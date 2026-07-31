杜拜如何成功將暑假轉化為預防工作及青少年正向發展的平台

此計劃是杜拜宏遠願景的一環，期望透過預防教育、實用技能和社區協作，投資培育年輕一代，建構安全穩健的社會，以便迎接未來。

今年，該中心的暑期學生計劃有 1,402 名學員完成課程，涵蓋 31 個國籍，令 2018 年至今的畢業生總數增至 10,792 人，涵蓋 175 個國籍。

願景付諸實踐

杜拜警察總部總司令 Abdulla Khalifa Al Marri 中將表示，該計劃彰顯杜拜矢志維持社會安穩，透過向青少年賦予知識、品德及生活技能，使其成為盡責的社區成員。 他提到，在酋長國領導層的指引下，杜拜警察總部透過 Hemaya International Centre 不斷推展可持續的計劃，以提升社區意識、鞏固國家價值觀，並鼓勵年青人善用暑假時光，同時讓其準備好應對日後的挑戰。

九年耕耘，影響漸增

影響所及，遠不止於暑期計劃。 2018 年至 2026 年期間，Hemaya International Centre 已涵蓋 271 間公營及私營學校，接觸到 905,976 名學生、629,396 名家長和 8,650 名教師。 數碼意識推廣活動亦惠及逾 1.0216 億人。