一旦勝訴，此案將強化煙草公司應對其產品所造成的龐大健康及經濟成本承擔責任的原則。

煙草使用對巴西公共醫療系統造成沉重負擔。據估計，巴西每年因吸煙導致約 177,000 人死亡，治療煙草相關疾病的醫療開支達約 750 億雷亞爾（約 150 億美元）。訴訟方認為，儘管香煙的生產及銷售屬合法商業活動，相關企業仍須依法就其產品對社會造成的損害作出賠償。

巴西此案是全球中低收入國家中首宗進入責任裁決階段的同類訴訟。類似的醫療費用追償行動亦曾在其他國家推進，包括加拿大及美國，當地政府已成功就煙草使用所引致的醫療開支取得賠償。

煙草業在巴西造成的公共衞生危害有目共睹，有據可查。若法院作出有利裁決，不僅將成為巴西的重大勝利，更將為各地政府追究煙草業責任樹立重要的法律先例。

Campaign for Tobacco-Free Kids logo. (PRNewsFoto/Campaign for Tobacco-Free Kids)

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SOURCE Campaign for Tobacco-Free Kids

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