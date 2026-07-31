e& 公佈 2026 年上半年綜合收入增長 11.6% 至 381 億阿聯酋迪拉姆

上半年綜合收入上升至 381 億阿聯酋迪拉姆，按年增長 11.6%

集團綜合純利達 60 億阿聯酋迪拉姆，按年上升 2.4% （已撇除 2025 年上半年出售 Khazna 所得收益及 Maroc Telecom 和解事項的影響）

息稅折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 達 177 億阿聯酋迪拉姆，較去年同期上升 13.1%，利潤率為 46.5%

中期每股派息 47.5 費爾，較去年同期上升 10.5%

透過策略性投資組合重組，加強聚焦核心業務發展，包括以溢價出售 Vodafone 持股，以及出售 Careem Technologies 12.5% 的股權 阿聯酋阿布扎比2026年7月31日 /美通社/ -- e& 今日公佈 2026 年上半年 (H1 2026) 財務業績，錄得強勁的財務及業務表現，反映集團於本土市場及國際業務上持續增長的能力。 此佳績有賴明確的發展策略，專注核心業務、全面推行數碼轉型，並加快以人工智能 (AI) 推動創新。

今年首六個月，e& 綜合收入錄得強勁增長，達到 381 億阿聯酋迪拉姆，按年增長 11.6%。 綜合純利達 60 億阿聯酋迪拉姆，按年增長 2.4%，此數據已撇除 2025 年出售 Khazna 所得收益及 Maroc Telecom (MT) 和解事項的影響。 2026 年上半年 EBITDA 錄得 177 億阿聯酋迪拉姆，按年上升 13.1%，EBITDA 利潤率為 46.5%。 此等財務佳績受惠於集團整體訂戶基礎持續擴大，訂戶數增長 30.4% 至 2.515 億，而 e& UAE 訂戶數亦達 1,650 萬，按年上升 6.4%。 此業績表現反映客戶對集團創新服務及解決方案的需求持續上升，同時集團亦有能力滿足市場對先進連接基礎設施日益增長的需求，並為消費者及企業提供與別不同、以 AI 強化的數碼體驗。

第二季度結束後，集團對其國際投資組合進行全面策略檢討，其後 e& 成功完成出售其於 Vodafone Group Plc 的全部持股。 該交易產生現金總收益 219 億阿聯酋迪拉姆（59.5 億美元），現金淨回報為 48 億阿聯酋迪拉姆（相當於 13 億美元）。 與此同時，e& 亦已完成向 Uber 出售 Careem Technologies 的 12.5% 股權；e& 原持有該公司 50.03% 股權，交易總代價為 3.67 億阿聯酋迪拉姆（1 億美元）。 2026 年上半年財務重點

2026 年上半年 2025 年上半年 百分比變動 2026 年第二季 2025 年第二季 百分比變動 綜合

收入(1) 381 億

迪拉姆 342 億

迪拉姆 11.6 % 192 億

迪拉姆 177 億

迪拉姆 8.7 % 綜合

純利 60 億

迪拉姆 59 億

迪拉姆 (2) 2.4 % 31 億

迪拉姆 31 億

迪拉姆 (2) 1.1 % EBITDA (1) 177 億

迪拉姆 157 億

迪拉姆 13.1 % 90 億

迪拉姆 82 億

迪拉姆 9.8 % 每股

盈利 0.69 阿聯酋迪拉姆 0.67 阿聯酋迪拉姆

(2) 2.4 % 0.36 阿聯酋迪拉姆 0.35 阿聯酋迪拉姆

(2) 1.1 % 集團訂戶

總數 2.515 億

訂戶 1.929

億

訂戶

(3) 30.4 % 2.515

億

訂戶 1.929

億

訂戶

(3) 30.4 % 阿聯酋

訂戶 1,650 萬

訂戶 1,550 萬

訂戶 6.4 % 1,650 萬

訂戶 1,550 萬

訂戶 6.4 % (1) 出售 12.5% 股權後，Careem Technologies 不再納入綜合入賬，因此 2026 年財務業績及 2025 年對比數據均不包括該公司 (2) 2025 年第二季純利及每股盈利已就 MT 和解事項的影響作出調整，而 2025 年上半年純利及每股盈利則就 MT 和解事項的影響以及

出售 Khazna 的收益作出調整 (3) 按 Maroc Telecom 所報告數字作出調整 e& Group 主席 Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi 閣下在評論財務業績時表示：「今天的業績證明集團在引領數碼未來方面正穩步前進。 我們憑藉靈活的應變能力，成功應對區域及全球的挑戰，並將這些挑戰轉化為業務增長的真正機會。

「我們 2026 年上半年的財務表現，體現集團策略成功。該策略以 e& 核心業務組合的優勢為基礎，並配合我們在科技基礎設施及先進數碼方案上的持續投入。 這為我們奠定穩固基礎，以維持增長氣勢，並鞏固在區域及國際市場的領導地位，而 2026 年上半年綜合收入達 381 億阿聯酋迪拉姆便是有力印證。 「我們持續嚴謹評估國際投資，這是維繫 e& 財務實力，以及確保為股東創造最高價值和回報的一大關鍵基石。 我們於 2026 年 7 月完成出售 Vodafone 持股，帶來現金收益 219 億阿聯酋迪拉姆，現金淨收益為 48 億阿聯酋迪拉姆。

「在阿聯酋英明領導層的願景引領及支持下，e& 將繼續在塑造數碼格局和促進社會與經濟進步方面擔當重要角色。 我們將在穩固基礎上，繼續強化市場地位和開拓新技術領域，推動長期增長，並鞏固我們作為推動全面數碼轉型的可靠合作夥伴之領先地位。 我們亦將繼續推動創新，以鞏固阿聯酋在全球科技版圖上的地位。」 e& Group 集團行政總裁 Masood M. Sharif Mahmood 表示：「儘管近期區域及全球挑戰重重，e& 在 2026 年上半年展現出營運模式的實力及應變能力。 我們亦錄得綜合純利 60 億阿聯酋迪拉姆及 EBITDA 177 億阿聯酋迪拉姆，EBITDA 利潤率為 46.5%，同時維持穩健的現金流。 集團訂戶總數持續增長，進一步帶動此財務表現，訂戶數上升 30.4% 至 2.515 億。

「此等成果既彰顯我們積極的風險管理、電訊與數碼業務組合的多元佈局，亦體現創新 AI 應用的整合，使股東對集團有能力引領數碼未來更有信心。 「我們的長期增長策略建基於強化和改善營運模式的能力，有助確保靈活應對區域及全球的轉變。 這讓我們能夠實現強勁回報，體現審慎的資本管理，以及資本與資產方面的靈活調配。 集團財務實力雄厚，足以讓我們把握良機，並持續建設面向未來的數碼基礎設施。」 集團行政總裁在總結時表示：「e& 最大的優勢，在於能夠確保業務持續運作，同時提供由先進 AI 技術強化的可靠數碼服務。 e& 持續提供不間斷服務，提升網絡應對能力，支援遙距工作及教育生態，並為個人、企業及政府機構提供穩健可靠的數碼基礎設施。 集團已展現其履行國家及經濟角色的能力，並以阿聯酋睿智領導層的遠見為指引。」